我心中最好吃的臭豆腐，是位於土城廣福街上的《懷念泡菜臭豆腐》，帶許多朋友來吃過，也獲得友人們的肯定，在板橋府中的黃石市場也有一間《懷念泡菜臭豆腐》，但和土城店相比，個人覺得土城店更好吃。

土城的《懷念泡菜臭豆腐》我從學生時期吃到現在，中間雖然搬了幾次家，但不管住得離它有多遠，都會因為想念它的美味不辭千里而來，因為無論是豆腐、泡菜還是蒜蓉醬，它都是我至今吃過最好吃的！

在它還是路邊攤販時，我曾和朋友從台北騎車到土城只為吃它，我們風塵僕僕的來卻連續撲空三次，當我第四次要出發時，朋友非常好奇，究竟是什麼臭豆腐有這麼大的魔力，竟然讓我寧可騎這麼遠的路程也堅持要吃？很幸運的，我們第四次時吃到了，當友人吃了第一口便能理解我的堅持，可能是報復性狂吃吧？那天，我們一人吃了二份，很誇張XDDD

【土城懷念泡菜臭豆腐 菜單】

菜單很簡單，只有二個品項：臭豆腐跟泡菜。

小份的有三塊豆腐，大份的是四塊。

【土城懷念泡菜臭豆腐 餐點介紹】

請容許我再說一次，無論是豆腐、泡菜還是蒜蓉醬

土城《懷念泡菜臭豆腐》都是我至今吃過最好吃的！

我喜歡的臭豆腐是外酥內軟型，有些臭豆腐的酥脆度，撐不過吃三塊的時間就已經變軟，或著是酥過頭變成硬皮會刮口，而土城《懷念泡菜臭豆腐》的酥脆度是：即使一直泡著醬汁，吃到最後一塊咬下去仍會咔咔響！沒錯~就是這麼酥！

之前朋友外帶一份回深坑，雖然已經冷掉了，但外皮還是很脆，而酥脆的外表裡卻十分軟嫩，大大的孔洞吸足了蒜蓉&泡菜醬汁，不僅口感上有酥軟的層次感，也因吸足醬汁所以風味十足！

除了豆腐好吃，土城《懷念泡菜臭豆腐》的泡菜也十分的狂！大多數看到的泡菜是高麗菜+紅蘿蔔絲+蒜頭，若有加椒辣也是成熟的紅椒辣，但土城《懷念泡菜臭豆腐》的泡菜使用的是青辣椒，讓泡菜除了有蒜頭嗆辣外，又多一層淡淡的辣椒辣，是不吃辣的我也能接受的辣度。

它好吃到在20幾年前，就已經單賣一份50元，那時的50塊可以買一個主菜便當，對當時還是學生的我來說，50塊的泡菜可說是天價，究竟是要買便當吃飽飽？還是買泡菜滿足口腹之慾？常讓我陷入掙扎，無奈它實在太好吃了，讓人想再買一份回家慢慢享用。

老闆泡菜給的很大方，基本量不少，但因為我喜歡豆腐加上泡菜一大口吃，所以最後還剩下六小塊時，又加買了10塊錢泡菜，豆腐＋泡菜大口大口吃，幸福感爆表！

【土城懷念泡菜臭豆腐 食用小結】

因為太喜歡，所以說第三次：無論是豆腐、泡菜還是蒜蓉醬，土城《懷念泡菜臭豆腐》都是我至今吃過最好吃的臭豆腐！

如果有機會來品嚐，請將豆腐沾滿蒜蓉醬，夾著泡菜大口吃下去，那一刻就是幸福的瞬間，土城《懷念泡菜臭豆腐》大大大推！

◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆

【土城懷念泡菜臭豆腐 店家資訊】

地址：新北市土城區廣福街7號

電話：0937-459-471

營業時間：1530~2300

【其他臭豆腐推薦】

台北中正區美食：同安街《同心大腸蚵仔麵線》網友力推臭豆腐

新北新莊美食：《阿霞臭豆腐》PTT網友力推，新莊最強臭豆腐

★歡迎幫誠實牛牛粉專按個讚★

https://www.facebook.com/taurus941

★IG追踪起來★

https://www.instagram.com/honesttaurus941/