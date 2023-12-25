《阿霞臭豆腐》遍佈新莊區，從上新莊到下新莊一共有五間分店

在PTT版上更有網友推薦，稱其為「新莊最強」

不少客人是大腸麵線＆臭豆腐一起點，100塊就能吃飽飽。

【阿霞臭豆腐(四維店) 店家資訊】

《阿霞臭豆腐(四維店)》

地址：新北市新莊區富國路164號

電話：0983-288722

營業時間：每日1100~清晨0200

【阿霞臭豆腐(四維店) 菜單】

主要賣臭豆腐、大腸麵線跟甜不辣

【阿霞臭豆腐(四維店) 餐點介紹】

《臭豆腐 50元》

不同於一般臭豆腐是切成三角型去炸

《阿霞臭豆腐 四維店》是將豆腐切成片狀

原以為這樣的切法會讓臭豆炸的更酥脆

但不曉得是什麼原因，只有第一塊的酥脆度比較好

從第二塊開始，表皮變得愈來愈軟，吃到第四塊外皮已經軟趴趴

而我比較喜歡吃表皮酥脆一點的臭豆腐 因此吃到第四塊後，便覺得不好吃。

泡菜給的算大方，一塊豆腐一口泡菜，份量嘟嘟好

可是泡菜醃得不夠入味，高麗菜味還蠻生的

味道不酸、不甜、不鹹也不夠脆

是非常不合我口味的泡菜，1~10分只會給3分。

《大腸麵線 50元》

一般般的麵線，料少、麵線多，味道上沒有特別突出。

【阿霞臭豆腐(四維店) 食用小結】

不同於《同心大腸蚵仔麵線》還有蒜蓉醬能救場

《阿霞臭豆腐 四維店》的豆腐、泡菜都十分不合我口味

如果喜歡軟一點的臭豆腐，《阿霞臭豆腐 四維店》或許適合你。

◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆

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