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新莊美食：韓式料理《金大韓國豆腐鍋專門店》飲料無限續、小菜吃到飽

2023-11-24 18:12:37 誠實牛牛 人氣：96
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窩客好文

誠實牛牛

發表篇數：26篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：金大韓國豆腐鍋專門店
phone02-2997-0558
place新北市新莊區中港路292號
作者本次評價：
3.20
美味度
3.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
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雖然喜歡吃韓式料理，但因為我是怕燙的貓嘴，所以鍋類的餐點非常非常少吃，這天經過《金大韓國豆腐鍋專門店》，之前很常吃他們的烤肉炸雞便當，但還沒吃過他們的豆腐鍋，剛好天氣蠻涼的，適合喝個熱湯暖暖身，便決定嘗嘗他們的豆腐鍋。

【金大韓國豆腐鍋專門店 店家資訊】

金大韓國豆腐鍋專門店
地址：新北市新莊區中港路292號
電話：2997-0558
營業時間：
平日 1115~1430，1730~2130
假日 1115~2130 

【金大韓國豆腐鍋專門店 環境介紹】

店裡佈置很簡樸，燈光明亮、地板乾淨，喜歡整潔的用餐環境

飲料可以無限暢飲，有軟性飲料和冰開水可選擇
話說冰開水，對於解辣還蠻有用的
試吃小菜時被辣菜脯辣到鼻涕狂流，喝冰開水後感覺就好很多

餐具、醬料、小菜採自助式

小菜有三種不同口味，同樣免費無限續

【金大韓國豆腐鍋專門店 菜單價位】

有特別將不辣的鍋類列一區
對於不吃辣的人來說，可以更清楚、方便的點餐，這點推推
之前吃過年糕炸雞，還蠻合口味的

【金大韓國豆腐鍋專門店 餐點介紹】

《藥膳豆腐鍋 170元》

點完後有點小後悔，覺得雪濃白湯或是小魚乾雞湯，感覺比較韓(並沒有，這是哪裡來的偏見)

服務人員還沒走近，枸杞的香味就已經先飄來，好香呀~
也因為有添加枸杞，所以湯喝起來帶點甜

拌了一下，發現配料還不少呢！
有一片韓國泡麵、魚板、豆腐、肉片(4片)、金針菇、木耳、青菜、黃豆芽、海帶等
好豐富的配料喔！

肉片有四片，是長條形的，不算小片

黃豆芽還蠻脆的

豆腐一般般，口感上並不特別，不太曉得店家標榜的＂豆腐鍋專門店＂指的是什麼？

由於我是怕燙的貓嘴，所以這鍋放了一小段時間才吃
好在韓國泡麵很粗，才沒有太快變得軟爛，還是好好吃！

《小菜：韓式泡菜》

對完全不吃辣的我來說，辣度1~5，它大概1.5
酸度淡了點，味道稍微偏鹹，沒有很脆，不是我喜歡的韓式泡菜

《小菜：辣菜脯》

辣度1~5，它大概3.8~4，辣到一直流鼻涕＆眼淚
因為辣到嘴巴麻，我扶著額頭短暫的懷疑人生
店員以為我不舒服跑來關心，讓我覺得很不好意思
雖然丟臉，但還是告訴她，我只是被辣菜脯辣到，請她不用擔心www

《小菜：牛蒡絲》

一般表現，正常發揮

【金大韓國豆腐鍋專門店 食用小結】

藥膳豆腐鍋 170元，份量充足、吃的很飽！
今天的小菜不太合我口味，之前來時有百香果青木瓜，我比較喜歡那個
很謝謝下午的服務人員，因為她的貼心關懷，讓這次的用餐體驗增添了溫暖
◆此文為自費消費，個人食用心得僅供參考◆ 

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