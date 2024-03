最近常在IG好友間問到信義區美食會想去吃什麼有哪家餐廳推薦的呢?

大家都說:A.I.O 餐廳 碳烤龍蝦很有名又好吃深受老饕們的喜愛,所以身為美食一族的我怎能不來試試呢?





這間A.I.O 餐廳位在台北市信義區基隆路一段101巷23號,捷運搭乘再走10來分鐘就到了。





店裡屬於工業質感氛圍有種低調的奢華感,開放式料理空間,可以欣賞主廚的料理過程。







這居然有Iron Man公仔對著它狂拍我可是追完整套Iron Man電影🤭呢。











樓下的區域可以提供慶生或是會議餐敘都可以來這先預定用餐。

菜單主打碳烤野生龍蝦、海鮮粥及風味小菜每道料理都感覺很好吃,也可以打電話來外帶或是外送可以點網址參考 每道料理都感覺很好吃,也可以打電話來外帶或是外送可以點網址參考 外帶外送官網

還有主廚精選料理。

而現在有優惠活動碳烤野生龍蝦有買一送一,掃碼入會員再多一隻龍蝦超划算的。

快先來掃碼入會員。













🦞碳烤野生龍蝦(買一送一)



一上來這龍蝦香氣四溢,蒜蓉味的香氣不會太強烈而搶過原本的龍蝦的鮮味,據說碳烤更能鎖住鮮美的滋味。









而肉質很細緻又有彈性很鮮甜,淡淡鹹香及碳烤味還有增加層次的蒜蓉都讓這龍蝦呈現出最鮮美的料理。





酸辣雞肉捲:



微酸微微甜辣的雞肉捲也是彈性十足,焦脆的外皮裡頭紮實又彈牙的口感,而搭配的水根生菜讓雞肉捲更為爽口讓人食慾大開。









小捲海鮮米粉:

第一口先來喝湯那個滿滿海洋的味道在嘴裡散開,芹菜味也融入了湯裡湯頭很更是鮮甜。









這小捲口感蠻厚實又保有脆感及彈性最重要還很大隻,米粉吸飽了滿滿海鮮味每吸一口米粉讓我彷彿在大海中那樣自在。









自製手工米腸、香腸:



友人說米腸這是南部人的口味,外衣都很薄帶點脆感裡面的的花生很有風味米粒也不太黏稠,香腸吃起來不會有油膩感吃起來爽口帶勁,搭配一旁的薑片吃口感更有層次。









在信義區裡這家餐廳深受老饕們的喜愛,有城市的繁華又帶點自我的孤獨感,從裝潢到料理都有屬於自己的風格味道,如果愛美食的您們還不知道這家餐廳的話,就一定要找時間來品嚐一下這鮮美的海鮮料理。





現在還有加價購活動點購任何主食品項,加購價 【$390】 即可爽吃帝王蟹!!!





店家資訊:

A.I.O 餐廳 (all In One Restaurants)

地址:台北市信義區基隆路一段101巷23號

電話:02 2767 7058

🈺️營業時間:

星期一 18:00–22:30

星期二 11:30–14:00,18:00–22:30

星期三 11:30–14:30,18:00–22:30

星期四 11:30–14:30,18:00–22:30

星期五 11:30–14:30,18:00–22:30

星期六 、日11:30–23:30

