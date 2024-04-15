義大利CUOCO專利石墨烯S2深煎炒鍋、粉末鋼刀組、矽膠廚具三件組

趁著今年要搬去新家，先入手好用的鍋具以及料理配件，以下開箱介紹給大家

義大利CUOCO粉末鋼刀組，每把都有不同功能性，重點是刀超利餒～

下廚經常會使用的矽膠廚具（炒鏟、料理夾、湯勺）

第一眼看到CUOCO專利石墨烯S2深煎炒鍋，外型時尚亮眼非常吸引人！

中性深藍搭配低調黑，整體配色相當耐看，果然是鍋如其名「小帥鍋」（諧音：小帥哥）

獨特立體花紋遠看近看都有質感，鍋具擺放家中廚房完全不失品味～

石墨烯S2系列Graphene Nonstick Cookware，可依需求選擇喜歡的款式

深煎炒鍋26cm／深煎炒鍋28cm／平煎鍋30cm／深炒鍋34cm

家中平常料理大約3-4人的份量，深煎炒鍋28cm對我來說還滿足夠的！

石墨烯小帥鍋S2由韓國鑄造工藝，七層複合金打造，由內而外分別是：

石墨烯晶球不沾貼面、不沾強化層、鈦晶岩基底層、熱能穿透層、鋁合金輕量層、鋁合金導熱層、外鍋不沾層

CUOCO專利石墨烯S2深煎炒鍋，鍋具擁有獨家「石墨烯晶球包覆專利技術」

不僅導熱快能讓食材均勻受熱，還能夠大幅縮短料理時間，降低80%油煙，超級厲害！

CUOCO石墨烯S2小帥鍋，唯一通過70項SGS認證，不含62項PFAS、不含PFOS/PFOA、不含對人體有害重金屬(鉛、銻)

現在食安危機搞得人心惶惶，任誰都不想把有害物質吃下肚，慎選品質可靠的鍋具格外重要呢！

鍋蓋由堅硬強化玻璃製成，不僅耐撞還耐高溫。

我本身力氣不算大，鍋具挑選不喜歡太笨重的！CUOCO小帥鍋S2重量約1010g，拿起來輕鬆不費力！

CUOCO小帥鍋4.2L超大容量設計，鍋子夠大夠深，食材隨意翻炒也不容易噴飛～

每次下廚瓦斯爐附近總會有一堆因翻炒掉落的食材，再也不用辛苦清理啦！

蝦皮炒高麗菜

材料：高麗菜、蝦皮、胡蘿蔔、蒜頭、香菜、鹽、油

做法：熱鍋後倒油，加入蝦米、胡蘿蔔絲及蒜頭爆香，放入高麗菜後倒一碗水稍微悶煮，最後加入香菜即可起鍋。

心得：使用小帥鍋鍋子夠深，翻炒食材不易噴飛，高麗菜脆甜好吃，我喜歡！

炸小里肌肉排

材料：豬里肌、蒜頭、糖、醬油、芝麻油、五香粉

做法：將豬里肌切片放盤中，以醬油、芝麻油、五香粉、糖、蒜末調製醃料

用醃料醃肉後接著裹上地瓜粉，熱鍋後倒入適當的油，將肉炸至兩面金黃即可起鍋。

心得：炸豬排酥脆可口，少量油就能將肉炸熟，不易產生大量油煙。

蛤蜊絲瓜

材料：蛤蜊、絲瓜、枸杞、薑、米酒、芝麻油、鹽

做法：將絲瓜削皮切片後直接放入鍋中，蓋上鍋蓋讓絲瓜出水，加入米酒、芝麻油及鹽

擺放蛤蜊、枸杞及薑絲，再次蓋上鍋蓋，等待蛤蜊打開即可起鍋。

心得：小帥鍋加熱快導熱佳，大幅縮短料理時間，蛤蜊絲瓜美味好吃湯頭好清甜！

香煎鱈魚

材料：鱈魚、薑、鹽、地瓜粉

做法：將薑切片，鱈魚雙面均勻抹上薄鹽後沾上地瓜粉，放入油鍋中煎至兩面金黃即可起鍋。

心得：用小帥鍋煎鱈魚煎得很漂亮，食材不沾鍋不會煎得醜醜的～

香菇雞湯

材料：雞肉、香菇、薑、枸杞、紅棗、米酒、鹽

做法：水煮滾後，放入雞肉、香菇、薑、紅棗，蓋上鍋蓋悶煮30分鐘，接著再加入枸杞、米酒及鹽，即可起鍋。

心得：小帥鍋大容量設計，當成湯鍋煮湯也完全沒有問題！最愛喝香菇雞湯了，暖心又暖胃～

「CUOCO石墨烯小帥鍋」煎煮炒炸樣樣行，一鍋就能搞定多種料理，根本是萬用鍋好幫手～

家中非獨立式廚房，最怕料理下廚產生大量油煙，使用CUOCO小帥鍋僅產生少量油煙，這點很加分。

石墨烯小帥鍋導熱快、均勻受熱、材質通過安全檢驗值得信賴，鍋具價格不會太貴，性價比很高啊～

如此完美的「小帥鍋」怎麼能不讓人心動呢？真心推薦給經常下廚做料理的婆婆媽媽們～

YouTube影片有更多介紹~

義大利CUOCO專利石墨烯S2深煎炒鍋

4/15-4/30團購優惠連結

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