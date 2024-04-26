松江南京伊通商圈是我相當熟悉的地區，從學生時代混到現在，這裡哪裡有美食問我就對了！最近覓食發現了這家新開幕早午餐－小売所，跟老闆聊天才知道，老闆經營早餐超過十年

在伊通商圈開啟分店，主打特色肉蛋烤土司、台北少見粉漿蛋餅、現點現炒烏龍麵、卡滋卡滋日式唐揚炸雞，豐富的特色美食，一到中午用餐時間人潮洶湧，只要吃過一次就被小売所圈粉～

我選波特多肉蛋炭烤吐司，特製的燒肉醃得相當入味，肉蛋吐司搭配馬鈴薯泥，濕潤又有飽足感🥪粉漿蛋餅軟中帶Q，加上特製辣椒醬，非常夠味，是台北很難得的南台灣古早味早點！

日式唐揚雞腿炒烏龍麵看似平凡，味道卻非常美味，烏龍麵條吸收醬汁精華，帶點酸甜風味頗能刺激食慾。上頭的日式唐揚雞，外脆內嫩，這個單點來配電影超完美😍

主餐搭配飲料還可以折5元！牧場紅茶鮮奶嚴選知名鮮乳，奶茶絲滑好入味，細緻口感一喝就欲罷不能！鮮榨冬瓜檸檬酸甜開胃，可以緩解食物的油膩感，讓人味蕾大開，夏日必點的飲品

加入line@好友，透過線上點餐，省時更方便，首次加入還送巧克力吐司或花生巧克力吐司！物超所值、真材實料的早午餐美食，不論當正餐，或公司行號、機關團體訂購，小売所都頗適合喔

小売所位於相當明顯的三角窗位置，附近一到中午時間人來人往，絕佳醒目的位置，一到用餐時間門口，經常擠滿等候現做餐點的人潮，

一問才知道原來開業才短短幾個月，我很好奇到底是甚麼樣的好味道，可以吸引這麼多挑嘴的上班族，願意現場等候呢？(偷偷告訴大家可加LINE先線上點餐)

這次來上健身課之前，我就找家人一起來朝聖小売所，建議可以挑選上午10-11點或13點半後非尖峰的用餐時間，可以細細的品嚐餐點的好滋味，也不用等候太久~

店內提供大約6席的吧台座位，木質設計相當有質感，感受到和煦的陽光溫暖，有種偽野餐感，來小売所吃早午餐是件很CHILL的事情，話不多說趕快先看看菜色有哪些

小売所菜單

小売所選擇很豐富，想要吃吐司、蛋餅、烏龍麵通通有，吃巧吃飽都沒問題，點一個主餐搭配一個飲品，一百多就可以解決，許多吃膩便當的上班族，就喜歡吃小売所的獨特餐點

小売所線上點餐

小売所也可以透過線上點餐，加入LINE好有還送甜甜吐司一份，好康優惠真的很不錯，鹹食甜點一次通通滿足~

小売所行動支付

小売所也有提供LINEPAY服務，店家也有配合外送平台，許多公司行號也可以直接找店家訂餐，聽說曾經接過破400份的大單，可見小売所廣受上班族的好評

小売所好料擺得滿滿一桌，選擇真的很豐富，而且餐點都是現點現做，熱騰騰端上桌，風味絕佳，份量也十足，來小売所可以吃得相當飽

波特多肉蛋炭烤吐司$90

小売所一定要吃肉蛋烤土司，現在很少吃得到肉蛋烤土司，我以前愛吃的幾個肉蛋吐司店，現在很多都沒有烤了。這次吃到小売所，立刻愛上，烤過的吐司更能感受到麵包的香氣，外脆內Q彈性十足~

裏頭的肉蛋更是美味的靈魂，選用里肌肉浸泡獨家秘方，燒肉彈牙又不會太鹹，味道相當迷人~再搭配滑嫩的半熟蛋，清爽的生菜，以及自製的馬鈴薯沙拉，一口咬下超有層次感，來小売所絕不能錯過~

日式唐揚雞腿炒烏龍麵 $180

小売所新研發的炒烏龍，完全不輸給許多知名日系居酒屋，烏龍麵的醬汁調配的超好，酸中帶甜相當開胃。

用肉眼看以為麵條白白的沒入味，沒想到一吃才發現我錯了，烏龍麵條完全吸收醬汁精華，上頭柴魚跟海苔開心地跳舞，是上班族午餐的好選擇

炒烏龍麵條李頭還有蔬菜、肉絲，用料相當實在，烏龍麵熟度抓得很好，帶有麵條的Q勁，完全不會軟軟的，是我相當喜歡的口感~一口接一口越吃越涮嘴！

上頭擺了７大塊的日式唐揚炸雞，這個份量外面居酒屋光這炸雞就要賣２００了吧，來小売所一次平價消費就可以吃飽飽～

說實話乍看沒有很吸引人，一入口卻是驚為天人，唐揚雞外皮酥脆卡滋、雞肉軟嫩入味，還有加上照燒醬汁提升風味，實在太美味了！完全值得再單點～

粉漿蛋餅冠軍燒肉$70

我每次回高雄都會狂吃粉漿蛋餅，台北真的很少可以吃得到，來小売所當然不能錯過，粉漿外皮相當有Ｑ勁，厚度也比一般蛋餅厚上許多，雞蛋緊緊吸附在餅皮上頭，帶點焦香好誘人喔～

包裹著小売所特製的燒肉，早餐來上一份開啟美好的一天，台北超少見的特色餐點，除了粉漿蛋餅外，小売所還有厚蛋餅選擇，蛋餅提供多種口味選擇，下次還想試試看別的。

小売所隱藏版辣椒

我看熟客點才知道有這個隱藏版辣椒醬，加上一小匙香味就立刻提升，辣勁十足，裏頭還有加入蒜頭等辛香料，辣而不嗆，推薦愛吃辣的朋友，別忘了跟老闆說要加特製辣椒喔～

加入line@好友 送甜甜吐司

吃了這麼多鹹食，當然也要來個甜食甜甜嘴，加入小売所的LINE好有不僅可以線上點餐、消費集點，首次加入還送甜甜吐司，有巧克力跟巧克力花生兩種口味，也可以選擇各半，老闆太佛心了

吐司烤到酥酥脆脆，選擇花生巧克力口味，裏頭的巧克力不會太甜，花生味很濃厚，雙重美味一次就吃得到，卡滋卡滋的酥脆聲音，劃下最棒的用餐句點~

牧場紅茶鮮奶$50

吃小売所的主餐，不能忘了搭配特調的飲品，牧場紅茶鮮奶選用知名的鮮乳，讓奶茶喝起來更加順口，絲滑的觸感，更能促進消化，搭配甜甜吐司即是絕佳的下午茶組合

牧場紅茶鮮奶的比例抓得很好，乳香跟茶香相互襯托，又互不搶戲，在口中韻味無窮，完全怕喝起來會水水的，推薦來小売所，記得點牧場紅茶鮮奶來配主餐喔

鮮榨冬瓜檸檬$40

小売所另一個招牌飲品就是鮮榨冬瓜檸檬，尤其現在天氣越來越熱，許多人一到中午總是沒有食慾，來上杯鮮榨冬瓜檸檬，味蕾立刻打開，是夏日絕佳的飲品選擇~

仔細看上頭還有檸檬的細小果肉，冬瓜的香甜、檸檬的酸勁，兩者同時在口中上演華爾滋，不僅能除去口中的餐點味道，同時又刺激味蕾，越吃越有食慾~

小売所從餐點、服務、飲品通通都很用心，這麼棒的好店，身為經常出沒松江南京的省錢王，一定要推薦給大家，一起支持新開幕好店，讓小売所成為松江南京的新亮點

小売所 5大特色

1.松江南京伊通商圈新開幕早午餐，特色肉蛋烤土司、台北少見粉漿蛋餅、現點現炒烏龍麵、卡滋卡滋日式唐揚炸雞，豐富的特色美食，吃過一次就被圈粉，透過線上點餐更方便

2. 老闆特製的燒肉，醃得相當入味，吃起來卻不會膩，帶有彈性的肉質，吃起來好實在！我選波特多肉蛋炭烤吐司，搭配馬鈴薯泥，濕潤的同時又能增添滿足感，下次還想試試看蘋果三明治🥪

3. 招牌烤土司必點外，粉漿蛋餅軟中帶Q，加上特製辣椒醬，非常夠味，是台北很難得能吃到的古早味！日式唐揚雞腿炒烏龍麵看似平凡，味道卻是非常美味，烏龍麵條吸收醬汁精華，帶點酸甜風味頗能刺激食慾。上頭的日式唐揚雞，外脆內嫩，這個單點來配電影超完美😍

4. 只吃主食當然不能忘了配飲料，而且還可以折5元耶！牧場紅茶鮮奶嚴選知名鮮乳，奶茶絲滑好入味，細緻口感一喝就欲罷不能！鮮榨冬瓜檸檬酸甜開胃，可以緩解食物的油膩感，讓人味蕾大開，夏日必點的飲品

5. 加入line@好友，還可以送巧克力吐司/花生巧克力吐司，也可以各半！當作甜點吃超適合！物超所值、真材實料的早午餐美食，也很適合公司行號、機關團體訂購，當會議餐點、活動點心都頗適合喔👍