之前介紹過「是時候」的超人氣超美雪Q餅，這次他們又全新推出超美玫瑰塔🌹

還有肉桂捲、貝果和我超愛的達克瓦茲！🙌🏻

不管是即將到來的母親節還是平常送禮都超適合🤩



▪️綜合玫瑰塔四入組 $600

這次的這個新品我愛慘！外型超美很精緻！

有 #草莓流心乳酪 和 #酸溜檸檬乳酪 兩種口味🍓🍋

塔殼使用諾曼第奶油及日本進口麵粉製成

濃郁奶香厚實酥脆！完全不會乾口！

搭配法式奶油霜+北海道乳酪製成的內餡🧈

草莓口味使用自製的草莓醬 酸酸甜甜很剛好！



裡面還夾入麻糬 更增添口感很加分😋

上層再撒上莓果粒和玫瑰花瓣🌹超級美！

檸檬口味酸味很夠！上層的內餡很厚🍋



直接是塔皮的三倍厚～給的很有誠意！

口感紮實一咬下去超過癮 冰過拿出來吃更好吃

▪️達克瓦茲(6入) $550

這款上次介紹的時候我就超愛！

一盒可以直接吃到六種口味！

有日式焙茶麻糬、抹茶桔子、檸檬奶霜、

鹽之花焦糖堅果、玫瑰黑醋栗、法芙娜甘納許







堅持以少油少糖製作，口感外酥脆內鬆軟

吃完也完全不膩口！從冷凍拿出來退一下

內餡還有冰淇淋的口感 很好吃😋



▪️To Go 手感貝果綜合組🥯

招牌經典風味 $60/芝士乳酪 $75/蘋果藍莓乳酪$85/鹽之花法芙娜貝果$85

一共推出四種口味 以低溫發酵及液種麵體製作

口感紮實韌度也很剛好 我最愛法芙娜和芝士乳酪口味

放入烤箱加熱後 吃起來更涮嘴好吃😋







▪️束腰肉桂捲捲(2入) $150



這個束腰造型真的超可愛！手掌大小剛剛好





一盒有兩顆 以低溫發酵麵體製作而成

除了保留肉桂捲的風味外 也融入淡淡檸檬香

放入烤箱悶熱後更好吃！肉桂香氣超濃郁！



也還有很貼心的附上兩小盒肉桂醬 可以自己添加🥰



💛追蹤 @97_food 不漏掉更多美食分享



📍店名：是時候 it's time to

▪️ IG: its_time_to816

┃ 如果您喜歡我的文章，歡迎私訊與我們洽談合作 ┃

IG：https://www.instagram.com/97_food/

臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100084017665907

版權所有 (歡迎轉貼連結分享,非邀約合作店家,請勿使用圖文作為商業用途之使用,若有額外需求請來信取得授權同意,謝謝)





┃更多美食分享

就愛這一味！新竹也吃得到超讚小卷米粉湯！「葫蘆仔米粉湯」以新鮮豬肉精華熬成湯頭， 清爽鮮甜不油膩，香氣十足麻醬麵和黑白切小菜也是必點！



起司控會瘋狂！韓國人氣披薩 PIZZA MARU終於來台，超浮誇牽絲披薩，一吃就愛上的韓國道地美味！



夏天清爽手搖再+1 啦！『 甘蔗媽媽 』熱銷清爽系飲品推薦，純天然招牌甘蔗汁製成，甜而不膩口喝一杯好滿足！



[新竹手搖] thirtea三十茶一喝就愛上！不使用防腐劑、香精和化學色素，滿滿水果喝了好滿足

沒吃會後悔！三峽必吃豬血糕，一支只要20元，超獨特醬料，吃過就回不去了！