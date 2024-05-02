為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市豐原區甜點控必吃！一吃就愛上的療癒「全生乳波士頓派」吃起來不油膩,清爽不膩口！

台中市豐原區甜點控必吃！一吃就愛上的療癒「全生乳波士頓派」吃起來不油膩,清爽不膩口！

2024-05-02 11:01:00 我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常 人氣：126
share
窩客好文

我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常

發表篇數：20篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：MIMIAN瞇瞇眼
phone04-25261888
place台中市豐原區圓環北路二段399號3樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業


 

使用歐洲頂級生乳鮮奶油製作 成分簡單單純

他們的內餡沒有一般鮮奶油的油膩感

選用全生乳製作 清爽好吃不膩口！

還連續兩年榮獲世界四大美食獎之一的

#全球純粹風味評鑑 最高的3星認證🌟

包裝可愛又超多小細節！還有附可愛的盤叉組



買一顆全生乳波士頓派 就送一個品牌保冷提袋
完全可以感受得到品牌的用心和貼心🧡

▪️真·檸檬全生乳波士頓派

很愛檸檬品項的我 這個檸檬口味我大推！🍋

使用市面少見的 #手工熬煮新鮮檸檬醬


配上清爽的生乳鮮奶油內餡
酸酸甜甜很清爽！酸度也很夠😋

▪️濃·黑巧全生乳波士頓派

巧克力控必吃這款！是大人感的苦甜口味

苦甜巧克力醬淋滿整個表面 配上巧克力蛋糕體

裡面居然還有添加我最愛的巧克力豆🍫

口感吃起來超加分！很有層次很好吃！

▪️厚·經典全生乳波士頓派

這個經典款也不能錯過！蛋香濃郁香氣十足！

蓬鬆又帶有空氣感的蛋糕體



 

搭配濕潤滑順的生乳內餡 吃起來綿密好幸福

內餡清爽不會油膩 吃起來完全不會膩口

🔻依照退冰的時間 有三種口感的吃法
 

①冷藏退冰10小時，經典綿綿口感

②冷藏退冰兩小時，冰淇淋口感

③常溫退冰2.5小時，或冷藏退冰5小時，有層次的沙沙口感

💛追蹤 @97_food 不漏掉更多美食分享

📍店名：MIMIAN瞇瞇眼 @mimiancake

▪️地址：台中市豐原區圓環北路二段399號

▪️電話：04-25261888

▪️時間：09:00-17:00

🏷️官網：https://mimian.me/97food
 

┃ 如果您喜歡我的文章，歡迎私訊與我們洽談合作 ┃

IG：https://www.instagram.com/97_food/
臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100084017665907

版權所有 (歡迎轉貼連結分享,非邀約合作店家,請勿使用圖文作為商業用途之使用,若有額外需求請來信取得授權同意,謝謝)


┃更多美食分享
就愛這一味！新竹也吃得到超讚小卷米粉湯！「葫蘆仔米粉湯」以新鮮豬肉精華熬成湯頭， 清爽鮮甜不油膩，香氣十足麻醬麵和黑白切小菜也是必點！

起司控會瘋狂！韓國人氣披薩 PIZZA MARU終於來台，超浮誇牽絲披薩，一吃就愛上的韓國道地美味！

夏天清爽手搖再+1 啦！『 甘蔗媽媽 』熱銷清爽系飲品推薦，純天然招牌甘蔗汁製成，甜而不膩口喝一杯好滿足！

[新竹手搖] thirtea三十茶一喝就愛上！不使用防腐劑、香精和化學色素，滿滿水果喝了好滿足

沒吃會後悔！三峽必吃豬血糕，一支只要20元，超獨特醬料，吃過就回不去了！

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

新竹市北區這個玫瑰塔太精緻了😍人氣甜點店「是
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up