



使用歐洲頂級生乳鮮奶油製作 成分簡單單純

他們的內餡沒有一般鮮奶油的油膩感

選用全生乳製作 清爽好吃不膩口！

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還連續兩年榮獲世界四大美食獎之一的

#全球純粹風味評鑑 最高的3星認證🌟

包裝可愛又超多小細節！還有附可愛的盤叉組







買一顆全生乳波士頓派 就送一個品牌保冷提袋

完全可以感受得到品牌的用心和貼心🧡



▪️真·檸檬全生乳波士頓派



很愛檸檬品項的我 這個檸檬口味我大推！🍋

使用市面少見的 #手工熬煮新鮮檸檬醬





配上清爽的生乳鮮奶油內餡

酸酸甜甜很清爽！酸度也很夠😋



▪️濃·黑巧全生乳波士頓派



巧克力控必吃這款！是大人感的苦甜口味

苦甜巧克力醬淋滿整個表面 配上巧克力蛋糕體





裡面居然還有添加我最愛的巧克力豆🍫

口感吃起來超加分！很有層次很好吃！



▪️厚·經典全生乳波士頓派



這個經典款也不能錯過！蛋香濃郁香氣十足！

蓬鬆又帶有空氣感的蛋糕體







搭配濕潤滑順的生乳內餡 吃起來綿密好幸福

內餡清爽不會油膩 吃起來完全不會膩口

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🔻依照退冰的時間 有三種口感的吃法



①冷藏退冰10小時，經典綿綿口感

②冷藏退冰兩小時，冰淇淋口感

③常溫退冰2.5小時，或冷藏退冰5小時，有層次的沙沙口感

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📍店名：MIMIAN瞇瞇眼 @mimiancake

▪️地址：台中市豐原區圓環北路二段399號

▪️電話：04-25261888

▪️時間：09:00-17:00

🏷️官網：https://mimian.me/97food



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