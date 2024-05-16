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桃園市中壢區【桃園美食】銀座杏子日式豬排-桃園環球A19-現炸豬排 外酥內嫩，內用高麗菜絲、小菜、味噌湯、白飯無限量供

2024-05-16 14:30:06 Ruby說美食享受旅行 人氣：101
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：456篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：銀座杏子日式豬排-桃園環球A19店
phone 03 -287 6238
place桃園市中壢區高鐵南352號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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杏子日式豬排以日式炸豬排為主打的餐廳，在台灣也是進駐好多年了，

這也是Ruby第一次吃銀座杏子日式豬排，

在台灣也是有許多專賣日式炸豬排的專賣店，

就來吃看看與其他家有什麼不同味道吧~

杏子日式豬排線上菜單可點此連結

桌上也提供了豬排醬汁和淋在高麗菜絲上的和風醬或是胡麻醬，

也會提供一杯熱茶。

因為同行的有兩個小朋友，店家也非常貼心給了兩個兒童碗，

是白飯配上海苔香鬆，孩子看到可愛的餐具及愛吃的海苔香鬆，

豬排還沒上桌就已經將白飯吃光光了。

Ruby點了銀座杏子的招牌菜之一
厚切熟成腰內豬排 $390 


腰內豬排外酥內嫩，每一口都能感受到豬排的鮮美與嫩滑。

還有附上一碗的芝麻，敲碎沾上豬排醬味道更香。

+89元有一杯飲品和70元點心，增添一絲奢華與愉悅。

生蒜熟成里肌豬排  $360
以鮮嫩的里肌豬排裡面夾著生蒜片，散發著誘人的香氣，

淋上豬排的豬排醬，每一口都讓人回味無窮。

白飯的部分可選擇越光米或是黑紫米

咖哩腰內豬排 $350 +30膠原蛋白粉
日式炸豬排和咖哩的組合就是絕配，豬排的香嫩與咖哩的香醇完美結合，

現在還可以加價30元，享受膠原蛋白粉的滋補，

在品味美食的同時也注入了膠原蛋白。

內用提供了高麗菜絲、小菜、味噌湯和白飯配上無限量供應，

不過店裡明顯人力不足，如有需要服務請店員幫忙都滿快的

，真的要體諒一下餐飲業的人力短約問題。

在銀座杏子日式豬排，每一道料理味道都不錯，能感受到日式美食的魅力。

不論是喜歡外酥內嫩的厚切豬排，還是傾心於清新爽口的生蒜里肌豬排，

這裡都能滿足你味蕾需求，也會有不定期的聯名合作和期間限定的餐點可嘗試喔~


【店家資訊】
👉銀座杏子日式豬排-桃園環球A19店
🍽 FB官方粉絲團請點此 
🏠桃園市中壢區高鐵南路二段352號3樓
☎️03 287 6238
⏰AM11:00~PM22:00


 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 


   

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