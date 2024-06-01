原 新北三芝貝殼廟 ，原名「 富福頂山寺 」，搬遷到新北石門全新打造3000建坪超大珊瑚貝殼廟，寺廟裡外用了上萬個珊瑚跟貝殼下去裝潢，珊瑚貝殼廟裡面更打造出有如海底龍宮隧道的夢幻奇景。來到台灣最北端，推薦可以朝聖一下這個隱藏版打卡景點，參拜結束還可以到富基漁港吃海鮮、順遊富貴角燈塔步道，趕緊來安排一下 新北石門一日遊 ~

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珊瑚貝殼廟在哪裡?

這次跟團搭乘遊覽車北台灣一日遊，行程中安排了位於新北石門深山處的珊瑚貝殼廟，搬遷改建之後已經全新開放入場參觀囉~google直接導航 台灣珊瑚貝殼廟 就可抵達。

這天到珊瑚貝殼廟還有部分建築還在施工中，不過主殿已經開放參觀

珊瑚貝殼廟停車場

珊瑚貝殼廟這裡有附設停車場，約十幾台車位，就在珊瑚貝殼廟前方廣場

於今年搬遷的珊瑚貝殼廟目前開放一樓參觀，可以安排來朝聖參拜一下唷

珊瑚貝殼廟環境介紹

仔細一看這裡的牆面、樑柱、香爐等皆是用貝殼堆砌而成，用了上百種珊瑚加上好幾萬個貝殼完成，近看非常奇特、壯觀，我也是第一次大開眼界。

造型奇特的珊瑚香爐，在其他地方肯定沒見過

廟宇每個牆角、屋簷都用了許多貝殼堆砌而成，令人嘆為觀止

看看這精緻的作工，能做成這樣真的不簡單

入場每人都必須拿香參拜一下，香油錢就看個人隨喜，旁邊也有販售供品、糖果、餅乾、飲料等

第一次看見用貝殼堆砌的廟宇，裡面一看真的相當壯觀呀

會有工作人員引導參觀貝殼隧道，貝殼珊瑚都相當脆弱，背包要背在胸前才不會勾到，另外比較高的人也要小心不要撞到頭喔~

走進隧道宛如進入海底龍宮般的夢幻場景，這裡面也有供奉神明

許多海底生物跟小動物模型，這裡真的會讓人拍不停

莊嚴的神像跟壁畫，也都是貝殼下去雕砌而成的，真令人讚嘆

繞了一圈從另一邊出口走出來，周邊還有其他廟宇還在興建中，有機會再來看看吧~

珊瑚貝殼廟裡面有大悲水跟薑茶提供給各位遊客飲用，也是相當貼心啊

珊瑚貝殼廟附近景點

順著崁子腳路往下便可以看到台灣北海岸風景，美食小吃、富基漁港、富貴角燈塔等景點美食都在這邊，吹著海風看著一望無際的海岸線，非常療癒阿~

景點資訊

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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