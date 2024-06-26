來到九州大分自由行，有什麼特色美食推薦呢？本篇大分美食攻略，彙整12間由布院、別府美食餐廳，有大分必吃的「大分豐後牛」、以別府溫泉蒸氣燜熟的「地獄蒸料理」、Q彈濃郁的大分拉麵、充滿在地特色的鄉土料理、甜點咖啡廳應有盡有，快安排到你的大分旅遊行程裡！

重點整理： Toggle

大分美食推薦｜大分豐後牛

大分當地特產黑毛牛「大分豐後牛」，在大自然環境中生長，肉質帶有霜降油花，美味濃郁的滋味，入口即化。其中在高品質中的豐後牛中嚴選，由生產履歷透明、講究肉品美味的農場飼育，以米及啤酒糟等作為飼料，且肉質等級達4級以上的豐後牛，則稱為「大分和牛」。來到大分旅遊，一定要嚐嚐看大分豐後牛的滋味。

大分肉料理嘉牛

大分肉料理嘉牛位在大分車站附近，柔和、高級的餐廳氛圍，主打隱密的高品質個室空間，可以不受打擾、自在的享受A5級豐厚牛的烤肉以及壽喜燒料理，是一間很適合三五好友聚餐的餐廳。

別府豐後牛 そむり

別府豐後牛 そむり（somuri）是一間老牌的豐後牛牛排館，隱身在別府車站周邊的小巷弄內的二樓，一進到店裡，映入眼簾的是早期日式和洋風餐廳的氛圍，飄散著煎牛排的香氣。專業的主廚，將肉質細緻的豐厚牛排煎得軟嫩而不失肉汁，讓人大快朵頤，饕客推薦的漢堡排，高品質且有著多汁蓬鬆口感的肉排，搭配店家自製的多蜜醬，十分下飯。

由布院豐後牛 由布まぶし心

觀光客來到由布院必吃的「由布まぶし心」碳烤釜飯，是由布院有名的豐後牛釜飯三吃，在由布院景點區有兩家店，分別是由布院站前分店，以及金鱗湖旁的由布まぶし心本店。

店裡的菜單簡單，有豐後牛、地雞、鰻魚三種套餐可以選擇。第一碗先不加任何調味料，感受原味，第二碗搭配柚子胡椒、七味粉、醃製小菜等一起吃，最後將鍋底的鍋巴加上柴魚高湯，變成茶泡飯，利用這三種吃法，徹底感受釜飯不同的口感與美味。

大分美食推薦｜由布院美食

茶房天井棧敷Sabo Tenjo Sajiki

茶房天井棧敷是一間由老酒窖改建而成的文青咖啡廳，是由由布院頂級飯店「亀の井別莊」所開設。日式的老建築融合現代感的擺設，打造出高質感有品味的氛圍，室內沈穩的色調，飄散著烘焙咖啡的香氣、以及播放著讓心情沈靜安穩的音樂，眼前大片玻璃窗，大自然的陽光以及森林綠蔭灑落室內，很適合點杯咖啡及甜點，享受輕鬆悠長的氣氛。樓下的紀念品店「鍵屋」，有很多質感食品及工藝品伴手禮，離開時可以順道進去逛逛唷。

龜之井別莊 湯之岳庵

同樣位在亀の井別莊內的湯之岳庵，就在茶房天井棧敷旁邊，同樣是間保有傳統日式恬靜氛圍、又不失現代化設計風格的餐廳，環境清幽、舒適，許多人推薦牛排、鰻魚等，肉質軟嫩、火侯控制得恰到好處，配上些許調味，十分美味，是一間值得花時間，好好享受餐點及氣氛的一間餐廳。

手打蕎麥麵老店 泉

可以邊欣賞金鱗湖湖畔美景、一邊享用美味餐點的的手打蕎麥麵老店 泉，是一間蕎麥麵專賣餐廳。招牌的手打蕎麥麵，除了常見的鰹魚醬汁冷麵，許多人推薦以鴨肉為基底熬製而成的鴨肉蕎麥麵，有嚼勁的蕎麥麵，沾上有著鴨肉片和炙烤蔥段、帶有一點柚子胡椒的香氣的熱醬汁，美味清爽不油膩。吃完熱沾麵後，可以把沾醬兑湯成鴨肉湯，大口喝下非常爽快。

蛋糕卷 B SPEAK 本店

B SPEAK蛋糕捲是最有名、來到由布院必吃的人氣生乳捲專賣店。最經典的原味蛋糕捲，由柔軟、蛋香味十足的的蛋糕體，配上濃郁不油膩的鮮奶油，撒上糖粉點綴，蓬鬆口感讓人無法克制地一口接著一口，巧克力口味也是熱門的品項，高級的口感，吃起來也是甜而不膩。B SPEAK蛋糕捲很容易早早就賣完，想品嚐生乳捲滋味的朋友們，記得要提早去購買唷！

大分美食推薦｜別府美食

地獄蒸工房鐵輪

可以體驗自己動手，將食材利用溫泉的熱氣蒸熟，是地獄蒸工房鐵輪最大的特色。地獄蒸工房鐵輪有各式各樣的食材，除了常見的溫泉蛋、玉米之外，這邊還有牛肉片、蝦蟹海鮮、牡蠣、蔬菜等，也有配好的海鮮套餐、肉類套餐等，快來這邊品嚐道地的地獄蒸料理吧！

元祖別府拉麵

元祖別府拉麵是一間頗受觀光客喜愛的拉麵店，小小的店面，只能容納8位客人，加上堅持現點現做，但還是讓想大啖美食的饕客們願意排隊等待。簡單的菜單，濃郁又特別的湯底，除了使用魚、雞骨、豬骨熬製之外，還使用了大分縣產的大分柑橘（大分かぼす），讓湯頭帶著淡淡柑橘的微酸與清香味，吃起來美味又清爽。

Amamichaya

「別府甘味茶屋Amamichaya」，是一間在地的鄉土料理，可以充分的感受傳統日式茶屋的用餐體驗。除了傳統甜點之外，這裡最有名的，就是他的糰子湯套餐，將手擀糰子、時令蔬菜等浸在味增裡，以及撒上黃豆粉的長條狀小麥麵團、特別的「やせうま」（瘦馬，Yaseuma），是大分一帶傳統料理其他像是軟嫩的牛尾咖哩、道地的天婦羅，也是受歡迎的餐點。除了別府店，由布院也有一間分店。

地獄蒸布丁 岡本屋

品嚐別府的溫泉系手工甜點，非常推薦這間「岡本屋」，這邊是地獄蒸布丁的始祖，從昭和63年（1988年）就開始使用這樣的烹煮方式，至今未變，利用別府的地獄蒸方式，利用溫泉熱氣將布丁蒸熟，古早味的綿密口感，配上微苦的焦糖醬，是讓人容易上癮的美味。岡本屋對面就是有名的「明礬温泉」，品質優良、泉值稀少，以及日本的重要無形民俗文化財「湯之花」製造技術，也是在這邊誕生的喔。

大分美食推薦｜大分美食街

竹町通商店街/中央町商店街

位於大分站步行約10分鐘距離的「竹町通商店街」，從明治時代以前的武士時代就存在至今，是大分歷史悠久的商店街。漂亮的圓頂拱廊，不用擔心日曬雨淋。一整條從一丁目到五丁目，有不少老字號的餐廳、商店林立，還有拉麵店、居酒屋、藥妝店，是很適合來逛街、覓食的地方，而與竹町通商店街剛好十字交錯「中央町商店街」，也很適合一起逛唷。