桃園市美食「山崎昆布鍋物」，位於桃園藝文特區周邊的高評價火鍋，現在推出了全新的吃到飽方案！午餐468元、例假日晚餐568元、奢華海陸868元，另有基本款的火鍋套餐，商業午餐也只要260元！價格親民又實在，還有蔬食自助區、飲料吧和冰淇淋任你吃，肯定可以讓你吃飽又吃好啦！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU、壽星優惠等資訊供參考！

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【山崎昆布鍋物-藝文店】 ▋地址：桃園市桃園區南平路400號 ▋電話：03-326-0555 ▋營業時間：週一至週日11:30-22:30

▲「山崎昆布鍋物」運氣好的話可以停到路邊的停車格！而附近有也多個收費停車場，我們習慣停在”格式停車場”，這邊的車位多也很好停車，建議可導航”桃園市桃園區新埔八街31號”，停好車後步行5分鐘即可抵達餐廳👌

▲「山崎昆布火鍋」已經是我們第三次造訪了，每次來都有不同的噱頭呢，他們現在最新推出的就是468元就能享有＂7款肉品&蔬食自助吧＂無限吃到飽的方案（另有當月壽星、當日壽星、會員集點等優惠活動喔）！

▲「山崎昆布火鍋」的室內環境寬敞舒適，桌距拉的很開，而且還有類似小包廂的隔間，用餐不會有壓迫感！

▲而店家的營業時間是11:30-22:30，全時段都有營業，下午時段是沒有休息的唷！這樣想吃火鍋的朋友，隨時都可以來用餐，超大心的啦😋

【山崎昆布鍋物-藝文店｜2024最新菜單】

▲此為「山崎昆布鍋物」2024年的最新菜單MENU，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

【山崎昆布鍋物｜自助區】

▲店內的自助區有開水、熱茶、熱飲、冰沙、氣泡飲料、醬料區、湯品、冰品！

▲飲品提供冰溫熱水、茶包、美式咖啡、香濃可可、法式拿鐵、金選奶茶、摩卡奇諾、鴛鴦奶茶～冰沙有柳橙口味和乳酸風味～飲品有萊姆口味氣泡水、零卡可樂、蘋果汁、雪碧和可口可樂～選項還蠻多的！

▲醬料區提供多款醬料自行取用～還有醬料秘笈可以參考～

▲現在還有壽喜燒牛丼！裡面有滿滿的洋蔥和牛肉片！可以自己再加一點蔥花點綴～味道會更讚！

▲餐後還有meiji的冰淇淋～四種口味都還蠻好挖的～飯後來個冰淇淋就是超完美的Ending啦😋

▲「山崎昆布鍋物」的蔬食自助吧誠意滿滿！有超過20多種的食材任你夾，連原本的副食白飯、冬粉、王子麵跟蒸煮麵也能吃到飽唷！

【山崎昆布鍋物｜午餐468元吃到飽】

▲這次到「山崎昆布鍋物」嚐鮮他們新推出的吃到飽方案！平日中午只要468元就能享有＂7款肉品&蔬食自助吧＂實在很讚！

▲吃火鍋有這種蔬菜吧超加分！想吃什麼自己拿，自由度最高！吃多少拿多少，喜歡的就多夾一點，不喜歡的就直接跳過，這樣也比較不會浪費食材👌

▲468元精選系列的肉品有七款可以選擇：有美國安格斯牛背肩、美國熟成板腱牛、美國嚴選牛五花、國產嚴選雪花牛、國產嚴選雪花豬、紐西蘭嫩肩羊、去骨雞腿！

▲義式巧達湯底（牛奶鍋）會給一個超可愛的熊熊牛奶磚和起司片，讓客人自行加入湯頭內！是說這牛奶鍋很濃很好喝，煮到最後也不會變膩口，還蠻讚的喔😋

【美國安格斯牛背肩】

▲「美國安格斯牛背肩」是我們吃完基本盤以後還有額外追加的！愛吃牛肉的朋友們肯定不能錯過！

▲「美國安格斯牛背肩」的油脂含量適中，千萬不要涮到全熟，大約涮到七八分熟就可以享用了，肉質口感紮實不乾澀，也還蠻有嚼勁的！

【美國熟成板腱牛】

▲「美國熟成板腱牛」的肉片比較薄，我一次就是一盤一盤的下，這樣吃起來會比較過癮啦！

▲這個肉片大約也是涮到七八分熟就好，這個肉質細緻，口感比較軟嫩，還蠻好吃的唷！

【美國嚴選牛五花】

▲油脂豐富的美國嚴選牛五花可以說是必點的基本款，也是我平常到火鍋店會點的品項！

▲美國嚴選牛五花即便放到火鍋內煮到全熟，肉質也還是一樣軟嫩好吃，搭配醬料吃起來會更解膩喔！

【國產嚴選雪花牛】

▲國產嚴選雪花牛的油脂沒有牛五花那麼多～這長條型的肉片我也是喜歡全部梭哈一起下鍋！

▲雪花牛的油花豐富，下鍋煮熟後會吸附滿滿的湯汁，整體口感鮮嫩多汁！也屬於必點的基本款！

【國產嚴選雪花豬】

▲國產嚴選雪花豬的肉片比較薄，如果能再切厚一點會比較好夾、比較好涮👌

▲如果你是不吃牛肉的朋友，468元的精選系列就只有這款豬肉可以選擇！建議豬肉控的朋友點568元的特選系咧，多了西班牙松板豬，應該會更讚啦👍

【紐西蘭嫩肩羊】

▲紐西蘭嫩肩羊我老公很愛，當天吃完第一輪上的基本盤以後，又還再追加了羊肉來吃！

▲老公說羊肉搭配經典養生湯底很Match！再到醬料區加爆喜歡的醬料和滿滿香菜～吃起來超香超過癮的！

【去骨雞腿】

▲去骨雞腿肉吃起來很方便，如果有帶小朋友來用餐就很適合點這個！厚實的雞腿肉口感Juicy，切成一口一個可以直接入口的大小，吃起來特別方便唷😚

整體來說，「山崎昆布鍋物」推出的全新吃到飽方案，平日中午只要468元就能享有＂7款肉品&蔬食自助吧＂實在很讚！很適合愛吃蔬菜以及愛吃肉的朋友們！尤其是肉控肯定要吃爆啊！身為牛肉控的me，覺得牛肉的肉片質感都不錯，推推美國安格斯牛背肩、美國熟成板腱牛、美國嚴選牛五花、國產嚴選雪花牛！而經典養生湯底和義式巧達湯底也都很耐喝，是平時想吃菜吃肉時的好吃鍋物選擇喔🥰

***本文感謝”山崎昆布鍋物”邀約,內文為真實感受分享***

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