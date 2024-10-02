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宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥炸紅糟鰻｜僅能現場候位｜近蘭陽博物館、烏石港

2024-10-02 22:44:00 撒野樂活小村婦 人氣：88
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：188篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

小豪海鮮
place宜蘭縣頭城鎮青雲路三段801-1號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

地方媽媽假日也要休息，於是到宜蘭頭城晃晃順便吃午餐，臨時搜尋到這一家小豪海鮮】評價超好，雖然經過時已見停車位滿滿，但是我的雷達還是忍不住響啊響的，立馬火速掉頭衝去嚐鮮，好不容易等到車位但客滿的狀態還是讓我們候位了半個小時，不過吃完之後覺得相當不過癮，因為兩個人無法點上一整桌的好料，海鮮真的好青份量又夠，價格大概落在$200-$350之間，算是蠻超值的海鮮餐廳，快筆記，不要怪地方媽媽沒有跟你說這一間頭城美食喔

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

  頭城｜小豪海鮮   地點  

小豪海鮮 位在宜蘭頭城鎮的青雲路上，對面就是蘭陽博物館，也鄰近烏石港入口，距離頭城老街大約7分鐘的車程，交通地理位置相當好，來到頭城旅遊逛完附近的景點就可以來這裡大快朵頤一番

地址 : 宜蘭縣頭城鎮青雲路三段801-1號

營業時間 

      一四五 11:00-14:00/17:00-19:30

       六日 11:00-14:30/16:30-19:30

不接受訂位，僅能現金付款 

公休日: 週二(其他以粉專為主)

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

小豪海鮮 門口有十多個停車位，不過因為這一間餐廳實在很熱門，假日客人非常多所以車位還是不足夠的，必須自行在大馬路旁找白線臨停。由於用餐無法訂位只能現場取號等候，所以早一點來準沒錯，我們當天11點半左右到已經客滿了，服務人員告知需等候至少半小時，這時間我還能忍受所以也就默默地排隊，看見用餐的客人這麼多心裡免不了是滿懷期待的

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

領取號碼牌的時候服務人員告知，假日客人較多為了避免用餐及出餐的品質降低，建議一定要一次把餐點點齊，後續勿換菜或追加，所以我們在等待的時間就將菜單劃好，一入座便能立刻交給店員，招呼的店員都還蠻親切客氣~ 即便是規定用餐時間70分鐘，但當天上菜的速度適中並不會等很久，一個小時也剛好足夠了

  頭城｜小豪海鮮   環境  

小豪海鮮 外觀是長型的建築，一側有大面積的玻璃窗，室內環境明亮乾淨，多以四人為主的木製桌椅

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

座位空間還算舒適，店家的前方靠近馬路而後面則是靠近鐵軌，所以用餐的時候還能聽見轟隆隆的行駛聲呢

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

進門處就有現撈的漁獲，鮑魚、龍蝦、紅蟳 等等

旁邊設置冷藏櫃鮮魚區可以供挑選 

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

黑板上也有菜單上沒列出來的隱藏版菜色，當然這會隨著季節或食材來做變化，我們初次到訪而且只有兩個人，就先點Menu上的菜色嚐嚐鮮

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

店內另一個角落有設置飲料櫃，可以自取

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

  頭城｜小豪海鮮   菜單  

小豪海鮮的菜單，除了一般美味熱炒

還有冷盤、生魚片、青菜類、湯類及炒飯類

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

  頭城｜小豪海鮮   餐點分享  

第一次來不知道口味和份量，所以先點了 

蒜泥粄條蝦 、川燙小卷、

酥炸紅糟鰻、酥炸冰淇淋

 川燙小卷 $220  

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

這一盤小卷上來我倆很驚喜，感覺份量還不少呢，兩個人可以吃得很爽快，海鮮用川燙最能吃出新鮮度，這小卷單單吃就已經有海鮮的甜味，肉質非常Q彈，再加上五味醬提味那真是人間美味

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

 酥炸紅糟鰻 $220  

這一盤酥炸紅糟鰻上桌也是讓人愛翻，不但炸得美美擺盤也美美，現點現炸熱騰騰的香味直撲鼻，忍不住就趕緊夾一塊來嚐了

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

紅糟鰻炸得外酥內嫩，肉質細緻好鮮美，而且完全沒有刺，大人小孩都可以安心的吃，這個份量對我們兩個來說也很足夠

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

這一道酥炸紅糟鰻很推薦可以點，香酥軟嫩好好吃，我其實只有沾一點點胡椒鹽就非常美味

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

  蒜泥粄條蝦 $350   

當天點的這一道價位比較高，可是服務人員端上來我們才驚覺好大一盤啊，當下深怕兩人吞不下肚 😆

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

長型的大盤子下面是蒜泥粄條，上面鋪滿了十隻大蝦子和蔥花，看了也是讓人胃口大開的一道菜

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

蝦子蠻大隻也很新鮮，肉質有彈性也有甜度，伴著蒜泥香味的粄條QQ又滑順，沾上底盤蒸蝦的湯汁，又足以讓粄條味道更提升，我覺得這也是該店必點的招牌之一，大家不要錯過囉 

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

  酥炸冰淇淋 $30   

酥炸冰淇淋 是菜單上沒有的項目，如果要點小黑板上的菜色只要寫在點菜單空白處就可以，我剛好瞄到這一樣就嘴饞想要吃，店員說至少一次要點兩個，所以一份是60元，外型圓呼呼的酥炸冰淇淋也太可愛了吧

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

點餐的時候店員很貼心說酥炸冰淇淋不會馬上做，只要客人需要品嘗時告知一聲，他們才會開始準備，這樣就不必擔心吃到一半冰淇淋就先來，然後主食還沒吃完冰淇淋已經開始融化的窘境

宜蘭頭城必吃【小豪海鮮】超值平價新鮮美味，推薦蒜泥粄條蝦、酥

外殼熱酥酥、裡面涼冰冰，吃起來很過癮，剛吃完海鮮覺得超解膩~喜歡 

  頭城｜小豪海鮮   食後心得  

初訪小豪海鮮留下深刻印象，雖然無法訂位小排隊了一下，但是餐點價位合理食材新鮮，料理上也覺得符合口味，只可惜當天只有兩人去用餐沒辦法一次點太多樣，但是會很想找時間再去品嚐不同的菜色。這一間宜蘭頭城的美食餐廳先跟大家分享，到附近烏石港蘭陽博物館、頭城老街遊玩後可以過來大啖一番

  頭城｜小豪海鮮   店家資料  

地址 : 宜蘭縣頭城鎮青雲路三段801-1號

營業時間 

      一四五 11:00-14:00/17:00-19:30

          六日 11:00-14:30/16:30-19:30

不接受訂位，僅能現金付款 

公休日: 週二(其他以粉專為主)

FB臉書:  小豪海鮮 

     歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦    

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主 

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