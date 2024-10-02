地方媽媽假日也要休息，於是到宜蘭頭城晃晃順便吃午餐，臨時搜尋到這一家 【小豪海鮮】 評價超好，雖然經過時已見停車位滿滿，但是我的雷達還是忍不住響啊響的，立馬火速掉頭衝去嚐鮮，好不容易等到車位但客滿的狀態還是讓我們候位了半個小時，不過吃完之後覺得相當不過癮，因為兩個人無法點上一整桌的好料，海鮮真的好青份量又夠，價格大概落在$200-$350之間，算是蠻超值的海鮮餐廳，快筆記，不要怪地方媽媽沒有跟你說這一間頭城美食喔

頭城｜小豪海鮮 地點

小豪海鮮 位在宜蘭頭城鎮的青雲路上，對面就是 蘭陽博物館 ，也鄰近 烏石港 入口，距離 頭城老街 大約7分鐘的車程，交通地理位置相當好，來到頭城旅遊逛完附近的景點就可以來這裡大快朵頤一番

✅ 地址 : 宜蘭縣頭城鎮青雲路三段801-1號

✅ 營業時間

一四五 11:00-14:00/17:00-19:30

六日 11:00-14:30/16:30-19:30

✅ 不接受訂位，僅能現金付款

✅ 公休日: 週二(其他以粉專為主)

小豪海鮮 門口有十多個停車位，不過因為這一間餐廳實在很熱門，假日客人非常多所以車位還是不足夠的，必須自行在大馬路旁找白線臨停。由於用餐無法訂位只能現場取號等候，所以早一點來準沒錯，我們當天11點半左右到已經客滿了，服務人員告知需等候至少半小時，這時間我還能忍受所以也就默默地排隊，看見用餐的客人這麼多心裡免不了是滿懷期待的

領取號碼牌的時候服務人員告知，假日客人較多為了避免用餐及出餐的品質降低 ，建議一定要一次把餐點點齊，後續勿換菜或追加，所以我們在等待的時間就將菜單劃好，一入座便能立刻交給店員，招呼的店員都還蠻親切客氣~ 即便是規定用餐時間70分鐘，但當天上菜的速度適中並不會等很久，一個小時也剛好足夠了

頭城｜小豪海鮮 環境

小豪海鮮 外觀是長型的建築，一側有大面積的玻璃窗，室內環境明亮乾淨，多以四人為主的木製桌椅

座位空間還算舒適，店家的前方靠近馬路而後面則是靠近鐵軌，所以用餐的時候還能聽見轟隆隆的行駛聲呢

進門處就有現撈的漁獲，鮑魚、龍蝦、紅蟳 等等

旁邊設置冷藏櫃鮮魚區可以供挑選

黑板上也有菜單上沒列出來的隱藏版菜色，當然這會隨著季節或食材來做變化，我們初次到訪而且只有兩個人，就先點Menu上的菜色嚐嚐鮮

店內另一個角落有設置飲料櫃 ，可以自取

頭城｜小豪海鮮 菜單

小豪海鮮 的菜單，除了一般美味熱炒

還有冷盤、生魚片、青菜類、湯類及炒飯類

頭城｜小豪海鮮 餐點分享

第一次來不知道口味和份量 ，所以先點了

蒜泥粄條蝦 、川燙小卷、

酥炸紅糟鰻、酥炸冰淇淋

川燙小卷 $220

這一盤小卷上來我倆很驚喜，感覺份量還不少呢，兩個人可以吃得很爽快，海鮮用川燙最能吃出新鮮度，這小卷單單吃就已經有海鮮的甜味，肉質非常Q彈，再加上五味醬提味那真是人間美味

酥炸紅糟鰻 $220

這一盤酥炸紅糟鰻上桌也是讓人愛翻，不但炸得美美擺盤也美美，現點現炸熱騰騰的香味直撲鼻，忍不住就趕緊夾一塊來嚐了

紅糟鰻炸得外酥內嫩，肉質細緻好鮮美，而且完全沒有刺，大人小孩都可以安心的吃，這個份量對我們兩個來說也很足夠

這一道 酥炸紅糟鰻 很推薦可以點，香酥軟嫩好好吃，我其實只有沾一點點胡椒鹽就非常美味

蒜泥粄條蝦 $350

當天點的這一道價位比較高，可是服務人員端上來我們才驚覺好大一盤啊，當下深怕兩人吞不下肚 😆

長型的大盤子下面是蒜泥粄條，上面鋪滿了十隻大蝦子和蔥花，看了也是讓人胃口大開的一道菜

蝦子蠻大隻也很新鮮，肉質有彈性也有甜度，伴著蒜泥香味的粄條QQ又滑順，沾上底盤蒸蝦的湯汁，又足以讓粄條味道更提升，我覺得這也是該店必點的招牌之一，大家不要錯過囉

酥炸冰淇淋 $30

酥炸冰淇淋 是菜單上沒有的項目，如果要點小黑板上的菜色只要寫在點菜單空白處就可以，我剛好瞄到這一樣就嘴饞想要吃，店員說至少一次要點兩個，所以一份是60元，外型圓呼呼的酥炸冰淇淋也太可愛了吧

點餐的時候店員很貼心說酥炸冰淇淋不會馬上做，只要客人需要品嘗時告知一聲，他們才會開始準備，這樣就不必擔心吃到一半冰淇淋就先來，然後主食還沒吃完冰淇淋已經開始融化的窘境

外殼熱酥酥、裡面涼冰冰，吃起來很過癮，剛吃完海鮮覺得超解膩~喜歡

頭城｜小豪海鮮 食後心得

初訪 小豪海鮮 留下深刻印象，雖然無法訂位小排隊了一下，但是餐點價位合理食材新鮮，料理上也覺得符合口味，只可惜當天只有兩人去用餐沒辦法一次點太多樣，但是會很想找時間再去品嚐不同的菜色。這一間宜蘭頭城的美食餐廳先跟大家分享，到附近 烏石港 或 蘭陽博物館、頭城老街 遊玩後可以過來大啖一番

頭城｜小豪海鮮 店家資料

✅ 地址 : 宜蘭縣頭城鎮青雲路三段801-1號

✅ 營業時間

一四五 11:00-14:00/17:00-19:30

六日 11:00-14:30/16:30-19:30

✅ 不接受訂位，僅能現金付款

✅ 公休日: 週二(其他以粉專為主)

✅ FB臉書: 小豪海鮮

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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