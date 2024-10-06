





甯客串串鍋-新北土城 主打 重慶麻辣串串鍋 ，人頭費 成人（12歲以上） NT$120（包含湯底、醬料、白飯、泡麵、冬粉、烏龍麵，不另計費），孩童NT$50（6歲以上），未滿6歲免人頭費，成人低消NT$200，人頭費不可抵低消。



這裡的串串每串只要NT$10起，各式肉品肉串、蔬菜串、火鍋料串、丸子串 等等，選擇多樣化、口味多變，鮮盤每盤也只要NT69起；而湯底的部分，除了川味麻辣湯底也有濃醇雞白湯、香醇牛奶、麻辣牛奶以及日式柴魚 可以選擇，食素者也有 風味素食湯底 可以挑選，不敢吃辣，又想嚐試重慶麻辣的朋友，川味麻辣湯底的辣度也可以調整，另外還有老饕必點的四川特色菜、嚴選海鮮、嚴選肉品，讓您吃好吃滿。











土城美食推薦 | 甯客串串鍋-新北土城 地理位置 交通資訊

甯客串串鍋-新北土城 座落於新北土城的青雲路上，搭乘捷運可以坐到 海山捷運站 轉 公車藍41線 ，至「清水站」下車，步行過來約3分鐘腳程；習慣開車的朋友，旁邊 家樂福土城店 也有附設收費停車場，距離 甯客串串鍋-新北土城 只要2分鐘即可抵達，鮮紅色的大招牌，非常顯眼好找。













土城家樂福周邊美食推薦 | 甯客串串鍋-新北土城 環境介紹

與甯客潮茶結合的複合式餐廳，一樓是潮茶的茶舖店面，通過走道上二樓，才是 甯客串串鍋-新北土城 的用餐環境。



一樓走道環境充滿濃郁的 四川重慶中國風 ，結合創意現代理念，天花板還有古式紙燈籠、紙傘的裝置藝術，一樓樓梯口特別設置美式復古沙發，供拍照打卡使用，WC設置於一樓的最後方。



二樓則是 甯客串串鍋-新北土城 的用餐環境，相同也是採四川重慶中國風，結合 現代感的霓虹燈設計，新潮感十足 ，座位設置採4～6人座為主，合適 三五好友聚餐、家庭聚餐、公司團聚 等等，另外還有設置兒童遊戲區。



三個大冰櫃裡擺滿各式鮮盤、串串可自取，基於衛生起見～各式食材離開冰櫃後，就不能再放回去。醬料、副食 均採自助式無限量供應。

















▼ 二樓座位空間









▼ 兒童遊戲區





▼ 鮮盤、串串 冰櫃





▼ 鮮盤NT$69起





▼ 各式串串NT$10起









▼ 自助式調味醬料區





▼ 各式副食採自助式





▼ 一樓環境▼ 二樓座位空間▼ 兒童遊戲區▼ 鮮盤、串串 冰櫃▼ 鮮盤NT$69起▼ 各式串串NT$10起▼ 自助式調味醬料區▼ 各式副食採自助式





土城四川重慶串串鍋推薦 | 甯客串串鍋-新北土城 人氣菜單

這裡的點餐方式採掃描 QR-Code 線上點餐 ，串串湯底六選二，接著點 嚴選海鮮、嚴選肉品，以及老饕必點的四川特色菜，最後再至冰櫃選取喜愛的串串、鮮盤，非 白飯、麵食 吃不飽的朋友，還有提供 副食無限量供應 。



甯客串串鍋-新北土城 的桌邊服務不錯，提供服務人員免費加湯服務，隨時關注你的用餐狀況，確認是否需要加湯～！？



重慶四川中國風的室內設計，所使用的木製餐桌上特別設計 四川臉譜 的圖案，連鴛鴦鍋的鍋側也有，享受四川麻辣的帶勁，同時充滿驚喜～！！！





串串湯底

今天湯底選擇川味麻辣湯底＆濃醇雞白湯，川味麻辣湯底的辣度可以調整，我們選擇小辣，道地的四川麻辣除了香辣之外，還非常帶勁，小辣的辣度就非常夠味囉～！！！



濃醇雞白湯 乳白色的湯色是經過6小時以上精心熬製而成，喝起來濃郁香醇，加入紅棗與枸杞增添清爽口感，也可以將串串放進裡面煮， 讓重慶麻辣串串鍋秒變「關東煮」 。











▼ 濃郁雞白湯





▼ 濃郁雞白湯



團團圓圓（嚴選肉品）

取名如造型般「團團圓圓」，特製木盤將火鍋外鍋圍成一圈，擺上嚴選肉品 梅花豬與雪花牛，份量滿足又吸睛，不論是拿來涮川味麻辣湯底或是濃醇雞白湯，都不錯吃，雪花牛建議輕涮幾下即可，可以吃到滑順細緻的口感；而梅花豬的油脂分佈較少，也不建議久煮，容易吃起來乾柴。







▼ 梅花豬













▼ 雪花牛





▼ 梅花豬▼ 雪花牛



老饕必點

光吃鍋、麻辣串串，可能覺得不過癮，甯客串串鍋-新北土城 特別準備幾道四川特色菜 可以加點，感受更道地的四川美食文化。







麻辣小龍蝦 香麻帶勁又入味的小龍蝦，肉質吃起來比一般的鮮蝦更紮實，喜愛四川菜的朋友，絕不能錯過～！！！











酸菜魚 新鮮魚片吃起來肉質軟嫩，酸中帶點微微辣，還有吸滿湯汁的豆皮，超下飯。











麻辣鴨血 香麻入味的麻辣鴨血 為試營運期間的內用老闆招待，一份裡面有六大塊，還蠻大方的，一點也不小氣。











鮮盤

冰櫃裡的鮮盤食材非常多，既新鮮、選擇又多，我們選幾樣吃麻辣鍋必點食材，ex.大陸妹、玉米筍、玉米、老油條，都是可以增添湯底清甜，同時又能吸飽湯汁的食材，可以盡情享受四川麻辣的香麻結合各式食材的特殊風味。









▼ 玉米筍





▼ 玉米









▼ 老油條





▼ 大陸妹▼ 玉米筍▼ 玉米▼ 老油條



各式串串

甯客串串鍋-新北土城 的串串食材新鮮嚴選、口味多變，光是肉串就有12種以上選擇，由 雞、豬、牛、羊肉，組合 香菜、香蔥、原味，另外還有肉質鮮嫩的骰子牛肉，其他像是 蔬菜串、火鍋料串以及丸子串 等等，輕涮幾下即可開吃，吃完的串籤直接放入串籤桶內，就像追劇時看到的情節，（差別在於場景不同），感受四川重慶的特色小吃。















▼ 串籤桶





▼ 香菜牛肉串

▼ 串籤桶▼ 香菜牛肉串



王老吉

流行很久的內地飲品，不免俗的就是要來一瓶。







挫冰

滿滿的四種配料，吃完香麻的重慶麻辣串串鍋，再來個挫冰當飯後甜品。



















［ 店家資訊 ］



甯客串串鍋-新北土城

地址：

新北市土城區青雲路180號

電話：

02 2260 0775

營業時間：

11:30–14:00

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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。