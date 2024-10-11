桃園藝文早午餐推薦「 小咩手作輕食廚房 」。

首次到小咩用餐是明太子六歲那一年，算一算營業至今差不多有十年之久，菜單做過數次調整，餐點品質穩定，內容豐富，其中飲料拉花及造型甜點更是深受地方居民喜愛。手藝靈巧並熱愛甜點的闆娘，幾年前在距離小咩店面100公尺處又開了一家霓好咖啡，每週營業三個半天，供應午茶飲品點心及客製化手作甜點，每逢特殊節日以及公司學校活動，總是得提前預訂，訂單接到手軟。

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小咩手作輕食廚房 料理選擇多樣豐富

跟小咩當了這麼多年的鄰居，連疫情也不忘外帶。特別喜歡內容豐富多樣的早午餐拼盤，漢堡是老爺的最愛，而明太子則是從小就鍾意麵食類的餐點，烏龍炒麵可是經過他多次的認證呢！

洋蔥炒牛五花拼盤

不是頭一回點這道拼盤，幾年下來口味依舊，水準不變，搭配附近合作的朵拉麵包、鮮翠沙拉與軟嫩的牛五花，既豐盛又美味健康。太陽蛋/全熟蛋/半熟蛋任你選，還能另外加價加選小點，不油膩又香甜的雙色地瓜球值得一試。

搖搖奶酪貓

ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ 的奶酪貓是小咩近期的得意之作，不僅模樣可愛討喜，不過於甜膩且滑嫩的口感頗獲好評。

淋上焦糖醬增添風味，原味也好吃。

海鹽焦糖拿鐵(熱/微糖/立體拉花)

向來習慣無糖的熱美式，但總會為了小咩獨特的立體拉花，在拿鐵區另外做選擇。拉花需另加30元，有什麼想法也能提出來跟店家討論，說不定有意外驚喜呢！只是有了拉花，無論造型如何，都讓人捨不下手破壞它啊，一定得相機手機優先才行。

組合一下，就能讓一個人的餐點變得豐盛，只是小鳥胃的我經常無法全部吃完，剩下薯條、地瓜球帶回家當點心。

小咩手作輕食廚房的甜點過去式

上圖這幾樣甜點飲品都是2017年留下的紀錄，闆娘會做蛋糕，也很有創意，用心嚴選的食材、細心烹調的料理全是為了家人，有了店之後延伸這份用心給客人，想讓大家感受有溫度且幸福的循環。

小咩手作輕食廚房 鄉村風格備感溫馨

小咩的用餐空間不算大，卻營造出溫馨又溫暖的氛圍，無論是獨自一個人，亦或是跟朋友家人聚會，一次5-6個人內都不成問題。

整體來說，店內外明亮乾淨，懂得利用小裝飾品提升豐富度，四人座的沙發區則是相當搶手，可遇不可求。

無論空間大小，整齊乾淨衛生永遠是餐飲界追求的指標，而小咩每一樣都達標，看了就舒服。

母嬰友善、親子友善

一家店對孩子是否友善，從簡單的設施便能窺探一二。很難想像空間不大的早午餐店，連媽媽的需求都考慮進去了，真是超級貼心。同樣身為母親，光是這點就必須送上大姆指給個讚。

小咩手作輕食廚房菜色豐富，用料實在，調味適中，並且有適合孩童飲用的現榨果汁，親子友善的店家推薦給大家。

店家資訊

週二 0900AM – 2100PM

週三~週日 0900AM – 1700PM

（每週一公休）

(03)317-3536

桃園市桃園區新埔十街50-1號

※ 路邊收費停車格 or 收費停車場