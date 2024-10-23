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日本【國外旅遊】2024/09/04 我們在沖繩的日子 D4-1

peixunlan 人氣：32
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窩客好文

peixunlan

發表篇數：16篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

阿肥在沖繩的日字過得很快，今天已經來到第四天了，返台倒數中啊😱😱😱

在沖繩真的讓我身心得到真正的放鬆，習慣早起的我們，今天一樣在早上6點就以床，大家都還在呼呼大睡呢❗️

光頭哥說：走來去晨間散步散步，順便買一些食材回來幫大家準備早餐。

從民宿到鄰近的LAWSON步行約10分鐘左右，這一段路讓我愛上沖繩的早晨

早晨的天空讓人感到愜意放鬆【國外旅遊】2024/09/04 我們在沖繩的日子 D4-1【國外旅遊】2024/09/04 我們在沖繩的日子 D4-1，讓我想到我的老家-花蓮，真想停留在此刻❣️❣️❣️

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一路上沒幾乎沒人，也沒車，街道好乾淨，天空很美，空氣真好。

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日本的販賣機文化真的很強大，雖然在緯來日本台看過介紹各式各樣的販賣機，走在沖繩的街道上還真的專賣-燒肉、刺身【國外旅遊】2024/09/04 我們在沖繩的日子 D4-1【國外旅遊】2024/09/04 我們在沖繩的日子 D4-1【國外旅遊】2024/09/04 我們在沖繩的日子 D4-1

看到 #Tamaya Toyosaki吉祥物忍不住拍個照，這幾天經過很多次，但都沒機會進去品嚐極具特色的沖繩麵，仔細一看光頭哥的肚子比吉祥物更為凸出【國外旅遊】2024/09/04 我們在沖繩的日子 D4-1【國外旅遊】2024/09/04 我們在沖繩的日子 D4-1

用完早餐後，今日的目的地是-沖繩美麗海水族館，我很期待這個行程，每次到水族館都感覺自己置身於深海中，

沖繩美麗海水族館⬅️⬅️⬅️營業時間及休園日請點選連結

地址：424 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

【國外旅遊】2024/09/04 我們在沖繩的日子 D4-1

沖繩美麗海水族館很多人都因為鯨鯊Jinta而來的，我也是，我看到鯨鯊Jinta有一種說不出的感動

還沒入館，光看到一整片的大海，就完全被吸引了，美不勝收已經不足形容了，不過真的很熱........【國外旅遊】2024/09/04 我們在沖繩的日子 D4-1【國外旅遊】2024/09/04 我們在沖繩的日子 D4-1【國外旅遊】2024/09/04 我們在沖繩的日子 D4-1

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當天人還蠻多的，入園後不免俗的一定要拍個紀念照😛😛😛

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一入館，哪種期待看到深海各類生物的我，開始莫名的感到興奮，一路隨走隨拍，

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【國外旅遊】2024/09/04 我們在沖繩的日子 D4-1⬅️⬅️⬅️到底有多厭世啊！【國外旅遊】2024/09/04 我們在沖繩的日子 D4-1【國外旅遊】2024/09/04 我們在沖繩的日子 D4-1厭世到令人覺得可愛。

【國外旅遊】2024/09/04 我們在沖繩的日子 D4-1

LINE_ALBUM_沖繩旅遊94 美麗海博物館 美國村_241023_5⬅️⬅️⬅️花園鰻，我也很喜歡，看到它冒出頭來時，就覺得很像在跟你玩遊戲一樣，

LINE_ALBUM_沖繩旅遊94 美麗海博物館 美國村_241023_9⬅️⬅️⬅️魟魚品種很多，它每次看到我都在笑，雖然有人說魟魚很可怕，但我覺得它很惹人愛，因為它總是面帶笑容。

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⬆️⬆️⬆️中場等人中..........父子倆又在耍寶。

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其實館內真的可以看很久，光是看鯨鯊Jinta我就在哪站了20分鐘，看鯨鯊Jinta自在，每次看到鯨鯊Jinta我都在想這麼多人因為鯨鯊Jinta而來，哪他到底是否感到開心呢？？？

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鯨鯊Jinta靠近我時，我真很希望我是飼養員，就可以近距離跟鯨鯊Jinta接觸。

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館內真的可以讓你看的流連忘返，最後是光頭哥跟我說：大家都在等我，因為我站太久了🫠🫠🫠，只好沿著路走出去吧！！

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就說日本販賣機文化很強大你看看我家人，到哪兒都要買個當地限量版，不是一家人，不進一家門啊🤪🤪🤪，還是不約而同的都買了一樣的飲料。

沖繩美麗海水族館其實真的要逛要走，建議要安排一整天的時間，因為之前已經到訪過，所以此行就沒去海豚瀉湖海牛館海龜館

真心推薦來到沖繩一定要來沖繩美麗海水族館不論大人小孩都很適合，就說了我們是行軍事行程，還沒開門我們就到目的地了。

當天還安排了其他行程，我們只去四樓雖然說只逛四樓其實也停留了大概4個小時以上，因為實在太直得讓人停留，如時間不趕的話的，我都覺得一天還有點趕呢？

大家記得一定要到沖繩美麗海水族館歐。

 
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