阿肥在沖繩的日字過得很快，今天已經來到第四天了，返台倒數中啊😱😱😱

在沖繩真的讓我身心得到真正的放鬆，習慣早起的我們，今天一樣在早上6點就以床，大家都還在呼呼大睡呢❗️

光頭哥說：走來去晨間散步散步，順便買一些食材回來幫大家準備早餐。

從民宿到鄰近的LAWSON步行約10分鐘左右，這一段路讓我愛上沖繩的早晨

早晨的天空讓人感到愜意放鬆 ，讓我想到我的老家-花蓮，真想停留在此刻❣️❣️❣️

一路上沒幾乎沒人，也沒車，街道好乾淨，天空很美，空氣真好。

日本的販賣機文化真的很強大，雖然在緯來日本台看過介紹各式各樣的販賣機，走在沖繩的街道上還真的專賣-燒肉、刺身 ，

看到 #Tamaya Toyosaki吉祥物，忍不住拍個照，這幾天經過很多次，但都沒機會進去品嚐極具特色的沖繩麵，仔細一看光頭哥的肚子比吉祥物更為凸出

用完早餐後，今日的目的地是- 沖繩美麗海水族館 ，我很期待這個行程，每次到水族館都感覺自己置身於深海中，

沖繩美麗海水族館 ⬅️⬅️⬅️營業時間及休園日請點選連結

地址： 424 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

沖繩美麗海水族館 很多人都因為鯨鯊Jinta而來的，我也是，我看到鯨鯊Jinta有一種說不出的感動

還沒入館，光看到一整片的大海，就完全被吸引了，美不勝收已經不足形容了，不過真的很熱........

當天人還蠻多的，入園後不免俗的一定要拍個紀念照😛😛😛

一入館，哪種期待看到深海各類生物的我，開始莫名的感到興奮，一路隨走隨拍，

⬅️⬅️⬅️到底有多厭世啊！ 厭世到令人覺得可愛。

⬅️⬅️⬅️花園鰻，我也很喜歡，看到它冒出頭來時，就覺得很像在跟你玩遊戲一樣，

⬅️⬅️⬅️魟魚品種很多，它每次看到我都在笑，雖然有人說魟魚很可怕，但我覺得它很惹人愛，因為它總是面帶笑容。

⬆️⬆️⬆️中場等人中..........父子倆又在耍寶。

其實館內真的可以看很久，光是看鯨鯊Jinta，我就在哪站了20分鐘，看鯨鯊Jinta悠游自在，每次看到鯨鯊Jinta，我都在想這麼多人因為鯨鯊Jinta而來，哪他到底是否感到開心呢？？？

當鯨鯊Jinta靠近我時，我真很希望我是飼養員，就可以近距離跟鯨鯊Jinta接觸。

館內真的可以讓你看的流連忘返，最後是光頭哥跟我說：大家都在等我，因為我站太久了🫠🫠🫠，只好沿著路走出去吧！！

就說日本販賣機文化很強大你看看我家人，到哪兒都要買個當地限量版，不是一家人，不進一家門啊🤪🤪🤪，還是不約而同的都買了一樣的飲料。

沖繩美麗海水族館 其實真的要逛要走，建議要安排一整天的時間，因為之前已經到訪過，所以此行就沒去看海豚瀉湖、海牛館、海龜館。

真心推薦來到沖繩一定要來 沖繩美麗海水族館 ，不論大人小孩都很適合，就說了我們是行軍事行程，還沒開門我們就到目的地了。

當天還安排了其他行程，我們只去四樓，雖然說只逛四樓，其實也停留了大概4個小時以上，因為實在太直得讓人停留，如時間不趕的話的，我都覺得一天還有點趕呢？

大家記得一定要到 沖繩美麗海水族館 歐。