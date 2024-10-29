現代人使用3C時間長，肩頸會痠痛，有時休息一晚過後，早上醒來手會麻。

除了肩頸痠痛，我自己今年有幾次天氣變化，

突然流鼻涕造成鼻涕倒流，讓我無法好好睡覺。

得知秝秝燊有一款榮獲世界多國專利認證，且獲得多個獎項，

由台灣設計、研發、製造的AirCozy智能氣動枕，

能偵測睡姿，自動調整枕頭高度，支撐頭、頸、椎，

保護肩、頸與手臂，提升深度睡眠時間。

聽起來可解我的手麻與鼻涕倒流症狀，覺得好奇，就來試用看看。

AirCozy智能氣動枕有點重量，因為內有硬質AI智能主機，

另外還有電源器、充電式微型感測器與使用說明書。

第一次使用前先閱讀了說明書，覺得有點複雜，使用後其實還蠻容易的。

在這邊跟大家分享一下心得，大家使用起來應該會比較容易上手。

枕頭最外層是可拆洗的天絲材質枕套，裡面還有一層防塵螨內套，

套內最上方是軟中帶Q可支撐頭、頸、椎的超柔軟泡綿枕心，

然後有一薄層彈性墊，最底層則是硬質AI智能主機，可以增強整體支撐力。

AI智能主機可以調整枕頭高度的設定，中間那支長方形的是拿來調整用的，

兩側各有兩個孔可以插入調整。

分別是仰睡與側睡的高度設定鈕，小的是側睡高度，大一點的是仰睡高度。

設定鈕旁邊有L與H，分別代表低與高的調整方向，

側睡設定鈕旋轉到底，仰睡設定鈕則要轉到有緊度時才完成設定。

充電式微型感測器是睡覺時戴在褲頭，所以有個磁吸保護套。

感應器要與AI智能主機連結，偵測睡姿，才會調整枕頭高度。

剛拿出來要先充電才能使用。

電源管理盒連接在AI智能主機上，

如果將電源管理盒接上電源器，就可以將微型感應器放上去充電。

黑色圓形按鈕是睡覺時才開的枕頭電源，充電時不需開啟。

第一次可以不開微型感應器的電源，先充電2~4小時後再開機使用，

充飽電約可使用3～4天。

長按上方按鈕2秒會亮綠光，表示開機成功，之後會出現慢閃藍光。

關機時也是長按2秒，亮了綠光就是關機，即可放掉。

之後可在起床後充電，無需關閉感應器電源，開機狀態充電時會閃綠燈，

充飽會自動停止充電，也不再顯示綠燈。

充好電的微型感應器有磁吸保護套，可以夾在褲頭上，

同時開啟感應器與電源管理盒上的枕頭電源開關，就能與AI智能主機連結。

全都設定好之後，戴上微型感應器，打開電源來體驗看看。

我本來以為打開電源亮藍燈會睡不著，沒想到我很快就入睡，一點也不干擾。

天絲材質相當柔軟舒適，可拆下來洗很方便。

不過我自己睡的時候，還是有在上面再放個枕巾，枕頭可以保持得更乾淨。

躺下時，枕頭好像接住了後腦勺，然後再慢慢放下，

Q彈的泡棉體躺起來很安穩舒服。

雖然最底下有硬質AI主機，但感覺不到有硬的東西，反而多了支撐。

側睡容易壓著肩頸與手臂，導致痠痛麻，

戴著微型感測器，一翻身枕頭就會開始上升高度約三公分，

讓鼻子與頸椎保持一直線，就不會壓迫到肩頸造成不適，

也可以保持呼吸道暢通，減少打鼾機率。

拍了幾次我的側睡，後來想到直接將微型感應器轉向，枕頭果真也會感應。

看著枕頭升高很明顯，如果人躺著有重量，可能還沒這麼明顯。

增高時間約有一分鐘，有微微的聲音，熟睡的話是聽不到的。

側睡會壓到手臂不舒服，所以平時我不太會側睡，幾乎仰躺睡，

但有時睡眠品質不太好，或是遇到鼻涕倒流就不用睡了。

這AirCozy智能氣動枕外觀看起來與一般枕頭相似，

試用後每天都睡得不錯，放鬆入睡快也深，

早上起來手不會麻，身上也不像以前那樣痠痛，肩頸還是需要鬆弛囉。

甚至沒打開電源使用自動調整高度功能，也比平時睡得好，很神奇。

雖然枕頭貴一些，但投資自己的健康，能睡得好就划得來。

另外還有一種豪華款，可以聽音樂與白噪音，也是幫助放鬆與入眠。

店家還提供安心試睡方案，下單前備註要體驗安心試睡方案，

店家就會提供整新、消毒、完善清潔過的整新品給顧客使用，

試睡7天後若滿意不用通知，

將整新品包裝好，會安排物流收回，並寄送全新產品給顧客。

若試睡不滿意，則要在7天內通知店家退貨退款。

可自動調整高度的功能性智能氣動枕讓我更快入眠，睡得更好，

真希望出遊住旅館時也有這樣的好枕頭。

有興趣了解更多的朋友可參考官網與粉絲團，

AirCozy智能氣動枕官網

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或直接到AirCozy智能氣動枕經典款蝦皮賣場訂購囉。