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秝秝燊AirCozy智能氣動枕經典款／可自動調整高度的功能性枕頭分享，讓你好好睡，遠離痠痛

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文章類別：生活-居家雜貨

秝秝榮AirCozy智能氣動枕／可自動調整高度的功能性枕頭分

現代人使用3C時間長，肩頸會痠痛，有時休息一晚過後，早上醒來手會麻

除了肩頸痠痛，我自己今年有幾次天氣變化，

突然流鼻涕造成鼻涕倒流，讓我無法好好睡覺。

得知秝秝燊有一款榮獲世界多國專利認證，且獲得多個獎項，

由台灣設計、研發、製造的AirCozy智能氣動枕，

能偵測睡姿，自動調整枕頭高度，支撐頭、頸、椎，

保護肩、頸與手臂，提升深度睡眠時間。

聽起來可解我的手麻與鼻涕倒流症狀，覺得好奇，就來試用看看。

 

秝秝榮AirCozy智能氣動枕／可自動調整高度的功能性枕頭分

AirCozy智能氣動枕有點重量，因為內有硬質AI智能主機，

另外還有電源器、充電式微型感測器與使用說明書。

第一次使用前先閱讀了說明書，覺得有點複雜，使用後其實還蠻容易的。

在這邊跟大家分享一下心得，大家使用起來應該會比較容易上手。

 

秝秝榮AirCozy智能氣動枕／可自動調整高度的功能性枕頭分

枕頭最外層是可拆洗的天絲材質枕套，裡面還有一層防塵螨內套，

套內最上方是軟中帶Q可支撐頭、頸、椎的超柔軟泡綿枕心，

然後有一薄層彈性墊，最底層則是硬質AI智能主機，可以增強整體支撐力。

 

秝秝榮AirCozy智能氣動枕／可自動調整高度的功能性枕頭分

AI智能主機可以調整枕頭高度的設定，中間那支長方形的是拿來調整用的，

兩側各有兩個孔可以插入調整。

 

秝秝榮AirCozy智能氣動枕／可自動調整高度的功能性枕頭分

分別是仰睡與側睡的高度設定鈕，小的是側睡高度，大一點的是仰睡高度。

設定鈕旁邊有L與H，分別代表低與高的調整方向，

側睡設定鈕旋轉到底，仰睡設定鈕則要轉到有緊度時才完成設定。

 

秝秝榮AirCozy智能氣動枕／可自動調整高度的功能性枕頭分

充電式微型感測器是睡覺時戴在褲頭，所以有個磁吸保護套。

感應器要與AI智能主機連結，偵測睡姿，才會調整枕頭高度。

剛拿出來要先充電才能使用。

 

秝秝榮AirCozy智能氣動枕／可自動調整高度的功能性枕頭分

電源管理盒連接在AI智能主機上，

如果將電源管理盒接上電源器，就可以將微型感應器放上去充電。

黑色圓形按鈕是睡覺時才開的枕頭電源，充電時不需開啟。

 

秝秝榮AirCozy智能氣動枕／可自動調整高度的功能性枕頭分

第一次可以不開微型感應器的電源，先充電2~4小時後再開機使用，

充飽電約可使用3～4天。

長按上方按鈕2秒會亮綠光，表示開機成功，之後會出現慢閃藍光。

關機時也是長按2秒，亮了綠光就是關機，即可放掉。

之後可在起床後充電，無需關閉感應器電源，開機狀態充電時會閃綠燈，

充飽會自動停止充電，也不再顯示綠燈。

 

秝秝榮AirCozy智能氣動枕／可自動調整高度的功能性枕頭分

充好電的微型感應器有磁吸保護套，可以夾在褲頭上，

同時開啟感應器與電源管理盒上的枕頭電源開關，就能與AI智能主機連結。

 

秝秝榮AirCozy智能氣動枕／可自動調整高度的功能性枕頭分

全都設定好之後，戴上微型感應器，打開電源來體驗看看。

我本來以為打開電源亮藍燈會睡不著，沒想到我很快就入睡，一點也不干擾。

天絲材質相當柔軟舒適，可拆下來洗很方便。

不過我自己睡的時候，還是有在上面再放個枕巾，枕頭可以保持得更乾淨。

 

躺下時，枕頭好像接住了後腦勺，然後再慢慢放下，

Q彈的泡棉體躺起來很安穩舒服。

雖然最底下有硬質AI主機，但感覺不到有硬的東西，反而多了支撐。

 

秝秝榮AirCozy智能氣動枕／可自動調整高度的功能性枕頭分

側睡容易壓著肩頸與手臂，導致痠痛麻，

戴著微型感測器，一翻身枕頭就會開始上升高度約三公分，

讓鼻子與頸椎保持一直線，就不會壓迫到肩頸造成不適，

也可以保持呼吸道暢通，減少打鼾機率。

 

拍了幾次我的側睡，後來想到直接將微型感應器轉向，枕頭果真也會感應。

看著枕頭升高很明顯，如果人躺著有重量，可能還沒這麼明顯。

增高時間約有一分鐘，有微微的聲音，熟睡的話是聽不到的。

 

側睡會壓到手臂不舒服，所以平時我不太會側睡，幾乎仰躺睡，

但有時睡眠品質不太好，或是遇到鼻涕倒流就不用睡了。

這AirCozy智能氣動枕外觀看起來與一般枕頭相似，

試用後每天都睡得不錯，放鬆入睡快也深，

早上起來手不會麻，身上也不像以前那樣痠痛，肩頸還是需要鬆弛囉。

甚至沒打開電源使用自動調整高度功能，也比平時睡得好，很神奇。

雖然枕頭貴一些，但投資自己的健康，能睡得好就划得來。

另外還有一種豪華款，可以聽音樂與白噪音，也是幫助放鬆與入眠。

 

店家還提供安心試睡方案，下單前備註要體驗安心試睡方案，

店家就會提供整新、消毒、完善清潔過的整新品給顧客使用，

試睡7天後若滿意不用通知，

將整新品包裝好，會安排物流收回，並寄送全新產品給顧客。

若試睡不滿意，則要在7天內通知店家退貨退款。

 

可自動調整高度的功能性智能氣動枕讓我更快入眠，睡得更好，

真希望出遊住旅館時也有這樣的好枕頭。

有興趣了解更多的朋友可參考官網與粉絲團，

AirCozy智能氣動枕官網

AirCozy至能氣動枕FB粉絲團

或直接到AirCozy智能氣動枕經典款蝦皮賣場訂購囉。

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AirCozy智能氣動枕 秝秝燊 功能性枕頭 自動調整高度枕頭
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