此食記為花見團子造訪「禾食麵鋪-禾 Shang's Noodles」 (造訪日期 : 2024/10)



「禾食麵鋪-禾 Shang's Noodles」中山區牛肉麵推薦

中山區美食推薦、紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵





禾食麵鋪-禾 Shang's Noodles



地址 : 台北市中山區長春路76號

電話 : 02 2501 1113

時間 : 17:00–23:00 (日一休)

這次，團子來到了重新開幕的「禾食麵鋪」品嚐好吃的牛肉麵！店家主要販售紅燒和清燉口味牛肉麵，不僅牛肉麵一絕，還有炸醬麵、擔擔麵、紅油抄手等多種北方麵食，深受許多中山區在地人的喜愛，新開幕的位置靠近欣欣秀泰影城商圈附近，交通相當便利！

「禾食麵鋪」採用開放式的料理空間，燈光柔和，原木裝潢溫暖自然，給人一種簡約又不失溫馨的感覺，氛圍有點像日式拉麵店，店家有提供有多張單人的座位和兩張雙人座位及一張四人座位，多人聚餐也是沒有問題的，每個座位都安排得恰到好處，坐下來特別舒適。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，並搭配店家自製的花椒油、辣油享用，讓食材的風味更加豐富，接下來就一一品嚐吧！

豆包 \ 花干

「豆包」滷非常入味，一口咬下滷汁的味道覆滿在舌齒間，口感軟嫩卻不失彈性，吃完依舊意猶未盡；「花干」吸滿了的滷汁，口感紮實很有彈性，特別適合和牛肉麵一起享用。

豬血糕

「豬血糕」Q彈的口感讓我們忍不住一口接著一口，店家搭配上芝麻醬更顯獨特出色，美味程度又再提升。

燙高麗菜

「燙高麗菜」配上油蔥酥及醬汁簡單調味，高麗菜燙得很鮮脆，保留了蔬菜的甜味和爽口的質地，是吃牛肉麵不可或缺的小菜，營養更加均衡。

红油抄手

「红油抄手」個頭不小，可選擇辣度，我們選擇了小辣！一口咬下去，嫩滑的餛飩皮裡頭是飽滿的豬肉餡，拌上店家自製的紅油、花椒和芝麻醬等辛香料，鮮香麻辣瞬間在嘴裡炸開，好吃到讓我們忍不住還想再來一份，團子推薦必點的開胃小點。

大三元 (肉筋肚)

重頭戲「大三元」可以一次品嚐到店家的三種美味！牛肉選用了牛腱部位，肉質軟嫩富有彈性，牛筋Q彈有嚼勁，牛肚處理得很到位，柔軟度剛剛好，紅燒湯頭濃郁溫潤，喝起來順口不油膩，麵條我們選擇扎實有韌性的粗麵，愛吃牛肉的朋友「大三元」絕對不可錯過，牛肉、牛筋、牛肚的完美組合讓每一口都超級滿足。

牛叉燒乾拌麵

限量的「牛叉燒乾拌麵」是別的地方都吃不到的好味道，主廚自製的牛叉燒特別嚴選牛五花的部位，上菜前還經過直火炙燒，肉質鮮嫩，肥瘦適中，細細咀嚼炙燒香味瀰漫口中，麵條拌上店家特製的牛油豆瓣醬，鹹香又味美，是許多老饕指名品嚐的單品！

霜降豬肉湯

「霜降豬肉湯」湯頭精心調製熬煮，濃郁但不油膩，霜降豬肉採用厚切，滑嫩不柴，每一口都能感受到豬肉的自然甜味，很令我們驚喜的湯頭，喝下去溫暖又滿足。

總體而言，團子認為「禾食麵鋪」不僅牛肉麵口味絕佳，從小菜到湯品，每一道都能感受到店家在食材和口味上的講究與細緻，除了必吃的牛肉麵，其他的單品也處處充滿的主廚的細節及用心，如果你還沒來過，團子推薦不妨找個時間來「禾食麵鋪」坐一坐，絕對不會讓你失望！

菜單





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