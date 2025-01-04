[ 新加坡自由行_魚尾獅公園+老巴剎美食廣場走透透 ]

來到新加坡的第一天，早上逛完牛車水後，便回到旅館休息，大約下午三點多時，再重新啟程，欣賞新加坡的河畔之旅~~

安妮王這次坐地鐵，來到萊佛士坊站( 新加坡河、安德遜橋、魚尾獅公園、老巴剎美食廣場)，度過悠閒的新加坡午後半日遊之旅

因此，本篇主要記錄前往魚尾獅公園的交通方式、周遭景點、老巴剎美食廣場的福建蝦麵，以及旅遊行程建議

[ 萊佛士坊站 魚尾獅公園 ]

萊佛士坊站，是新加坡的商業辦公區，而且位於交通樞紐，地理位置非常方便。

出站後，百貨公司、辦公大樓高聳佇立，還有一些街頭造景，是一處很有藝術感的地方。

安妮王上網爬文後，比較多旅人從萊佛士坊站前往魚尾獅公園，不過，後來發現 "政府大廈站" 到魚尾獅公園也還蠻近的，走路也是大約10-15分鐘，只是沿途的風景變為英國風的教堂以及附有藝術氣質的博物館區，有興趣的旅人，也可以考慮把魚尾獅公園排在政府大廈的行程。

延伸閱讀 新加坡自由行_政府大廈景點大攻略

百貨公司前的裝置藝術區

裝置藝術區，可以跟著當地人，享受悠閒的下午~

接著，從萊佛士坊站行走大約10-15分鐘，經過新加坡河、安德遜橋等知名景點後，即可抵達魚尾獅公園

[ 必經景點1_新加坡河 ]

從萊佛士坊出站後，沿著裝置藝術區直走，即可看到新加坡河~

新加坡河是新加坡的主要河流之一，沿著河岸走，欣賞著河畔風光...

往橋的方向走，可以到達美術館，也是通往魚尾獅公園的方向

在橋附近，由於新加坡很熱，因此，這種賣冰淇淋(新加坡庶民小吃)的攤販還蠻多的。

安妮王點香草口味，這是口感還蠻硬的香草冰淇淋+兩片薄餅乾(有點像方塊酥的感覺)。價錢大約1-2新幣。

[ 必經景點2_安德遜橋 ]

安德遜橋，位於新加坡河畔上的橋樑，通過後，即可到達新加坡美術館，也是往魚尾獅公園的方向。

橋上風光

新加坡河岸旁的公園，看到這充滿藝術感的巨大金屬球，感覺新奇~

走著走著，遠離了新加坡河畔，看到這座指示招牌，便知道...魚尾獅公園不遠了~~

[ 新加坡地標+魚尾獅公園 ]

看到這棟像刺蝟的建築物，著名的藝術中心，順著斜坡走下去...

魚尾獅公園 (Merlion Park)是新加坡面積最小的公園，位於富爾頓酒店旁，占地面0.25公頃，此吉祥物-魚尾獅是一種虛構的魚身獅頭的動物，它於1964年由當時的Van Kleef水族館館長Fraser Brunner先生所設計的。2年後被新旅局採用作為標誌，代表著獅城新加坡，可以說是第一次遊玩新加坡的旅客幾乎會朝聖的景點

魚尾獅是一虛構的動物，來自於新加坡的歷史傳說，古時一位王子來到新加坡，看見一隻長的像獅子的神奇野獸！再者，新加坡是一個海島、漁村，因此，魚身獅頭的魚尾獅就此誕生。魚尾獅後來被新加坡旅遊局所採用，代表了勇氣、智慧、力量等優良品格，同時，魚尾獅亦象徵著第一批來此打拼的祖輩的艱辛往事。因此，成為新加坡的代表性角色。

景點 : 魚尾獅公園

地址 : 1 Fullerton Rd, 新加坡 049213

營業時間 : 24小時營業

交通方式 : 萊佛士坊站走路約10-15分鐘、政府大廈站10-15分鐘。

安妮王推薦 : “魚尾獅公園”不僅是新加坡的文化地標、金沙水舞秀最佳觀賞地點，也是經典台灣偶像劇-「我可能不會愛你」的經典場景，加上魚尾獅公園的交通十分便利，對於新加坡自助者而言，是一處經典的觀光景點。除了定點欣賞魚尾獅公園外，也可以安排克拉碼頭遊船，來一場與眾不同的 "河上賞魚尾獅" 之旅

[ 魚尾獅公園 老巴剎美食廣場 ]

從魚尾獅公園走到老巴剎美食廣場，大約20分鐘，可以細細漫步在繁華的新加坡街道上。

隨處可見的噴水池

高樓大廈林立

在馬路上，看到這八角形的建築物，這就是著名的美食天堂-老巴剎美食廣場。

[ 老 巴 剎 美 食 廣 場 ]

老巴剎美食廣場 (Lau Pa Sat)建於1894年，是東南亞地區僅存的維多利亞時期鑄鐵建築，一開始只是一座菜市場，後來成為新加坡佔地最大的美食中心，匯集各種不同國家的料理，但最多的偏向中國菜。除了聲名遠播的沙嗲外，還有安妮王喜歡的福建蝦麵、各式東南亞冰品等。

這一家的福建滷麵是現場做，還蠻好吃的

這樣一盤大約5新幣，一個女生吃差不多就飽了

有白色跟黃色的麵條，黃色的感覺偏酸，淋上檸檬汁，很對味。

有剝好的蝦子，看這個色澤就知道是新鮮，不是冷凍蝦。

另外，有些許的蛋跟花枝圈，整體而言，算是一道料多味美的滷麵。

景點 : 老巴剎美食廣場

地址 : 18 Raffles Quay, 新加坡 048582

網址 : http://www.laupasat.biz/

營業時間 : 24小時

安妮王推薦 : “老巴剎美食廣場”雖然是24小時營業，有許多特色小吃，炒粿條、肉骨茶、福建薄餅、辣椒螃蟹、魚頭米粉、福建炒蝦麵及南洋冰品等等，不過根據每一間店家營業時間的不同，安妮王建議午餐、晚餐時間來訪比較熱鬧

[ 總結_魚尾獅公園+老巴剎美食廣場走透透 ]

以安妮王的行程而言，為下午3點多從萊佛士地鐵站 魚尾獅公園 老巴剎美食廣場，之後到克拉碼頭遊船欣賞新加坡夜景，結束在新加坡的第一天。

Google地圖連結請點我 魚尾獅公園+老巴剎美食廣場走透透

從 Google 地圖可以知道，魚尾獅公園離各種新加坡知名景點還蠻近的，如果要排好排滿，可以加入 "濱海灣花園"、"克拉碼頭"、"新加坡博物館區"或 "政府大廈周圍景點" 等，來一趟充實的新加坡自由行

最後，附上安妮王規劃其他新加坡系列的文章，期待下次還有機會一賭新加坡的風采

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