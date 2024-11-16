地址：沖縄県中頭郡読谷村儀間560

服務態度：4.5🌟

飲食美味：4.5🌟

CP值：4.5🌟





訂房的時候房價已經含了早晚餐，所以兩碗住宿的早晚餐都是在琉球Gastronomia〜Bellezza〜享用。

沖繩流傳著琉球王朝時代的貿易帶來的“均衡飲食有益健康”的教義，所以這間餐廳都是使用義大利各地的烹飪方法，開發出以健康之美為導向的料理，便命名為Bellezza，「美」的含義。餐廳的餐具都是主廚親自挑選的沖繩的陶瓷器「Yachimun」的作品，可以說非常的講究以及盤據都非常的典雅，搭配上琉球的義大利料理，讓每一道料理充滿了沖繩琉球的風情。

首先，公主先介紹兩天早上的早餐；接著再介紹兩天晚上的晚餐

早餐跟晚餐都是一樣在琉球Gastronomia Bellezza。早餐供應是以西西里早餐或琉球早餐為主。所以第一天早上，選擇了琉球早餐而第二天早上就選擇西西利早餐。水果飲料是自助式自取的，早餐之後服務人員會送上咖啡或茶

Gastronomia Bellezza的用餐環境

早餐菜單

如果需要添加米飯、沙拉、湯品、麵包或水果的話，可以跟服務人員說

琉球早餐

西西里早餐

Wine Pairing的飲料菜單，共有八種酒類

晚餐部分總共是九道料理，包括前菜、湯品、主餐、副餐、甜點、巧克力以及咖啡茶飲料

主餐部分都會有魚蝦跟牛肉搭配義大利麵

還有附上三種口味的麵包，搭配巴沙米油醋

以下是第一晚的晚餐分享

以下是第二晚的晚餐分享（因為跟第一個晚上的是一樣的，所以麵包以及飯後巧克力咖啡茶照片就不會再重複上載）

以上就是沖繩星野的早餐和晚餐的分享。

來到沖繩星野，當然也不會錯過在海邊旁邊非常有名受歡迎的Banta Cafe

第二天公主就在這家咖啡廳享用午餐，可是公主是覺得這裡的食物有一點小貴，可是風景跟地點，付出一點小貴也算是可以接受的。

至於特調飲料部分，公主個人不是很喜歡也不怎麼樣，可以不點

小吃方面，比如雞翅很好吃，酸甜橘子醬，很開胃。熱狗的口味以及醬料都很特別，口感好

座位區有室內跟室外的，因為天氣比較熱，所以就選擇了室內座位區，之後再到外面海邊走走拍拍照打卡，悠閑的度過一個下午

公主後記：

預定房間的時候，公主是覺得需要分開預訂兩天的客房會比較好，第一個預訂是選擇晚餐在房間裡面享用，第二個預訂是選擇晚餐在餐廳享用琉球料理。因為公主預訂客房的時候是一次訂兩個晚上，所以變成兩個晚餐都是琉球料理，雖然兩個晚上的菜單都完全不一樣，可是吃的東西都很類似，所以覺得有一點點可惜。但是每一道料理都很可口美味，有星野的一定水準，來到沖繩星野住宿的朋友們，公主都很推薦，大家一定要選擇一個晚上在Gastronomia〜Bellezza享用晚餐

以及，如果是在琉球Gastronomia〜Bellezza享用晚餐的話，一頓晚餐下來真的是需要預留大約兩至三個小時的時間，這是讓房客旅客可以很好的慢慢地享用每一道料理的精華以及美味度

以上就是公主在星野虹夕住宿使用餐以後的小小分享，希望大家喜歡





謝謝閱讀。分享。推薦度：4🌟