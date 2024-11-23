隨著白沙屯媽祖繞境，來到台中大甲鎮瀾宮，附近美食林立，台中大甲美食裡，最知名有特色，無非就是「特食豐原排骨酥麵」，在地深耕30餘年，不論是附近鄰居、外來旅客，甚至是外國人都會造訪的傳統美食。
不分時段的生意總是絡繹不絕，不論內用、外帶，幾乎都是滿單，忙得不可開交。
文章目錄
台中大甲美食｜特食豐原排骨酥麵 地理位置 交通資訊
台中大甲 特食豐原排骨酥麵 座落於台中大甲鎮瀾宮旁，延著蔣公路步行約5分鐘即可抵達，就正在大甲蔣公路夜市裡。
▼ 滿滿的外帶人潮
▼ 點餐區
台中大甲特食美食｜特食豐原排骨酥麵 環境介紹
開放式廚房，製餐過程清楚可見。雖然是傳統小吃店，用餐環境卻乾淨明亮，座位設置採2~4人座為主，動線設計還不錯，座位間距不會過分擁擠，即使客滿，用餐起來也不會影響到隔壁桌。提供電視播放，用餐同時可以觀賞。
▼ 乾淨衛生的用餐環境
▼ 餐具皆經過消毒
▼ 特製辣椒醬油
台中大甲傳統小吃美食｜特食豐原排骨酥麵 人氣菜單
特食豐原排骨酥麵 主打「排骨酥麵」＆「紹興滷肉飯」，排骨酥湯除原味，另外還有冬瓜排骨酥湯、芋頭排骨酥湯、金針排骨酥湯，小菜提供的選擇也很多樣化。
排骨酥麵
傳承30餘年的好味道，排骨酥肉質軟嫩，輕鬆一咬，骨肉分離，根本就是入口即化，湯頭喝起來清甜不油膩，麵條也是相當的Q彈，難怪不分時刻，生意總是那麼好。
▼ 麵條Q彈
古早味乾麵
自家手抄紅蔥頭拌上特製調味，上桌時，趁熱騰騰快速將麵條拌開，撲鼻而來的香氣四溢，油麵條吃起來的彈性很好，少少的豆芽菜增添清爽口感。
紹興滷肉飯
吃起來是會黏嘴的那種滷肉飯，鹹香鹹香，佐上特製辣蘿蔔，特別飽足。
燙青菜
今天使用的是空心菜，清脆可口。
綜合滷味拼盤
提供的小菜選擇很多，我們切一盤 大豆干、滷蛋、豆皮與海帶，他們家的豆皮很特別，吃起來像袋裝大溪豆干的口感，非常有咬勁。
12/7-12/13 大甲鎮瀾宮舉行重修慶城祈安七朝清醮，全大甲鎮吃素，因此，特食豐原排骨酥麵 公休7天。
[ 店家資訊 ]
特食豐原排骨酥麵
地址：台中市大甲區蔣公路213號
營業時間：10:30–14:00, 16:30–21:00(週二公休)
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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。