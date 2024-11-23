





隨著白沙屯媽祖繞境，來到台中大甲鎮瀾宮，附近美食林立，台中大甲美食裡，最知名有特色，無非就是「 特食豐原排骨酥麵 」，在地深耕30餘年，不論是附近鄰居、外來旅客，甚至是外國人都會造訪的傳統美食。



不分時段的生意總是絡繹不絕，不論內用、外帶，幾乎都是滿單，忙得不可開交。









台中大甲美食｜特食豐原排骨酥麵 地理位置 交通資訊

台中大甲 特食豐原排骨酥麵 座落於台中 大甲鎮瀾宮 旁，延著蔣公路步行約5分鐘即可抵達，就正在大甲蔣公路夜市裡。







▼ 滿滿的外帶人潮





▼ 點餐區

▼ 滿滿的外帶人潮▼ 點餐區





台中大甲特食美食｜特食豐原排骨酥麵 環境介紹

開放式廚房，製餐過程清楚可見。雖然是傳統小吃店，用餐環境卻乾淨明亮，座位設置採2~4人座為主，動線設計還不錯，座位間距不會過分擁擠，即使客滿，用餐起來也不會影響到隔壁桌。提供電視播放，用餐同時可以觀賞。











▼ 乾淨衛生的用餐環境





▼ 餐具皆經過消毒





▼ 特製辣椒醬油

▼ 乾淨衛生的用餐環境▼ 餐具皆經過消毒▼ 特製辣椒醬油





台中大甲傳統小吃美食｜特食豐原排骨酥麵 人氣菜單

特食豐原排骨酥麵 主打「 排骨酥麵 」＆「 紹興滷肉飯 」，排骨酥湯除原味，另外還有冬瓜排骨酥湯、芋頭排骨酥湯、金針排骨酥湯，小菜提供的選擇也很多樣化。







排骨酥麵

傳承30餘年的好味道，排骨酥肉質軟嫩，輕鬆一咬，骨肉分離，根本就是入口即化，湯頭喝起來清甜不油膩，麵條也是相當的Q彈，難怪不分時刻，生意總是那麼好。



















▼ 麵條Q彈

▼ 麵條Q彈



古早味乾麵

自家手抄紅蔥頭拌上特製調味，上桌時，趁熱騰騰快速將麵條拌開，撲鼻而來的香氣四溢，油麵條吃起來的彈性很好，少少的豆芽菜增添清爽口感。















紹興滷肉飯

吃起來是會黏嘴的那種滷肉飯，鹹香鹹香，佐上特製辣蘿蔔，特別飽足。











燙青菜

今天使用的是空心菜，清脆可口。







綜合滷味拼盤

提供的小菜選擇很多，我們切一盤 大豆干、滷蛋、豆皮與海帶，他們家的豆皮很特別，吃起來像袋裝大溪豆干的口感，非常有咬勁。























12/7-12/13 大甲鎮瀾宮舉行重修慶城祈安七朝清醮，全大甲鎮吃素，因此，特食豐原排骨酥麵 公休7天。







[ 店家資訊 ]



特食豐原排骨酥麵

地址：台中市大甲區蔣公路213號

營業時間：10:30–14:00, 16:30–21:00(週二公休)

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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。