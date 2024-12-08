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240928台南-客美多咖啡 Komeda‘s Coffee - 台南平實公園店

2024-12-08 08:12:00 文字：jacklsy
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客美多咖啡 Komeda's Coffee

客美多咖啡（Komeda's Coffee，株式会社コメダ，Komeda Co.,LTD.）是日本一家咖啡連鎖企業，總部位於愛知縣名古屋。該公司的創始人加藤太郎於1968年1月在名古屋開設了第一家咖啡店。

2018年2月，客美多咖啡與台灣好食國際投資股份有限公司合作，在臺北市開設臺灣第一家分店南京建國店。

以上資料摘錄自維基百科

 

客美多咖啡店在台北其實有很多家分店,但是開業至今,我還真的都沒有去過.

因為意外在IG上發現台南平實公園店的照片,整個咖啡店的外觀非常的吸引我,就順便安排在這次的台南行程裡.

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客美多咖啡台南平實公園店的外型很特別,有別於其他的門市.

其他的門市多半都是設置在市區的大樓或商場百貨裡,而這間是一棟獨立的門市.

來自日本名古屋的「客美多咖啡」，最新店舖座落於佔地萬坪的台南市東區平實公園內，店鋪設計融入森林童趣風與客美多經典紅絲絨沙發、紅磚牆等元素，讓咖啡控們免飛日本就能體驗名古屋朝食喫茶文化。2024年7月26日起正式開幕，

客美多咖啡KOMEDA′S Coffee台南平實公園店是コメダ珈琲店自2018來台展店以來的第33號店鋪。

門市位在台南市東區的平實公園內，屬於平實營區重劃區生活圈，緊鄰南紡購物中心與影城。這片萬坪的生態森林綠地，結合了商圈和便捷交通，為大家提供了一個舒適休憩的空間。

平實公園前身為陸軍平實營區，公園內保留了原營區內的樹木並增加植栽，這片萬坪的生態森林綠地，結合了商圈和便捷交通，成為當地舒適休憩的空間。

同時，保留的營舍被改造成藝術展覽空間，加上動工中的小小兵主題園區，打造成兼具休閒、藝文以及生態風貌的多功能森林公園。

以上資料摘錄自奇摩新聞

 

除了門市的外觀吸睛外,這裡停車也相當方便.

平實公園本身有地下停車場,路邊也都有停車格.

公園旁的大益夜市和大益觀光市集,在沒有營業時都是可以停車的.

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有時候不得不佩服這些設計師,能把舊營舍改建得這麼漂亮.

如果沒有去查資料,還真的會以為是一棟新建的建築物.

不過有一點可惜的是,左右兩側靠窗的座位,視野都被這兩塊大型招牌擋住了.

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推拉式的木門,雖然沒有電動玻璃門的方便,但是相當有質感.

只是在人客較多時,開門要注意一下,免得都擠在一起了.

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開門走進店內,沒想到從門口到結帳櫃台間還有一個玄關的設計,真的是太有趣了.

一般都是設計成候位區,但是這裡比較特別.

玄關右邊是食物的模型,左邊是簡單的餐點及活動海報.

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原本以為店門外沒有人在候位,應該就可以直接入座.

其實裡面早就滿座了,所以室內的照片就沒有拍攝了.

各位人客可以參考一下官方提供給媒體的照片.

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冰咖啡+維也納咖啡

日本的冰咖啡,就是很中規中矩的冰咖啡.

維也納咖啡,就比較特殊一點.

維也納咖啡源自奧地利...

維也納咖啡的發明者據說是當時的一位馬車夫名叫愛因·舒伯納（Einspänner），為了防止咖啡灑出，他在咖啡上覆蓋了一層厚厚的鮮奶油，沒想到，這一舉動竟意外創造出經典美味，並受到了當時人們的歡迎，維也納咖啡也因此得名“Einspänner”，意為“單頭馬車”。

以上資料摘錄自KafeD咖啡滴

 

如果各位人客喜歡喝Latte或是au lait,維也納咖啡也是可以試試看.

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紅豆奶油烤吐司

吃得到紅豆的紅豆泥,很香,很細膩,很好吃.

但是讓我更驚豔的是,這個烤得外表金黃的厚片吐司.

外酥內軟的吐司,先抹上一層奶油,再加上可口的紅豆泥.

一口咬下時,表皮酥脆的聲音,真的很療癒.

好吃到讓人很猶豫,到底是要一口接一口,還是要慢慢品嚐....

我回到台北找了一間分店想回味一下,只是不同分店的員工烤出來的吐司,還是會有一些差異.

只能說這台南平實公園店的員工很會烤吐司.....

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青醬燻雞義大利麵

寬版的麵條,加上蠻大片且數量不少的燻雞肉,也是一個不錯的品項.

喜歡吃義大利麵的人客,也是可以參考一下.

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以上,就是這次的餐點.

整體的用餐環境,氛圍和餐點,我個人是覺得蠻不錯的.

喜歡這樣日式咖啡店的人客,可以收進口袋名單裡.

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