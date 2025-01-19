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宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~甜點種類繁多且創意十足~

2025年菜外帶
2025-01-19 19:40:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

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   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑一週工作辛苦的疲憊~ 能完全釋放

    對小青及爸爸而言~假日開啓頹廢玩耍心態

    心中的負面情緒即可恢復~安適的狀態

    讓快樂與幸福自己來找妳~完美午茶時刻~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑114年1月4日週六~早上9點左右~才想著睡晚了

    去哪兒晃晃呢~規劃著到金山法鼓山走走

    順道量一下多久時間可到達~一路往北~高速公路

    非常旳順暢~來到國5附近~竟沒有塞車耶~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑哈~計劃趕不上變化~立馬改變方向~上了國5

    來到礁溪湯圍溝温泉公園附近的奕順軒

    11點左右~遊客已塞滿整個店裡~生意真的太好

    最強手的竟是麵包類食物~我們也來入境隨俗

    買個好吃麵包~排隊結帳中~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

    ↑逛了一下創意巿集~應該下午攤販才會完全出動

   找午餐~ 我們又來到有麵煮私房小館~上回來

    對它的小菜極其想念~之前的記錄文~有興趣請點我聯結~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

    ↑這回還點了鮮蝦餛飩麵110元+鮮蝦餛飩炒手80元

     吃了想念的小菜~果然得到滿足的口腹之慾~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑接著來到口袋名單~抹茶山下創意烘培咖啡館

    屋頂上的這隻蜘蛛人~超級吸睛~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑聖誕節剛過~聖誕老公公~竟還沒有下班

    在這爬梯子~超萌大身影~也要多拍幾張~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑抹茶山下在山邊田野旁~絕美的景觀咖啡館

    轉進小路~店家後方的空地備有停車場

    真的很貼心方便~不用太擔心停車問題~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

    宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑最具代表及特色的創意造型~紅黃西瓜吐司

    也是鎮店小公仔~在大門前迎賓~宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~    

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑進入店裡~請詢問服務人員~想來是

    有人直接入座~這樣會怠慢了對您的招呼~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑ 店內座位不算少~環境乾淨簡約~分2段

    前半段是櫃檯點餐區~也是用餐區~裝潢的很可愛

    天上的跟斗雲~ 可媲美屋外的山巒和藍天白雲 

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑後半段是三面玻璃屋~聽說假日才會開放

    今日小青就直接往後走~服務員熱情招呼

    有空位都可以入座~現在時間不到1點~客人還不多

    舒服的用餐空間~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑菜單一大頁二面~標準的午茶咖啡館

    飲品+甜點~價格約落在50-200元之間

    也有伴手禮可外帶~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑光看菜單的甜點蛋糕~不知道是啥東東嗎

    可以到前面櫃檯這個甜點櫃~好好的瞧一瞧

    這裡示範店裡所有的蛋糕樣貎~標價也很清楚喔~宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~   

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

     ↑甜點櫃旁就是自助區~有白開水~刀叉等

    有需要都煩請自取~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

    ↑本店店名為~抹茶山下創意烘培坊

    甜點櫃裡皆為樣品~本店甜點皆為當日現作

    我們來瞧一瞧~這有創意且非常可愛的甜點~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

     ↑可愛的甜點名稱~也都很特別~用料及價格都很實在

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑每位食客~都在甜點櫃前看了許久~是否與小青想的相同

    每樣都好可愛~都好想吃看看~也都好想點來拍拍照

    真的非常難選擇~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

     ↑難選擇~也要做出最後點餐

    哈~帳單留影~下回找菁夫婦再來乙回~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑自助區旁的伴手禮~還有這西瓜包包~也超吸相機喔~宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~   

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑很快的飲品先上桌~熱拿鐵130元

    小熊拿鐵咖啡+鮮奶110元~小熊拿鐵冰磚

    可是本店的必點招牌之一~宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~   

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

    宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

     ↑給小熊來個牛奶浴~牛奶慢慢淋上小熊身上

    看著小熊身上明顯的小線條~慢慢溶化~超萌的fu~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

    ↑慢慢的牛奶和咖啡融合在一起

   香醇順口的小熊拿鐵咖啡~就就完成啦

   另鮮奶不夠~還可跟服務員要乙杯喔~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   ↑接著爸爸點的冰鬆餅150元上桌~服務員端上桌時

     所以在場食客眼睛都望過來了~因為太可愛

     也讓人驚喜~竟然小朋友的小小衣架也一起上桌

     夾著2片鬆餅~晃丫晃的上桌囉~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑鬆餅温熱卻很酥脆~吃著冰淇淋~天雖冷

    但室內温度宜人~吃起冰來一點都沒有違和感~宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~甜點種類繁多且創意十足~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~ 

     ↑小青點的洋菇蛋糕160元~好可愛的小蘑菇造型

    一直看著它~捨不得破壞~想著~這麼可愛的蘑菇

    到底是怎麼處理的~著實佩服甜點師傅的巧手~宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~甜點種類繁多且創意十足~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   ↑洋菇蛋糕有提拉米蘇的口感~冷凍的蛋糕

    讓小青拍拍照~再欣賞一翻~再動手吃它

    剛剛好的軟度~非常的好吃~不甜不膩~口感超軟綿~宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~甜點種類繁多且創意十足~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑接著~隔壁桌來了5位熱情的美女

    看著~應該也是來踩點口袋名單的食客

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑她們點了5份甜點+5杯飲品

    一上桌~看著她們都站起來~取景拍照

    竟有鄰桌客人~看著這桌美食~可借拍嗎

    美女們竟毫不吝嗇的~拍~這麼可愛的甜點

    肯定要多拍一點~宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~甜點種類繁多且創意十足~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑小青也湊過去拍了好多張~對這錢來也千層蛋糕

    很是欣賞~吃了今年肯定會發發發~宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~甜點種類繁多且創意十足~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑還有這隻可愛萌祡犬~吸睛~宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~甜點種類繁多且創意十足~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑更有這杯雲朵咖啡~也是大家的拍照重點

    鄰桌5大美女~熱情的借拍~超感謝~宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~甜點種類繁多且創意十足~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑週末假日就是開心玩耍日~找間療癒人心

    放鬆自在的甜點屋~開心午茶~ 宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

   宜蘭礁溪抹茶山下創意烘培咖啡館~

  ↑店家資訊

    店名~抺茶山下複式烘培咖啡館

    地址~宜蘭縣礁溪鄉林尾路42-25號

    電 話~03-9887903

     營業時間~10:00-18:00  週二公休   

文章標籤
宜蘭礁溪抹茶山下 抹茶山下創意烘培咖啡館 抹茶山下 創意烘培咖啡館 停車方便
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抺茶山下

phone03-9887903
place宜蘭縣礁溪鄉林尾路42-25號
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美味度
4.67
服務品質
4.17
裝潢氣氛
4.67
CP值
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