↑一週工作辛苦的疲憊~ 能完全釋放

對小青及爸爸而言~假日開啓頹廢玩耍心態

心中的負面情緒即可恢復~安適的狀態

讓快樂與幸福自己來找妳~完美午茶時刻~

↑114年1月4日週六~早上9點左右~才想著睡晚了

去哪兒晃晃呢~規劃著到金山法鼓山走走

順道量一下多久時間可到達~一路往北~高速公路

非常旳順暢~來到國5附近~竟沒有塞車耶~

↑哈~計劃趕不上變化~立馬改變方向~上了國5

來到礁溪湯圍溝温泉公園附近的奕順軒

11點左右~遊客已塞滿整個店裡~生意真的太好

最強手的竟是麵包類食物~我們也來入境隨俗

買個好吃麵包~排隊結帳中~

↑逛了一下創意巿集~應該下午攤販才會完全出動

找午餐~ 我們又來到有麵煮私房小館~上回來

對它的小菜極其想念~之前的記錄文~有興趣請點我聯結~

↑這回還點了鮮蝦餛飩麵110元+鮮蝦餛飩炒手80元

吃了想念的小菜~果然得到滿足的口腹之慾~

↑接著來到口袋名單~抹茶山下創意烘培咖啡館

屋頂上的這隻蜘蛛人~超級吸睛~

↑聖誕節剛過~聖誕老公公~竟還沒有下班

在這爬梯子~超萌大身影~也要多拍幾張~

↑抹茶山下在山邊田野旁~絕美的景觀咖啡館

轉進小路~店家後方的空地備有停車場

真的很貼心方便~不用太擔心停車問題~

↑最具代表及特色的創意造型~紅黃西瓜吐司

也是鎮店小公仔~在大門前迎賓~

↑進入店裡~請詢問服務人員~想來是

有人直接入座~這樣會怠慢了對您的招呼~

↑ 店內座位不算少~環境乾淨簡約~分2段

前半段是櫃檯點餐區~也是用餐區~裝潢的很可愛

天上的跟斗雲~ 可媲美屋外的山巒和藍天白雲

↑後半段是三面玻璃屋~聽說假日才會開放

今日小青就直接往後走~服務員熱情招呼

有空位都可以入座~現在時間不到1點~客人還不多

舒服的用餐空間~

↑菜單一大頁二面~標準的午茶咖啡館

飲品+甜點~價格約落在50-200元之間

也有伴手禮可外帶~

↑光看菜單的甜點蛋糕~不知道是啥東東嗎

可以到前面櫃檯這個甜點櫃~好好的瞧一瞧

這裡示範店裡所有的蛋糕樣貎~標價也很清楚喔~

↑甜點櫃旁就是自助區~有白開水~刀叉等

有需要都煩請自取~

↑本店店名為~抹茶山下創意烘培坊

甜點櫃裡皆為樣品~本店甜點皆為當日現作

我們來瞧一瞧~這有創意且非常可愛的甜點~

↑可愛的甜點名稱~也都很特別~用料及價格都很實在

↑每位食客~都在甜點櫃前看了許久~是否與小青想的相同

每樣都好可愛~都好想吃看看~也都好想點來拍拍照

真的非常難選擇~

↑難選擇~也要做出最後點餐

哈~帳單留影~下回找菁夫婦再來乙回~

↑自助區旁的伴手禮~還有這西瓜包包~也超吸相機喔~

↑很快的飲品先上桌~熱拿鐵130元

小熊拿鐵咖啡+鮮奶110元~小熊拿鐵冰磚

可是本店的必點招牌之一~

↑給小熊來個牛奶浴~牛奶慢慢淋上小熊身上

看著小熊身上明顯的小線條~慢慢溶化~超萌的fu~

↑慢慢的牛奶和咖啡融合在一起

香醇順口的小熊拿鐵咖啡~就就完成啦

另鮮奶不夠~還可跟服務員要乙杯喔~

↑接著爸爸點的冰鬆餅150元上桌~服務員端上桌時

所以在場食客眼睛都望過來了~因為太可愛

也讓人驚喜~竟然小朋友的小小衣架也一起上桌

夾著2片鬆餅~晃丫晃的上桌囉~

↑鬆餅温熱卻很酥脆~吃著冰淇淋~天雖冷

但室內温度宜人~吃起冰來一點都沒有違和感~

↑小青點的洋菇蛋糕160元~好可愛的小蘑菇造型

一直看著它~捨不得破壞~想著~這麼可愛的蘑菇

到底是怎麼處理的~著實佩服甜點師傅的巧手~

↑洋菇蛋糕有提拉米蘇的口感~冷凍的蛋糕

讓小青拍拍照~再欣賞一翻~再動手吃它

剛剛好的軟度~非常的好吃~不甜不膩~口感超軟綿~

↑接著~隔壁桌來了5位熱情的美女

看著~應該也是來踩點口袋名單的食客

↑她們點了5份甜點+5杯飲品

一上桌~看著她們都站起來~取景拍照

竟有鄰桌客人~看著這桌美食~可借拍嗎

美女們竟毫不吝嗇的~拍~這麼可愛的甜點

肯定要多拍一點~

↑小青也湊過去拍了好多張~對這錢來也千層蛋糕

很是欣賞~吃了今年肯定會發發發~

↑還有這隻可愛萌祡犬~吸睛~

↑更有這杯雲朵咖啡~也是大家的拍照重點

鄰桌5大美女~熱情的借拍~超感謝~

↑週末假日就是開心玩耍日~找間療癒人心

放鬆自在的甜點屋~開心午茶~

↑店家資訊

店名~抺茶山下複式烘培咖啡館

地址~宜蘭縣礁溪鄉林尾路42-25號

電 話~03-9887903

營業時間~10:00-18:00 週二公休