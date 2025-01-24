遠離城市喧囂，來到位於新店北宜路上的 素顏齋房

這裡提供無國籍無菜單的蔬食料理

搭配幽靜舒適的環境，讓人身心放鬆。

料理以西式手法精心製作，完整的一套餐體驗讓味蕾驚喜不斷。需注意飲食禁忌，訂位時可提前告知店家調整。

開胃前菜

「芥末娃娃菜」微辣的芥末提味，香氣濃郁卻不刺鼻。「金桔地瓜」地瓜口感綿密，帶有金桔的清香，非常細緻。「醋味杏鮑菇」酸甜開胃，菇類爽口。

「自家製千層香芋」香芋口感綿密，層次分明，香氣十足。

「酥皮咖哩」酥脆的外皮包裹濃郁咖哩，香氣撲鼻

酥脆口感與香料完美融合。

搭配接下來的油醋沙拉，剛好解膩。

主餐需在訂位時預先選擇，兩款價格不同

有爐烤杏鮑菇及日本花菇。

日本花菇濃郁菇香，搭配特調黑胡椒醬，微辣中帶著香氣，令人回味無窮。隨餐還附上天然果醋，幫助消化與解膩。

招牌佛跳牆上桌時熱騰騰地冒著香氣，比起葷食版本我更喜歡素食的清甜湯頭，配料很多栗子、芋頭、筍乾、大白菜等。

最後是店家熬煮的紅豆湯，紅豆顆粒飽滿，口感綿密不過於軟爛。( 忘記拍了 🤭)

（佛跳牆有單獨販售，平常都可以預定喔！）

素顏齋房不僅是蔬食愛好者的天堂，還提供了一場讓人放鬆身心的用餐體驗，快來試試這場精緻的無菜單料理吧！

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📍 新北市新店區北宜路三段62號

🚉 #捷運新店站 轉綠12公車

☎️ 02-2217-5606

🕰 ( 全預約制 )