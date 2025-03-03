↑對這樣的餐點~是否有些熟悉~沒錯~小青之前介紹過

三芝遊客中心的自然藝境~記錄文有興趣點我聯結

這回用餐的點~是三芝的二號倉庫咖啡館喔~

↑114年1月12日週日~爸爸陪著小青來到金山法鼓山

之前小青提過~從家出發到法鼓山需開車多久時間

就是因為今日要來與二專同學~開個另類的同學會~

↑同學會~為何到金山法鼓山呢

因為我們的班導~ 已是法鼓山的果字輩法師

老師出家逾30年以上~法號為果肇法師~出家故事點我聯結

大約10年前~同學每農曆年前就會在群組邀約

上山探望老師~以報師恩~

↑這10多年來小青也不知在做什麼

從沒想過跟同學一起上山探望老師~今年

或許開智慧~也有些許的慧根~竟報名一起上山~

↑8點集合後~人到的差不多~開始健走到老師指定的地點

今日天氣真是晴朗~出太陽~這樣走路

讓背部曬曬太陽~感覺真不錯~

↑多數同學都帶另一半前來~更有帶孩子一起的

當然也有未嫁娶的~不管什麼身份~小青與大家

多年不見~卻能一見如故~真的好開心~更有同學說

年過半百~還能每年見同學~看老師~好幸福~

↑老師為我們準備的禮物~有大願力~人間有幸福

平安米~字畫~開智慧的佛珠~任何疑難雜症

需要老師解惑~像是回到懵懵懂懂的學生時期

到老師這兒~都能得到開示並釋懷~

↑今日我們大約6點30分就出發到金山法鼓山佛教園區

著實感謝我家老公~一大早帶小青上山~ ~

↑時間來到快11點~開始合影留戀

一家家輪流與老師合影~最後再大合照

今年可以上山見同學~看老師~真是無比的歡喜心~

↑法鼓山2025年春聯主題為~有大願力~方丈和尚果暉法師表示

願是方向~目標

力是推動往目標~方向前進的力量

一個微笑~一句祝福~人人行好願~讓人間淨土實現

期盼2025因大家共同發願~力行實踐~成為幸福大好年

回家將春聯貼在大門前~非常的喜氣~有大願力~

↑離開法鼓山~與爸爸前往三芝~2號倉庫咖啡館~

↑會知道2號倉庫是因為~去過他的 分店二館自 然藝境

位於三芝遊客中心附設的餐廳~ 但可惜的事

三芝遊客中心於113年底~收回場地另有它用

只能結束營業~回歸到2號倉庫~

↑今日竟已來到金山~離三芝超近的

我們就來去力挺一下~自然藝境的老板

回歸一店~當然要帶些客源回家~才會有面子~

↑這裡的擺設與自然藝境大不同

但相關在地農特產~嚴選伴手禮~卻大同小異

有需要都可洽店家詢問~

↑二號倉庫分一二樓~挑高空間~桌位蠻多

舒適寬敞~今週日食客挺多~還好小青有訂位~

↑小青坐位被安排在二樓~三芝的特色就是櫻花

店內也佈置的與在地特色相呼應~

↑菜單~與之前認知的自然藝境~幾乎一樣

果然是同品牌出廠~

↑沒有意外~我家老公點的還是咖哩燉牛腩320元

除主食~附紫米飯~配菜3樣~例湯~相關食材是與

在地小農合作~使用當季~當地蔬食製作~簡單美味~

↑如果沒有主食~紫米飯+清炒白鵝菜+紅蘿蔔炒蛋+紅燒杏鮑菇

這樣看起來~今日蠻符合~到法鼓山的意境~

↑我家爸爸每次點餐都很單一~咖哩燉牛腩

他說加入紫米飯就是好吃~

↑蘿蔔金針菇湯~味道不錯~夠熱就是美味~

↑這回小青也沒有新意~一樣點了藥膳何首烏鷄湯鍋320元

↑一樣的菜色~同公司出品~但吃起來怎麼就有差異

想來就如兒說的~主廚不一樣~煮出來的味道

當然就不同~雖有差異~還是一樣美味啦~

↑最後的飲品~紅茶+綠茶凍~完美絕配~

↑在三芝有名的二號倉庫用餐~合影留戀~

↑用完餐~準備離開前~請到櫃檯結帳

並告知有停車~餐費直接折抵停車費20元喔~

↑來這用餐停車超方便~三芝公有停車場

就在二號倉庫的旁邊~用餐可抵2小時停車費

這裡的停車費每小時10元~真的超級友善~

↑三芝活動中心自然藝境的老板~回歸二號倉庫

依然友善熱情的招呼客人~難怪大家要相挺他呢~

↑店家資訊

店名~二號倉庫咖啡館

地址~新北市三芝區中山路一段4號

電話~02-26361052

營業時間~平日11:30-17:00 假日11:00-19:00

每週三、四公休