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新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同學會~

2025-03-03 20:47:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

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   新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

  ↑對這樣的餐點~是否有些熟悉~沒錯~小青之前介紹過

    三芝遊客中心的自然藝境~記錄文有興趣點我聯結

    這回用餐的點~是三芝的二號倉庫咖啡館喔~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑114年1月12日週日~爸爸陪著小青來到金山法鼓山

    之前小青提過~從家出發到法鼓山需開車多久時間

    就是因為今日要來與二專同學~開個另類的同學會~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑同學會~為何到金山法鼓山呢

    因為我們的班導~已是法鼓山的果字輩法師

    老師出家逾30年以上~法號為果肇法師~出家故事點我聯結

    大約10年前~同學每農曆年前就會在群組邀約

    上山探望老師~以報師恩~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑這10多年來小青也不知在做什麼

    從沒想過跟同學一起上山探望老師~今年

    或許開智慧~也有些許的慧根~竟報名一起上山~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同 

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  ↑8點集合後~人到的差不多~開始健走到老師指定的地點

    今日天氣真是晴朗~出太陽~這樣走路

    讓背部曬曬太陽~感覺真不錯~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑多數同學都帶另一半前來~更有帶孩子一起的

    當然也有未嫁娶的~不管什麼身份~小青與大家

    多年不見~卻能一見如故~真的好開心~更有同學說

    年過半百~還能每年見同學~看老師~好幸福~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑老師為我們準備的禮物~有大願力~人間有幸福

    平安米~字畫~開智慧的佛珠~任何疑難雜症

    需要老師解惑~像是回到懵懵懂懂的學生時期

    到老師這兒~都能得到開示並釋懷~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑今日我們大約6點30分就出發到金山法鼓山佛教園區

    著實感謝我家老公~一大早帶小青上山~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同    ~

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  ↑時間來到快11點~開始合影留戀

    一家家輪流與老師合影~最後再大合照

    今年可以上山見同學~看老師~真是無比的歡喜心~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑法鼓山2025年春聯主題為~有大願力~方丈和尚果暉法師表示

    願是方向~目標

    力是推動往目標~方向前進的力量

    一個微笑~一句祝福~人人行好願~讓人間淨土實現

    期盼2025因大家共同發願~力行實踐~成為幸福大好年

    回家將春聯貼在大門前~非常的喜氣~有大願力~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑離開法鼓山~與爸爸前往三芝~2號倉庫咖啡館~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同   

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   ↑會知道2號倉庫是因為~去過他的分店二館自然藝境

     位於三芝遊客中心附設的餐廳~但可惜的事

     三芝遊客中心於113年底~收回場地另有它用

     只能結束營業~回歸到2號倉庫~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同    

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  ↑今日竟已來到金山~離三芝超近的

    我們就來去力挺一下~自然藝境的老板

    回歸一店~當然要帶些客源回家~才會有面子~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑這裡的擺設與自然藝境大不同

    但相關在地農特產~嚴選伴手禮~卻大同小異

    有需要都可洽店家詢問~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑二號倉庫分一二樓~挑高空間~桌位蠻多

    舒適寬敞~今週日食客挺多~還好小青有訂位~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑小青坐位被安排在二樓~三芝的特色就是櫻花

    店內也佈置的與在地特色相呼應~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑菜單~與之前認知的自然藝境~幾乎一樣

    果然是同品牌出廠~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑沒有意外~我家老公點的還是咖哩燉牛腩320元

    除主食~附紫米飯~配菜3樣~例湯~相關食材是與

    在地小農合作~使用當季~當地蔬食製作~簡單美味~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑如果沒有主食~紫米飯+清炒白鵝菜+紅蘿蔔炒蛋+紅燒杏鮑菇

    這樣看起來~今日蠻符合~到法鼓山的意境~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑我家爸爸每次點餐都很單一~咖哩燉牛腩

    他說加入紫米飯就是好吃~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑蘿蔔金針菇湯~味道不錯~夠熱就是美味~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑這回小青也沒有新意~一樣點了藥膳何首烏鷄湯鍋320元

   新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

  ↑一樣的菜色~同公司出品~但吃起來怎麼就有差異

    想來就如兒說的~主廚不一樣~煮出來的味道

    當然就不同~雖有差異~還是一樣美味啦~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同      

   新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

  ↑最後的飲品~紅茶+綠茶凍~完美絕配~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑在三芝有名的二號倉庫用餐~合影留戀~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑用完餐~準備離開前~請到櫃檯結帳

    並告知有停車~餐費直接折抵停車費20元喔~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑來這用餐停車超方便~三芝公有停車場

    就在二號倉庫的旁邊~用餐可抵2小時停車費

    這裡的停車費每小時10元~真的超級友善~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

   新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

  ↑三芝活動中心自然藝境的老板~回歸二號倉庫

    依然友善熱情的招呼客人~難怪大家要相挺他呢~新北三芝二號倉庫咖啡館~聚會法鼓山世界佛教教育園區~另類的同

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  ↑店家資訊

    店名~二號倉庫咖啡館

    地址~新北市三芝區中山路一段4號

    電話~02-26361052

    營業時間~平日11:30-17:00  假日11:00-19:00

             每週三、四公休

 
文章標籤
三芝二號倉庫咖啡館 自然藝境 三芝農會 招牌套餐 下午茶 停車方便 消費抵停車費
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創作者 鯨與小孩 的頭像
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二號倉庫咖啡館

phone02-2636-1052
place新北市三芝區中山路一段4號
4.07 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.17
裝潢氣氛
4.17
CP值
4.17
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