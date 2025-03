喜蓮咖啡(Hei Lin Cafe)位於澳門氹仔舊城區,是一家深受當地居民喜愛的港式茶餐廳,每次經過都大排長龍,想吃美食可以早點來排隊,喜蓮咖啡有許多地道的港式風味餐點,是氹仔地區必吃的美食,一旁還有超人氣的CUPPACOFFEE IG葡撻炸彈奶昔可及dino Burger以一起收集!!

~喜蓮咖啡~

店家地址:84號花園地下 Edificio Nam Long, 飛能便度街澳門

聯絡電話:+853 2882 7733

營業時間:週一07:00–17:00 週二~日07:30–20:30

喜蓮咖啡|地理位置

喜蓮咖啡(Hei Lin Cafe)位於澳門氹仔舊城區,,一旁還有超人氣的CUPPACOFFEE IG葡撻炸彈奶昔及dino Burger,可以一起收集起來~

喜蓮咖啡|餐廳環境

喜蓮咖啡的店面寬敞明亮,裝潢簡潔舒適,地板是小馬克賽磚,很有澳門的風格,店內座位雖然非常充足,但還是不夠來客人數坐,生意真的很好!

喜蓮咖啡|菜單MENU

喜蓮咖啡的餐點種類非常多,很多都是澳門在地道地美食,種類多到會有選擇障礙啊!!

點餐是使用QR CODE,非常方便!!

干免治牛肉飯

干免治牛肉飯是澳門在地美食,將牛肉、豆干、洋蔥、紅蘿蔔和馬鈴薯炒至香乾,上方放有半熟蛋,份量十足!! 鹹香的滋味相當可口,吃起來口感層次分明,非常下飯,白飯份量也太大了吧!!

喜蓮咖啡的放料毫不手軟,牛肉塊相當多,牛肉獨有的香氣搭配其他配料一起炒香,一吃就停不下來~

花生醬西多士

西多士是到澳門必吃點心,兩片吐司夾著濃郁的花生醬,外表炸至金黃色,熱熱時將奶油放置上方讓他融化,甜鹹甜鹹的美味讓人無法忘懷~

桌上有提供蜂蜜,若想來點不一樣的香氣可以淋上蜂蜜享用~濃郁的花生醬吃起來美味中帶著滿滿的罪惡感啊!!

豬扒堡

來到澳門肯定要吃豬扒堡的啊!!喜蓮咖啡的豬扒堡是酥脆的法式麵包中包著帶骨豬扒,這豬扒也太大塊了吧!!雖然澳門物價較貴但喜蓮咖啡的餐點絕對可以吃得很飽!!

喜蓮咖啡有許多地道的港式風味餐點,無論是早餐、午餐還是晚餐,這裡都能滿足想吃美食的味蕾,如果有機會前往澳門旅遊,喜蓮咖啡絕對值得一試!!

