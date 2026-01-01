臺南都會公園變身卡洛斯！Pokémon GO Tour重磅回歸，818元搶抓異色蒂安希、首創超級之夜玩通宵。

2026年農曆春節不無聊！《Pokémon GO》全球盛會重返臺南，日夜都好玩還能抓異色神獸，趕快筆記時間訂房去 。

還記得2018年臺南都會公園被滿滿訓練家擠爆的盛況嗎。這股抓寶熱潮即將在2026年農曆春節期間強勢回歸。由Niantic與臺南市政府攜手合作的《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》確定於2026年2月20日至2月22日登場。這不僅是繼Safari Zone與City Safari後，全球級別的GO Tour首度降臨臺南，更將帶來前所未有的「日夜雙重體驗」。本次活動將整個卡洛斯地區的冒險搬進現實，讓臺南化身為訓練家們夢想中的寶可夢天堂。無論是資深玩家還是想感受熱鬧氛圍的遊客，這場結合科技、觀光與文化的城市慶典，絕對是2026開春最受矚目的旅遊亮點。



▲加購新台幣529元的「超級之夜」加值入場券即贈送限定手燈 / 圖：Niantic提供 窩客島整理

臺南都會公園化身卡洛斯三大棲息地 異色蒂安希首度登台

活動主會場選定在廣闊的臺南都會公園，這裡將被精心打造為卡洛斯地區的縮影。官方精心規劃了「中央村莊」、「海岸研究所」與「山脈地帶」三大主題棲息地，讓玩家在現實世界中也能體驗遊戲裡的豐富地貌。對於訓練家來說，最令人心動的莫過於限定寶可夢的現身。只要購買818元的單日入場券，就有機會在會場內遇見首度亮相的「異色蒂安希」，這隻傳說中的幻之寶可夢將成為全場焦點。此外，戴著卡魯穆帽子與莎莉娜帽子的皮卡丘也將可愛登場，這些獨家內容勢必掀起一波收藏熱潮，讓粉絲們在公園的每一個角落都能發現驚喜。



▲現場將設置人氣滿滿的寶可夢裝飾，並舉辦寶可夢見面會與玩家互動 / 圖：Niantic提供 窩客島整理

全球首創超級之夜登場 529元加購券點亮臺南夜空

有別於以往的大型活動多集中在白天，這次官方聽見了玩家的心聲，首次推出了令人期待的「超級之夜」。訓練家只需在購買日間票券的基礎上，額外加購529元的「超級之夜」加值入場券，就能解鎖夜間專屬的遊戲內容。當夜幕低垂，臺南都會公園將換上全新面貌，透過特殊的燈光裝飾與聲景設計，營造出神秘又迷人的氛圍。這不僅延長了遊玩時間，更是一場視覺與聽覺的饗宴，讓訓練家們在涼爽的夜晚，一邊欣賞精彩表演，一邊享受與白天截然不同的抓寶樂趣，徹底沈浸在寶可夢的魔幻世界中。



▲動三天晚間首次規劃夜間活動，現場將有燈光與聲景營造氛圍，並安排精彩表演；玩家需購買加值入場券才能獲得贈品並體驗夜間遊戲內容 / 圖：Niantic提供 窩客島整理

城市漫步加值包暢遊全臺南 結合在地美食深度探索

為了讓這場盛會的效益擴散至整座城市，Niantic特別推出了500元的「城市漫步加值包」。這項加值服務讓持有主會場門票的玩家，能夠額外獲得一天的遊戲時間，並將冒險版圖擴大至臺南全區。這意味著訓練家們不再受限於單一公園，而是能拿著手機穿梭在臺南的巷弄之間。Niantic亞太區行銷總監許世婉強調，希望能將更新的體驗帶給玩家。搭配臺南觀旅局規劃的優惠商家活動，玩家可以一邊追逐寶可夢，一邊品嚐臺南享譽國際的街頭美食，感受古都濃厚的人情味與文化底蘊，真正實現「玩遊戲即旅遊」的生活風格。



▲玩家若加購「城市漫步加值包」，可額外獲得一天的遊戲時間，冒險範圍將擴大至臺南全區，不再受限於主會場 / 圖：Niantic提供 窩客島整理

2026農曆春節強檔活動 交通接駁與訂房攻略全解析

由於活動日期適逢2026年農曆春節連假期間，預期將湧入大量人潮。臺南市長黃偉哲與觀光旅遊局長林國華皆呼籲，有意前往的訓練家務必提早規劃行程。市府團隊承諾將在活動期間規劃直達臺南都會公園的接駁車服務，並建議玩家多加利用火車、公車等大眾運輸工具，以免受塞車之苦。對於外縣市甚至海外的玩家來說，提早預訂飯店與車票是當務之急。這場集結了稀有寶可夢、夜間光影秀與城市深度遊的國際級盛會，將讓2026年的臺南春節更加熱鬧非凡。





Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南

活動時間： 2026年2月20日至2月22日

活動內容（票價與優惠）：

日間主會場票券（NT$818）： 指定日期於臺南都會公園遊玩，可遇見異色「蒂安希」及限定皮卡丘 。

超級之夜加值入場券（NT$529）： 需搭配日間票購買，首創夜間燈光氛圍體驗與精彩表演 。

城市漫步加值包（NT$500）： 需搭配日間票購買，可額外獲得一天遊戲時間，並在臺南全區遊玩 。

活動官網購票： https://pokemongo.com/zh_Hant/gotour/tainan

交通住宿建議： 因逢農曆春節，建議提早訂房並多利用火車、公車及市府規劃的直達接駁車前往 。

既然都特地來了一趟台南，怎麼能只玩遊戲？這幾間在地人私藏的口袋名單一定要收進去

