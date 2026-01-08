買一送一不限量！胡椒廚房插旗大葉高島屋，新型態推3大新菜天母人衝。

天母美食圈再添話題，胡椒廚房進駐大葉高島屋，首度以餐廳型門市登場，開幕當天胡椒牛肉飯買一送一不限量，新菜與優惠一次到位。

天母美食再添新選擇！胡椒廚房正式進駐大葉高島屋，並以全台首間餐廳型門市亮相，不同於過往以快餐為主的經營形式，新店型主打完整用餐體驗，菜色選擇與用餐節奏同步升級，從經典鐵板飯到多款全新系列一次到位。開幕首日同步推出胡椒牛肉飯買一送一優惠，成為近期天母百貨美食與新餐廳話題中的關注焦點。



▲胡椒廚房招牌「胡椒廚房胡椒牛肉飯」在鐵板上滋滋作響，在DIY拌炒就是許多人的經典回憶。

▲胡椒廚房全新餐廳型門市插旗天母大葉高島屋。





胡椒廚房全新餐廳型門市開在天母

胡椒廚房最具代表性的特色，仍圍繞在高溫鑄鐵板的用餐體驗。料理上桌後，顧客可依照個人喜好翻炒肉品、米飯與胡椒奶油，搭配現磨黑胡椒調整風味與熟度。鐵板長時間維持高溫，讓整份料理從第一口到最後一口都保持熱度，也讓用餐過程多了互動感，成為品牌在台灣鐵板料理市場中相當具有辨識度的特色。



▲胡椒廚房原創的胡椒飯超涮嘴。





胡椒廚房限定新菜登場！會員活動同步加碼

配合胡椒廚房餐廳型門市開幕，胡椒廚房在大葉高島屋端出多款餐廳限定鐵板新菜，讓熟悉的胡椒香氣有了更多變化。起司鐵板燒飯系列以濃郁咖哩與大量起司為亮點，干貝、唐揚雞與炸蝦等海陸組合鋪滿鐵板，份量與層次都更貼近正餐需求。另一款牛肉鐵板壽喜燒則以日式鹹甜醬汁呈現，鐵板上桌後持續保溫，適合慢慢享用。配合開幕，1月8日當天可直接把招牌胡椒牛肉飯買一送一帶回家，後續會員消費滿額還能參加敲敲樂活動，讓嘗鮮新菜同時也多了一份回訪誘因。



▲胡椒廚房餐廳型門市開幕，推出三道全新限定鐵板新菜，包括鐵板壽喜燒。

胡椒廚房大葉高島屋店 店家資訊

開幕日：2026年1月8日

地址：臺北市士林區忠誠路二段55號B1F

營業時間：週日～週四11:00–21:30；週五、週六11:00–22:00

電話：02-28366508





胡椒廚房大葉高島屋店 開幕優惠

優惠活動：

1、2026年1月8日開幕首日推出胡椒牛肉飯買一送一優惠，不限量。

2、1月8日起會員單筆消費滿699元，可參加敲敲樂活動，最大獎可獲胡椒牛肉飯一份。





胡椒廚房餐廳型門市 新品推薦

干貝雞排起司鐵板燒飯 380元

唐揚雞炸蝦起司鐵板燒飯 350元

牛肉鐵板壽喜燒 330元

更多胡椒廚房全新餐廳型門市大葉高島屋店照片

▲胡椒廚房「豪華三拼」一次吃到三種不同肉類。