▲桃園羊肉爐7大推薦！最難訂位羊肉爐名店、580元羊肉爐吃到飽，冬天桃園羊肉爐全要吃。

冬天天氣冷就要吃羊肉爐！冬天想吃羊肉爐推薦來桃園，有不少人氣羊肉爐必吃，像是排隊羊肉爐吃到飽，有超過50種配料、肉品、海鮮隨你拿，以及桃園最難訂位羊肉爐名店「江家羊肉」，都是每年冬天必吃首選，窩客島幫你整理7大桃園羊肉爐，包括580元羊肉爐吃到飽、桃園必吃羊肉爐名店等，桃園羊肉爐清單全都要吃過。



桃園羊肉爐吃到飽推薦：一鍋羊肉、羊老大、牛羊爭霸

來吃桃園羊肉爐想大吃一頓，推薦必吃580元羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」，超過50種配料、羊肉等，全部都能無限拿，搭配熱騰騰的羊大骨湯頭，冬天吃最過癮；羊老大羊肉爐吃到飽則一人599元，主打牛肉、羊肉、海鮮無限量，還有鴨血、臭豆腐可以配飯吃，「牛羊爭霸」可以選擇清燉、藥膳、蒙古、麻辣等湯底，也能點鴛鴦鍋一次吃到2種湯底，除了火鍋、肉類，也有沙拉吧、熟食區、甜點自助吧讓你吃到撐。

一鍋羊肉 位置資訊

地址：桃園市蘆竹區中正北路1139之6號

電話：03-212-2730

完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：桃園市蘆竹區桃園蘆竹美食-一鍋羊肉-羊肉爐480元吃到飽！超過50種火鍋食材，羊肉、羊排、羊大骨任你吃/鄰近南崁好市多





羊老大 位置資訊

地址：桃園市中壢區松勇路28號

電話：03-420-3666

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：桃園市平鎮區羊老大吃到飽｜破百樣食材隨你吃到飽！牛肉、羊肉爐、海鮮全時段均一價





牛羊爭霸 位置資訊

地址：桃園市蘆竹區南崁路一段31號

電話：03-321-5252

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：桃園火鍋推薦｜牛羊爭霸南崁店：牛羊肉雙霸主，吃到飽超滿足！



桃園羊肉爐推薦必吃：江家羊肉、廣興羊肉爐

江家羊肉 位置資訊

提到桃園羊肉爐，絕對要吃過號稱全台最難訂羊肉爐「江家羊肉」，主打清燉薑絲羊肉爐蒜涮上溫體羊肉片，招牌必點白斬三層肉，鮮嫩羊肉、Q脆羊皮的口感，直接吃、沾醬吃，還是下鍋主都很推；中壢老店「廣興羊肉爐」每天只賣4.5小時，有時賣完還會提早收攤，清燉羊肉爐湯頭甘甜，無限加湯，沒有羊肉羶味，老饕必搭肉燥麵線吃，想吃記得先卡位。

地址：桃園市中壢區三芝路112號

電話：03-426-6398

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：【桃園中壢美食】江家羊肉，電話超難訂位的羊肉爐推薦





廣興羊肉爐 位置資訊

地址：桃園市中壢區天祥三街2巷1號

電話：03-467-9079

完整介紹由部落客「圍事小哥」於窩客島分享：中壢清燉羊肉爐大推薦！這家廣興羊肉爐圍事超愛啊～下午四點半開賣還沒六點都停止外帶了，因為羊肉不夠了啦～



桃園羊肉爐推薦：阿忠溫體羊肉店、正港現宰羊肉爐

阿忠溫體羊肉店 位置資訊

桃園在地人激推溫體羊羊肉爐「阿忠溫體羊肉店」，主打雲林直送溫體羊，搭配鮮甜清燉羊肉爐，可以自取冰箱蔬菜、配料以盤計費，店內限量白切三層羊肉也是必點，也可以加點三杯羊肋排、炒羊肉、炒羊肚等熱炒；在桃園火車站附近的「正港現宰羊肉爐」，藥膳羊肉爐搭配自取菜盤，全羊料理從羊大骨、腱子肉、羊舌，連羊眼睛都有，羊肉控絕對要吃。

地址：桃園市桃園區大原路133號

電話：03-366-5679

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：桃園市桃園區阿忠溫體羊肉店｜新鮮直達餐桌！任點無雷快炒有夠強，在地人私藏最好吃溫體羊肉爐老店





正港現宰羊肉爐 位置資訊

地址：桃園市桃園區介壽路226號

電話：03-363-3388

完整介紹由部落客「麥的小窩」於窩客島分享：桃園羊肉爐推薦｜正港現宰羊肉爐～全羊料理、溫體羊肉，朋友聚餐、同事聚會、家庭聚餐超推薦



