▲桃園羊肉爐7大推薦！最難訂位羊肉爐名店、580元羊肉爐吃到飽，冬天桃園羊肉爐全要吃。

7大桃園羊肉爐推薦清單！最難訂位江家羊肉、580元羊肉爐吃到飽，冬天吃鍋全要跟上。
冬天天氣冷就要吃羊肉爐！冬天想吃羊肉爐推薦來桃園，有不少人氣羊肉爐必吃，像是排隊羊肉爐吃到飽，有超過50種配料、肉品、海鮮隨你拿，以及桃園最難訂位羊肉爐名店「江家羊肉」，都是每年冬天必吃首選，窩客島幫你整理7大桃園羊肉爐，包括580元羊肉爐吃到飽、桃園必吃羊肉爐名店等，桃園羊肉爐清單全都要吃過。
一鍋羊肉 位置資訊
地址：桃園市蘆竹區中正北路1139之6號
電話：03-212-2730
完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：桃園市蘆竹區桃園蘆竹美食-一鍋羊肉-羊肉爐480元吃到飽！超過50種火鍋食材，羊肉、羊排、羊大骨任你吃/鄰近南崁好市多
羊老大 位置資訊
地址：桃園市中壢區松勇路28號
電話：03-420-3666
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：桃園市平鎮區羊老大吃到飽｜破百樣食材隨你吃到飽！牛肉、羊肉爐、海鮮全時段均一價
牛羊爭霸 位置資訊
地址：桃園市蘆竹區南崁路一段31號
電話：03-321-5252
完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：桃園火鍋推薦｜牛羊爭霸南崁店：牛羊肉雙霸主，吃到飽超滿足！
江家羊肉 位置資訊
地址：桃園市中壢區三芝路112號
電話：03-426-6398
完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：【桃園中壢美食】江家羊肉，電話超難訂位的羊肉爐推薦
廣興羊肉爐 位置資訊
地址：桃園市中壢區天祥三街2巷1號
電話：03-467-9079
完整介紹由部落客「圍事小哥」於窩客島分享：中壢清燉羊肉爐大推薦！這家廣興羊肉爐圍事超愛啊～下午四點半開賣還沒六點都停止外帶了，因為羊肉不夠了啦～
阿忠溫體羊肉店 位置資訊
地址：桃園市桃園區大原路133號
電話：03-366-5679
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：桃園市桃園區阿忠溫體羊肉店｜新鮮直達餐桌！任點無雷快炒有夠強，在地人私藏最好吃溫體羊肉爐老店
正港現宰羊肉爐 位置資訊
地址：桃園市桃園區介壽路226號
電話：03-363-3388
完整介紹由部落客「麥的小窩」於窩客島分享：桃園羊肉爐推薦｜正港現宰羊肉爐～全羊料理、溫體羊肉，朋友聚餐、同事聚會、家庭聚餐超推薦
