(本文同步發表於「SJKen的浮光掠影」部落格,喜歡我的文章,請幫忙到「SJKen的浮光掠影FB粉絲頁」按讚,謝謝。)





<一分鐘短評>



「我們常以為青春電影,只是關於速度與激情,但更重要的是,那些沉默的情感,與未能言說的壓抑,往往才是最有力的。」--- 導演安托萬 • 舍弗里耶(Antoine Chevrollier)



一部令人不忍直視的殘酷青春物語,兩位從小一起長大學習玩車的莫逆之交青少年,只因為性取向的不同,走上了生離死別的悲喜人生;全片細膩刻劃青少年的心境輾轉與對周邊世界卑微無力的抗爭,在看似歡樂的氛圍中,逐步引領觀眾探索青少年自我懷疑與認同親子、親子溝通、校園霸凌、夢想與現實落差等多元議題,非常適合親子一起來觀賞的好片。

2025年3月21日在台上映的法國電影《男孩.賽車.性醜聞》(Block Pass /La Pampa) ,是法國導演安托萬 • 舍弗里耶(Antoine Chevrollier)的長片電影處女作,找來阿莫里•富榭(Amaury Foucher)擔綱男主角,以素人之姿首度登上大銀幕,並與另一位男主角賽義德•阿拉米(Sayyid El Alami)共同演繹,身處居民觀念保守的鄉野小鎮,兩位都曾獲得越野摩托車冠軍的青少年,從小一起長大,一起練車、一起冒險、一起相約離家,友誼深厚形影不離,只因為性向不同,在成長過程中,面臨了來自破碎失能家庭、親子溝通匱乏、學校同學霸凌排擠、升學考試的壓力,自我懷疑與性取向認同等等種種不同的壓力,也走向了迥然不同的生死別離,令人愧咎喟歎長思的結局。



法國導演安托萬 • 舍弗里耶(Antoine Chevrollier)的長片電影處女作,便一舉獲得2024坎城國際影展影評人週大獎、金攝影機獎與酷兒金棕櫚獎三項提名,在坎城影展舉辦的世界首映,深獲各大媒體的讚譽, 導演透過一名青少年直男與一名青少年同志之間真摯友誼,娓娓道出屬於叛逆期的青少年面對有口難言的私密情感,無法自處,以激烈的手段向親友宣示他們的反擊,也深刻描摹了成長歲月的的殘酷現實。



⠀

⭐「電影觸及了友誼、認同與自我接納等普世主題……細膩描寫為故事增添了深度,使電影得以探索青春期男性氣質的複雜性。」 --- ScreenAnarchy

⠀

⭐「賽義德•阿拉米的傑出表現,成功詮釋了威利內心的情感風暴。」--- La Estatuilla



⭐「對顛覆男性刻板文化有極其深刻且細膩的描繪」 --- 歐洲電影節 CINEUROPA



⭐「印象深刻,餘韻悠長」 --- SCREENDAILY



⭐「捕捉到了友誼的力量以及成年邊緣自我定義的掙扎」 --- ICS Film



⭐「影像處理表現突出,尤其是運用了寧靜的鄉村景觀,來襯托出影片中的社會矛盾和人物間的張力。」--- Next Best Picture

⠀

⭐「導演安托萬 • 舍弗里耶(Antoine Chevrollier)避免了過度煽情或流於印象派風格,以寫實風格牢牢掌控敘事,無論是攝影還是場景調度,都展現出精確的掌握。」 --- Film Is A Fine Affai





2025年3月21日在台上映法國電影《男孩.賽車.性醜聞》(Block Pass /La Pampa) 中文預告,影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=tH-MMU4bzUY&t=4s

以同志為題材的東西方電影,近年來所在多有大家並不陌生,儘管東西方因為對於同志族群的開放程度不同,東方電影大都拍得過於耽溺於同志的情慾,主題也總是跟著主流的編劇潮流走,人物設定上,總不脫高冷霸道總裁愛上天真無邪的基層員工,或是富家公子愛上保鑣,又或是同父異母的兄弟,彼此從相看兩厭變成相愛難捨等故事,完全跳脫了現實世界人們生活的甘苦,顯得過於不食人間煙火,所以一般觀眾也難以一窺堂奧,就算有心了解也無從理解;

相對的,西方國家對於同志議題開放的早,所以同志電影早就跳脫無病生吟的情愛糾纏,而從政治外交、戰爭造成的中東族群歐美流亡慘遭歧視、宗教對立、親子關係、同志霸凌攻擊、社會關懷等不同層面議題切入探討,不再刻意在電影中過度凸顯強調同志的身分,而是以看待異性戀的標準去看待同志生命旅程與光影,當跳開了刻意性取向的聚焦,而是回歸人性本身的輾轉,就讓電影變得有血有肉,觀影的人不分異同族群,都能真正從人性善惡、文化差異與價值觀上去感受電影故事人物情感的流轉,預定2025年3月21日在台上映的法國電影《男孩.賽車.性醜聞》(Block Pass /La Pamp也正是如此,導演安托萬 • 舍弗里耶(Antoine Chevrollier)不再聚焦年齡相近的同志愛情輾轉,也不圍繞在同志暗戀或愛上直男,甚至掰彎直男之類過於幻想也不會有結局的故事設計,本片就是單純敘述兩位從小一起長大感情深厚的異姓好友,只不過一位是同志,另一位是直男, 兩人之間沒有任何的情感曖昧,只有單純的友誼。

兩人從原本的青少年叛逆期的相互鼓勵支持,到意外突然來襲,兩人即使情感真摯依舊,但不敵來自家庭、學校與社會的現實壓力,最終走向了生離死別陰陽相隔,各自無奈的年少青澀成長歲月輾轉,徒留一絲深埋在心中的長嘆,久久讓人無法釋懷的悲傷。



法國電影《男孩.賽車.性醜聞》(Block Pass /La Pampa)故事講述由阿莫里•富榭(Amaury Foucher)飾演的一名未出櫃的青少年同志,原本身為越野摩托車賽車手前程一片光明,卻愛上了不該愛,已婚有妻小的雙性戀教練,以為是真愛,卻在某一天發現兩人愛愛的私密影片被公開到網上,一夜之間引爆全網,他的人生也就此天旋地轉發生巨變,隔天上學的他,在校園受到原本與他交情不錯的同學的集體霸凌歧視排擠,走到哪都有人用奇怪的眼光盯著他看,或是在他背後竊竊私語妄下評斷,回到家又被不能接受的父親破口大罵,潑汽油燒他的愛車,還將他逐出家門,他離開後去找了相愛的教練,想得到一絲安慰,卻們沒想到慘遭惡言相向拳腳威脅要他滾蛋!

退無可退的他, 在外無魂似地遊蕩到深夜,半夜潛回家中,喚醒已入睡的父親,對著自己的胸口就是一槍,當場斃命 ; 不是以死謝罪,而是以自殺的強烈方式,對這無情的世界表達最赤裸的抗爭!

相較於之後,因著父親的人脈,為他辦了一場極其隆重的喪禮,甚至由最好的朋友,與生前的愛人抬棺下葬,但父親始終被蒙在鼓裡,原來教練就是兒子錯愛的對象,也是奪走他寶貴生命,讓美好的青春歲月嘎然而止的元凶之一, 其他還包括了不懂得親子溝通,平日訓練不曾給予稱讚肯定鼓勵,獲知兒子是同性戀,只擔心家庭蒙羞的父親,以及那些網路與校園霸凌的網友與同學,一條寶貴的青春生命來到這世間,又在短短的歲月間殞落,他不曾傷害過任何人,從小還為了父親的爭勝欲,長時間練習越野摩托車以求奪冠,最可惡的當然就是那個玩弄他的青春肉體與真愛,腳踏兩條船假清高,遇事撇得一乾二淨, 躲回異性戀婚姻喬裝一派幸福美滿的雙性戀教練。

而

貫穿全片演出的男主角之一賽義德 • 阿拉米(Sayyid El Alami)在片中飾演直男威利(Willy),他是一名直男,在片中卻一度被誤認為是同志,只因為他與同志好友喬喬,兩人是從小一起長大,興趣相同無話不說的摯友,正值青春期的兩人一起練車,同志的父親是訓練他比賽的嚴師,而花錢請來的,就是搞上他兒子的教練! 卻因為成天與同志喬喬形影不離走得太近,慘遭學校同學與親友不分青紅皂白的質問與辱罵,甚至搭公車在車上,也被不認識的恐同學生惡言相向,他,才明白千夫所指人言可畏的滋味是怎樣?

除此之外,他也有著自己的成長困境,家中有一年幼刀子嘴豆腐心的妹妹,父親在十年前過世,母親改嫁後,母子三人與繼父同住舊家,並已買好新房計劃搬遷,儘管繼父對他很好,但與生父感情甚篤的威利,始終不肯接納繼父,也因此處處與母親發生爭執,學業成績也因此一落千丈,幸好在他失意困窘的時候,有同齡志趣相通的摯交鼓勵開導,才得以逆轉人生,也解開了他與母親錯綜複的愛恨情仇



賽義德 • 阿拉米(Sayyid El Alami)是一位法國演員。他因主演美國驚悚電視劇《彌賽亞》和法國歷史劇迷你劇《烏塞金》而聞名。他在成長劇情片《他們的孩子們》中的表演為他贏得了盧米埃爾獎最佳男主角提名。

法國電影《男孩.賽車.性醜聞》(Block Pass /La Pampa)取材自導演安托萬 • 舍弗里耶的故鄉 Longué-Jumelles,那裡的摩托車越野場,是男孩們的競技場,也是他童年的記憶。





「那裡的世界很有規則,你必須夠快、夠強、夠膽大,才能贏得尊重。但這種被期待成為『真正的男人』的壓力,常常讓人無法喘息。」他觀察到這種「成為真正的男人」的壓力如何影響年輕人,成為本片的核心命題。

片中擔綱演出的兩位男主角莫里 • 富榭(Amaury Foucher)與賽義德•阿拉米(Sayyid El Alami),將身處青春期叛逆少年,對於大人的世界一切都看不順眼,因為經濟尚未獨立無力反抗, 只能渾渾噩噩地過日子的青少年心態輾轉 ,詮釋得栩栩如生,在片中一起抽菸、吸毒、飆車樣樣來,小錯不斷但大錯從不曾犯的他們,卻因被社會與校園同學貼上性取向的標籤, 掀起了兩人都難以承受的人生巨大波濤,也就此走上了生離死別難以挽回的悲劇, 導演留下了讓人深思的議題,對於為人父母、為人子女、學校師生、鍵盤網民,會不會是一記深遠的暮鼓晨鐘? 答案後續會如何書寫,誰都不知道!



重視青少年成長議題的親子觀眾,2025年3月21日在台上映的法國電影《男孩.賽車.性醜聞》(Block Pass /La Pampa)等你一起來觀看與關注!

<全台上映戲院一覽表>

<電影本事>⠀⠀



威利和喬喬從小就是形影不離的好朋友,他們共同的愛好是越野摩托車,並且渴望離開他們的小鎮。



威利努力在對這項運動的熱愛和母親對他的學業期望之間取得平衡,而喬喬的父親和教練則將他逼到了極限,兩人先前都是青少年摩托車競技冠軍,他們認為最後一場豁出去的比賽,有機會重溫他們的輝煌戰績。



一天晚上,威利偶然發現了喬喬的秘密……

男孩.賽車.性醜聞 Block Pass /La Pampa

出品國家:法國

電影語言:法文

電影片長:1時44分

在台上映:2025年3月21日

電影導演: Antoine Chevrollier電影編劇: Antoine Chevrollier、Bérénice Bocquillon與Faïza Guène

電影監製:Nicolas Blance

領銜主演:

阿莫里•富榭(Amaury Foucher)飾演同志青少年喬喬(JoJo)

賽義德•阿拉米(Sayyid El Alami)飾演直男青少年威利(Willy)

達米安·勃納爾(Damien Bonnard)飾演喬喬的父親與教練大衛(David)

電影攝影:Benjamin Roux

電影編輯:Lilian Corbeille

電影配頁:Evgueni Galperine與Sacha Galperine

製作公司:Agat Films

廣宣行銷:Tandem

世界首映:坎城影展2024年5月20日

FB粉絲頁 : 原創娛樂







(註)

一、本文中介紹的電影海報與劇照係引用自原創娛樂FB粉絲專頁相簿 ,圖片僅作為推薦好電影之目的,無任何商業利益之考量,版權歸屬原創娛樂所有,請勿任意轉載,或另移作商業使用。



二、本文介紹的電影《男孩.賽車.性醜聞 》中文預告影片 , 係引用自原創娛樂 CREATIVE CENTURY ENT. Youtube影音頻道 ,版權歸屬原創娛樂所有。



三、本文觀影心得文字,版權歸屬SJKen個人所有,未經本人書面同意,請勿任意引用、分享、轉載與下載,盜文必究。