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<一分鐘短評>



「我們常以為青春電影，只是關於速度與激情，但更重要的是，那些沉默的情感，與未能言說的壓抑，往往才是最有力的。」--- 導演安托萬 • 舍弗里耶(Antoine Chevrollier)



一部令人不忍直視的殘酷青春物語，兩位從小一起長大學習玩車的莫逆之交青少年，只因為性取向的不同，走上了生離死別的悲喜人生；全片細膩刻劃青少年的心境輾轉與對周邊世界卑微無力的抗爭，在看似歡樂的氛圍中，逐步引領觀眾探索青少年自我懷疑與認同親子、親子溝通、校園霸凌、夢想與現實落差等多元議題，非常適合親子一起來觀賞的好片。

2025年3月21日在台上映的法國電影《男孩．賽車．性醜聞》(Block Pass /La Pampa) ，是法國導演安托萬 • 舍弗里耶(Antoine Chevrollier)的長片電影處女作，找來阿莫里•富榭(Amaury Foucher)擔綱男主角，以素人之姿首度登上大銀幕，並與另一位男主角賽義德•阿拉米(Sayyid El Alami)共同演繹，身處居民觀念保守的鄉野小鎮，兩位都曾獲得越野摩托車冠軍的青少年，從小一起長大，一起練車、一起冒險、一起相約離家，友誼深厚形影不離，只因為性向不同，在成長過程中，面臨了來自破碎失能家庭、親子溝通匱乏、學校同學霸凌排擠、升學考試的壓力，自我懷疑與性取向認同等等種種不同的壓力，也走向了迥然不同的生死別離，令人愧咎喟歎長思的結局。



法國導演安托萬 • 舍弗里耶(Antoine Chevrollier)的長片電影處女作，便一舉獲得2024坎城國際影展影評人週大獎、金攝影機獎與酷兒金棕櫚獎三項提名，在坎城影展舉辦的世界首映，深獲各大媒體的讚譽， 導演透過一名青少年直男與一名青少年同志之間真摯友誼，娓娓道出屬於叛逆期的青少年面對有口難言的私密情感，無法自處，以激烈的手段向親友宣示他們的反擊，也深刻描摹了成長歲月的的殘酷現實。



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⭐「電影觸及了友誼、認同與自我接納等普世主題……細膩描寫為故事增添了深度，使電影得以探索青春期男性氣質的複雜性。」 --- ScreenAnarchy

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⭐「賽義德•阿拉米的傑出表現，成功詮釋了威利內心的情感風暴。」--- La Estatuilla



⭐「對顛覆男性刻板文化有極其深刻且細膩的描繪」 --- 歐洲電影節 CINEUROPA



⭐「印象深刻，餘韻悠長」 --- SCREENDAILY



⭐「捕捉到了友誼的力量以及成年邊緣自我定義的掙扎」 --- ICS Film



⭐「影像處理表現突出，尤其是運用了寧靜的鄉村景觀，來襯托出影片中的社會矛盾和人物間的張力。」--- Next Best Picture

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⭐「導演安托萬 • 舍弗里耶(Antoine Chevrollier)避免了過度煽情或流於印象派風格，以寫實風格牢牢掌控敘事，無論是攝影還是場景調度，都展現出精確的掌握。」 --- Film Is A Fine Affai





2025年3月21日在台上映法國電影《男孩．賽車．性醜聞》(Block Pass /La Pampa) 中文預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=tH-MMU4bzUY&t=4s

以同志為題材的東西方電影，近年來所在多有大家並不陌生，儘管東西方因為對於同志族群的開放程度不同，東方電影大都拍得過於耽溺於同志的情慾，主題也總是跟著主流的編劇潮流走，人物設定上，總不脫高冷霸道總裁愛上天真無邪的基層員工，或是富家公子愛上保鑣，又或是同父異母的兄弟，彼此從相看兩厭變成相愛難捨等故事，完全跳脫了現實世界人們生活的甘苦，顯得過於不食人間煙火，所以一般觀眾也難以一窺堂奧，就算有心了解也無從理解;

相對的，西方國家對於同志議題開放的早，所以同志電影早就跳脫無病生吟的情愛糾纏，而從政治外交、戰爭造成的中東族群歐美流亡慘遭歧視、宗教對立、親子關係、同志霸凌攻擊、社會關懷等不同層面議題切入探討，不再刻意在電影中過度凸顯強調同志的身分，而是以看待異性戀的標準去看待同志生命旅程與光影，當跳開了刻意性取向的聚焦，而是回歸人性本身的輾轉，就讓電影變得有血有肉，觀影的人不分異同族群，都能真正從人性善惡、文化差異與價值觀上去感受電影故事人物情感的流轉，預定2025年3月21日在台上映的法國電影《男孩．賽車．性醜聞》(Block Pass /La Pamp也正是如此，導演安托萬 • 舍弗里耶(Antoine Chevrollier)不再聚焦年齡相近的同志愛情輾轉，也不圍繞在同志暗戀或愛上直男，甚至掰彎直男之類過於幻想也不會有結局的故事設計，本片就是單純敘述兩位從小一起長大感情深厚的異姓好友，只不過一位是同志，另一位是直男， 兩人之間沒有任何的情感曖昧，只有單純的友誼。

兩人從原本的青少年叛逆期的相互鼓勵支持，到意外突然來襲，兩人即使情感真摯依舊，但不敵來自家庭、學校與社會的現實壓力，最終走向了生離死別陰陽相隔，各自無奈的年少青澀成長歲月輾轉，徒留一絲深埋在心中的長嘆，久久讓人無法釋懷的悲傷。



法國電影《男孩．賽車．性醜聞》(Block Pass /La Pampa)故事講述由阿莫里•富榭(Amaury Foucher)飾演的一名未出櫃的青少年同志，原本身為越野摩托車賽車手前程一片光明，卻愛上了不該愛，已婚有妻小的雙性戀教練，以為是真愛，卻在某一天發現兩人愛愛的私密影片被公開到網上，一夜之間引爆全網，他的人生也就此天旋地轉發生巨變，隔天上學的他，在校園受到原本與他交情不錯的同學的集體霸凌歧視排擠，走到哪都有人用奇怪的眼光盯著他看，或是在他背後竊竊私語妄下評斷，回到家又被不能接受的父親破口大罵，潑汽油燒他的愛車，還將他逐出家門，他離開後去找了相愛的教練，想得到一絲安慰，卻們沒想到慘遭惡言相向拳腳威脅要他滾蛋!

退無可退的他， 在外無魂似地遊蕩到深夜，半夜潛回家中，喚醒已入睡的父親，對著自己的胸口就是一槍，當場斃命 ; 不是以死謝罪，而是以自殺的強烈方式，對這無情的世界表達最赤裸的抗爭!

相較於之後，因著父親的人脈，為他辦了一場極其隆重的喪禮，甚至由最好的朋友，與生前的愛人抬棺下葬，但父親始終被蒙在鼓裡，原來教練就是兒子錯愛的對象，也是奪走他寶貴生命，讓美好的青春歲月嘎然而止的元凶之一， 其他還包括了不懂得親子溝通，平日訓練不曾給予稱讚肯定鼓勵，獲知兒子是同性戀，只擔心家庭蒙羞的父親，以及那些網路與校園霸凌的網友與同學，一條寶貴的青春生命來到這世間，又在短短的歲月間殞落，他不曾傷害過任何人，從小還為了父親的爭勝欲，長時間練習越野摩托車以求奪冠，最可惡的當然就是那個玩弄他的青春肉體與真愛，腳踏兩條船假清高，遇事撇得一乾二淨， 躲回異性戀婚姻喬裝一派幸福美滿的雙性戀教練。

而

貫穿全片演出的男主角之一賽義德 • 阿拉米(Sayyid El Alami)在片中飾演直男威利（Willy)，他是一名直男，在片中卻一度被誤認為是同志，只因為他與同志好友喬喬，兩人是從小一起長大，興趣相同無話不說的摯友，正值青春期的兩人一起練車，同志的父親是訓練他比賽的嚴師，而花錢請來的，就是搞上他兒子的教練! 卻因為成天與同志喬喬形影不離走得太近，慘遭學校同學與親友不分青紅皂白的質問與辱罵，甚至搭公車在車上，也被不認識的恐同學生惡言相向，他，才明白千夫所指人言可畏的滋味是怎樣?

除此之外，他也有著自己的成長困境，家中有一年幼刀子嘴豆腐心的妹妹，父親在十年前過世，母親改嫁後，母子三人與繼父同住舊家，並已買好新房計劃搬遷，儘管繼父對他很好，但與生父感情甚篤的威利，始終不肯接納繼父，也因此處處與母親發生爭執，學業成績也因此一落千丈，幸好在他失意困窘的時候，有同齡志趣相通的摯交鼓勵開導，才得以逆轉人生，也解開了他與母親錯綜複的愛恨情仇



賽義德 • 阿拉米(Sayyid El Alami)是一位法國演員。他因主演美國驚悚電視劇《彌賽亞》和法國歷史劇迷你劇《烏塞金》而聞名。他在成長劇情片《他們的孩子們》中的表演為他贏得了盧米埃爾獎最佳男主角提名。

法國電影《男孩．賽車．性醜聞》(Block Pass /La Pampa)取材自導演安托萬 • 舍弗里耶的故鄉 Longué-Jumelles，那裡的摩托車越野場，是男孩們的競技場，也是他童年的記憶。





「那裡的世界很有規則，你必須夠快、夠強、夠膽大，才能贏得尊重。但這種被期待成為『真正的男人』的壓力，常常讓人無法喘息。」他觀察到這種「成為真正的男人」的壓力如何影響年輕人，成為本片的核心命題。

片中擔綱演出的兩位男主角莫里 • 富榭(Amaury Foucher)與賽義德•阿拉米(Sayyid El Alami)，將身處青春期叛逆少年，對於大人的世界一切都看不順眼，因為經濟尚未獨立無力反抗， 只能渾渾噩噩地過日子的青少年心態輾轉 ，詮釋得栩栩如生，在片中一起抽菸、吸毒、飆車樣樣來，小錯不斷但大錯從不曾犯的他們，卻因被社會與校園同學貼上性取向的標籤， 掀起了兩人都難以承受的人生巨大波濤，也就此走上了生離死別難以挽回的悲劇， 導演留下了讓人深思的議題，對於為人父母、為人子女、學校師生、鍵盤網民，會不會是一記深遠的暮鼓晨鐘? 答案後續會如何書寫，誰都不知道!



重視青少年成長議題的親子觀眾，2025年3月21日在台上映的法國電影《男孩．賽車．性醜聞》(Block Pass /La Pampa)等你一起來觀看與關注!

<全台上映戲院一覽表>

<電影本事>⠀⠀



威利和喬喬從小就是形影不離的好朋友，他們共同的愛好是越野摩托車，並且渴望離開他們的小鎮。



威利努力在對這項運動的熱愛和母親對他的學業期望之間取得平衡，而喬喬的父親和教練則將他逼到了極限，兩人先前都是青少年摩托車競技冠軍，他們認為最後一場豁出去的比賽，有機會重溫他們的輝煌戰績。



一天晚上，威利偶然發現了喬喬的秘密……

男孩．賽車．性醜聞 Block Pass /La Pampa

出品國家：法國

電影語言：法文

電影片長：1時44分

在台上映：2025年3月21日

電影導演： Antoine Chevrollier電影編劇： Antoine Chevrollier、Bérénice Bocquillon與Faïza Guène

電影監製：Nicolas Blance

領銜主演：

阿莫里•富榭(Amaury Foucher)飾演同志青少年喬喬（JoJo）

賽義德•阿拉米(Sayyid El Alami)飾演直男青少年威利（Willy）

達米安·勃納爾（Damien Bonnard)飾演喬喬的父親與教練大衛(David)

電影攝影：Benjamin Roux

電影編輯：Lilian Corbeille

電影配頁：Evgueni Galperine與Sacha Galperine

製作公司：Agat Films

廣宣行銷：Tandem

世界首映：坎城影展2024年5月20日

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