↑3月對歡樂四人幫而言~是開心愉悅值得紀念的月份

有3月14日情人節~菁生日快樂~小青母難日

更有小青和爸爸的結婚紀念日~怎能不好好慶祝呢~

↑114年3月23日週日午餐~就訂在美福palette彩匯自助餐

慶祝各項紀念日~生日快樂是大家都在意且注重的日子

各大餐廳也誠意祭出~4人同行1人免費的超吸睛活動

沒錯~一天天~在殷殷期盼中~等待著

值得紀念日的到來~

↑ 美福大飯店palette彩匯自助餐廳~從早餐就開始營業

這張表說明了~平假日的早餐~午餐~下午餐~晚餐

各時段及收費標準~我們參加的是假日午餐

11點30分可用餐至14點30分~餐檯供餐至14點

每人收費1800元~另+收10%服務費

↑一進入餐廳~就看到這一整排吸引人的各式小甜點

想來今日又是滿滿的幸福甜點胃~

↑冷盤類~義式綜合冷肉派(豬)

↑生火腿蜜瓜(西班牙)~那哈蜜瓜很甜喔~

↑挪威燻鮭魚捲~這道是菁夫婦的最愛~

↑歐風乳酪盤~夾圓型小餅很對味~

↑各式新鮮蔬菜吧

↑搭上主廚提供的醬料及果乾~酸甜好滋味~

↑本餐廳提供德式鮮釀~暢快好喝的金車柏克金啤酒

還有橙葡及百香芒果2口味的天然精釀氣泡飲

這是無酒精~無任何添加物~百分百有機茶~富含益生菌

的生康普茶~真的好好喝~

↑飲料提供3口味

↑現打綜合果汁~蔬果汁等~都很受食客喜愛~

↑茶包~凍頂烏龍茶~洋甘菊~鍚蘭紅茶

↑當然各式口味的咖啡也不能少~能想到的飲品

在這全齊~也因應各年齡層的喜好~

↑哈根達斯冰品

↑各式新鮮水果

↑小小烘培坊~麵包區

↑網路熱搜甜點~可頌鬆餅~搭上各式配料~

↑這區滿滿可口小巧的甜點櫃~須由服務人員協助拿取

↑另一區可自由拿取~擺放各式甜點

有帕瑪森瑪德蓮~焦糖堅果塔~四季芒果波士頓派

綜合繽紛馬卡龍~可麗露~生巧克力~各口味磅蛋糕

費南雪等~看了都好想來一口~

↑辣味鮮魷沙拉~烤南瓜松露沙拉~柳橙鴨肉生菜沙拉

尤如~三種相似卻內容完全不同的地中海飲食沙拉吧

↑各式生魚片~鮭魚~鮪魚~旗魚~海鱺魚~黃金魚卵等

↑各式握壽司~還可現場請主廚~炙燒握壽司

沒有限制數量喔~

↑海產類~法國海螺~熟白蝦~紐西蘭淡菜

↑松葉蟹腳~花蟹~船凍透抽

應有盡有~全部沒有限制拿取的數量~

↑各式沾醬~吃松葉蟹的特殊剪刀~本餐廳沒有發送到各桌位

有需要請自取~

↑例湯2品

↑熱炒類~泰式風味鮮蝦豬肉鍋巴~酸辣火山排骨

香茅淡菜拌海鮮辣椒汁~暹羅炸辣棒腿

↑鮮魚南蠻漬~雙色洋蔥海帶象拔蚌~胡麻醬冷牛肉

醬烤日式米茄這道菜真特別~小青夾了二次~

↑鍋吧 & 蝦餅~脆口新鮮

↑擺盤精緻的油封鴨腿佐櫻桃醬

菁說鴨腿好嫩~櫻桃醬顏色真美~

↑接著愛、熟成21高品質牛肉麵~這麵攤擺放

多種新鮮蔬菜~各式麵條~調味醬料~講究客製化的製做

只要您一一挑選~絕對都是獨一無二的牛肉麵~

↑這區也挺受食客喜歡

↑奶油大白蝦~蒜味奶油大扇貝~加拿大綠地比目魚

這3道小青很愛~都各夾2次~

↑帶骨牛小排~香草煎嫩鷄腿~碳烤BBQ醬豬肋排

↑現切爐烤牛排~搭各式醬料

↑印度脆餅+印度小點

小青將脆餅沒有加任何醬汁~直接入口

咔嗞咔嗞的可口美味

↑印度拉茶+印度蔬菜飯~搭各式印度特有醬料

拉茶有一點點薑的味道~卻沒有違和感~好喝

↑腰果烤嫩雞~鷹豆咖哩~牛奶起司烤鷄~胡椒脆餅

都是非常道地的印度餐點

↑週日的彩匯~滿滿的人潮~看大家都吃的心滿意足

在這用餐~環境清爽~有著氣派的裝潢~高雅的氛圍

還可盡情的享受美食~真是令人心情愉悅~

↑這包廂像似某單位的聚餐活動~有主管還披彩色值星帶

↑cheers乾杯~歡樂四人幫~再度聚會~吃頓隆重豐盛的午餐

慶祝菁生日快樂~小青和爸爸30週年珍珠婚紀念

part 3篇~

↑本月外出用餐~都可以說成慶祝日~開心

part one篇~苗栗荷塘居田園餐廳

part two篇~中壢the moment異國早午餐

有興趣都請點我聯結~

↑菁夫婦喜歡滿滿的生魚片~沾哇沙咪~新鮮好吃~

↑我家爸爸專攻松葉蟹~有吃回本的概念~

↑好吃鮮嫩的油封鴨腿佐櫻桃醬

↑小青的大蝦+炙燒握壽司+日式米茄醬~

↑拿取的都是自己愛的喜歡的菜色

吃buttet可完全掌控個人自主權及選擇權

也不必拘泥於餐桌客套的禮節~自由的用餐方式

滿滿的各式美食~只滿足自己挑剔的嘴

難怪有這麼多人~喜歡如此的用餐方式~

↑用完主食~開啓另一個胃~甜點+咖啡

吃甜食有一種幸福的感動~心情非常的放鬆

配上咖啡~絕配~

↑菁生日快樂~雖然檯面上的甜點已經非常的多樣

美福還是為菁現上這可愛的黑熊巧克力小蛋糕

這是甜點櫃裡沒有的~特製的生日快樂~驚喜~

↑帳單壽星月~4人同行壽星免費~原價4位是7920元

折價後僅付6120元~

↑美福大飯店為台北五星級飯店~除提供尊爵不凡的旅宿

更有七間中西美饌餐廳及酒吧~這大廳給人非常高挑氣派

水晶燈飾富麗堂皇~還有二樓至一樓的樓梯~想像著

公主與王子牽手下樓~是不是很有童話故事的fu~

↑歡樂四人幫在美福潮粵坊港潮餐廳外合影

2位男士覺得這裡超級中國風~合影留戀~

↑拍了照~2位男士想休息一會再前行~此時

便是菁與小青的另一拍照時間~

↑地標美福大樓~手遊寶可夢~與實境同景補給站

截圖留影~

↑吃飽喝足~也休息夠了~歡樂四人幫~秉持健走消耗熱量

搭捷運文湖線~來到南港展覽館站1號出口~步行約3分鐘

就到最新最夯的lalaport~湊熱鬧~美食街及各夯店

都是滿滿的排隊人潮~想來要過好一陣子

才能來這吃美食了~

↑店家資訊

店名~palette彩匯自助餐廳

地址~台北巿中山區樂群二路55號1樓 台北美福大飯店

電話~02-77223395

文湖線捷運劍南路站3號出口 步行約8分鐘

附記

0316結婚29週年~新北淡水肉多多火鍋店~(有興趣點我聯結)

0316結婚28週年~台北福華大飯店~彩虹座自助下午茶~有興趣點我聯結)

0316 結婚27週年~鬥牛士二鍋壽喜燒-吃到飽小火鍋 ~(有興趣請點我聯結)

0316結婚26週年~板橋小遠百12F饗食天堂~~ (有興趣請點我聯結)

0316結婚25週年 & 0328兒生日快樂~蔬鍋藝鍋物~鶯歌店~(有興趣請點我聯結)

0316結婚24週年~大倉久和大飯店~2樓歐風館~ (有興趣請點我聯結)

0316結婚23週年~夏部壽喜燒~淡水店~ (有興趣請點我聯結)

0316結婚22週年~八里ton up café~ (有興趣請點我聯結)

0316結婚20週年紀念~大山無價~無菜單料理餐廳~ (有興趣請點我聯結)

0328兒生日快樂&0316結婚20週年~夏幕尼鐵板燒板橋店~ (有興趣請點我聯結)

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