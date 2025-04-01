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台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚紀念日~文湖線捷運劍南路站3號出口~

2025-04-01 15:53:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

小青姐姐

   台北美福彩滙自助餐

  ↑3月對歡樂四人幫而言~是開心愉悅值得紀念的月份

    有3月14日情人節~菁生日快樂~小青母難日

    更有小青和爸爸的結婚紀念日~怎能不好好慶祝呢~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

   台北美福彩滙自助餐

  ↑114年3月23日週日午餐~就訂在美福palette彩匯自助餐

    慶祝各項紀念日~生日快樂是大家都在意且注重的日子

    各大餐廳也誠意祭出~4人同行1人免費的超吸睛活動

    沒錯~一天天~在殷殷期盼中~等待著

    值得紀念日的到來~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚   

   台北美福彩滙自助餐

  ↑ 美福大飯店palette彩匯自助餐廳~從早餐就開始營業

    這張表說明了~平假日的早餐~午餐~下午餐~晚餐

    各時段及收費標準~我們參加的是假日午餐

    11點30分可用餐至14點30分~餐檯供餐至14點

    每人收費1800元~另+收10%服務費

   台北美福彩滙自助餐

  ↑一進入餐廳~就看到這一整排吸引人的各式小甜點

    想來今日又是滿滿的幸福甜點胃~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

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  ↑冷盤類~義式綜合冷肉派(豬)

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  ↑生火腿蜜瓜(西班牙)~那哈蜜瓜很甜喔~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

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  ↑挪威燻鮭魚捲~這道是菁夫婦的最愛~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

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  ↑歐風乳酪盤~夾圓型小餅很對味~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

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  ↑各式新鮮蔬菜吧

   台北美福彩滙自助餐

   台北美福彩滙自助餐

  ↑搭上主廚提供的醬料及果乾~酸甜好滋味~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

   台北美福彩滙自助餐  

   台北美福彩滙自助餐

  ↑本餐廳提供德式鮮釀~暢快好喝的金車柏克金啤酒

    還有橙葡及百香芒果2口味的天然精釀氣泡飲

    這是無酒精~無任何添加物~百分百有機茶~富含益生菌

    的生康普茶~真的好好喝~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

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  ↑飲料提供3口味

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  ↑現打綜合果汁~蔬果汁等~都很受食客喜愛~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

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  ↑茶包~凍頂烏龍茶~洋甘菊~鍚蘭紅茶

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  ↑當然各式口味的咖啡也不能少~能想到的飲品

    在這全齊~也因應各年齡層的喜好~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

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  ↑哈根達斯冰品

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  ↑各式新鮮水果

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  ↑小小烘培坊~麵包區

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  ↑網路熱搜甜點~可頌鬆餅~搭上各式配料~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

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  ↑這區滿滿可口小巧的甜點櫃~須由服務人員協助拿取

   台北美福彩滙自助餐

   台北美福彩滙自助餐  

   台北美福彩滙自助餐

  ↑另一區可自由拿取~擺放各式甜點

    有帕瑪森瑪德蓮~焦糖堅果塔~四季芒果波士頓派

    綜合繽紛馬卡龍~可麗露~生巧克力~各口味磅蛋糕

    費南雪等~看了都好想來一口~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚 

   台北美福彩滙自助餐

  ↑辣味鮮魷沙拉~烤南瓜松露沙拉~柳橙鴨肉生菜沙拉

    尤如~三種相似卻內容完全不同的地中海飲食沙拉吧

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  ↑各式生魚片~鮭魚~鮪魚~旗魚~海鱺魚~黃金魚卵等

   台北美福彩滙自助餐

  ↑各式握壽司~還可現場請主廚~炙燒握壽司

    沒有限制數量喔~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

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  ↑海產類~法國海螺~熟白蝦~紐西蘭淡菜

   台北美福彩滙自助餐

  ↑松葉蟹腳~花蟹~船凍透抽

    應有盡有~全部沒有限制拿取的數量~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

   台北美福彩滙自助餐

  ↑各式沾醬~吃松葉蟹的特殊剪刀~本餐廳沒有發送到各桌位

    有需要請自取~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚   

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  ↑例湯2品

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  ↑熱炒類~泰式風味鮮蝦豬肉鍋巴~酸辣火山排骨

    香茅淡菜拌海鮮辣椒汁~暹羅炸辣棒腿

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  ↑鮮魚南蠻漬~雙色洋蔥海帶象拔蚌~胡麻醬冷牛肉

    醬烤日式米茄這道菜真特別~小青夾了二次~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

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  ↑鍋吧 & 蝦餅~脆口新鮮

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  ↑擺盤精緻的油封鴨腿佐櫻桃醬

    菁說鴨腿好嫩~櫻桃醬顏色真美~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

   台北美福彩滙自助餐

   台北美福彩滙自助餐 

   台北美福彩滙自助餐

  ↑接著愛、熟成21高品質牛肉麵~這麵攤擺放

    多種新鮮蔬菜~各式麵條~調味醬料~講究客製化的製做

    只要您一一挑選~絕對都是獨一無二的牛肉麵~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

   台北美福彩滙自助餐

   ↑這區也挺受食客喜歡

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  ↑奶油大白蝦~蒜味奶油大扇貝~加拿大綠地比目魚

    這3道小青很愛~都各夾2次~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

   台北美福彩滙自助餐

  ↑帶骨牛小排~香草煎嫩鷄腿~碳烤BBQ醬豬肋排

   台北美福彩滙自助餐

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  ↑現切爐烤牛排~搭各式醬料

   台北美福彩滙自助餐

  ↑印度脆餅+印度小點

    小青將脆餅沒有加任何醬汁~直接入口

    咔嗞咔嗞的可口美味

   台北美福彩滙自助餐

  ↑印度拉茶+印度蔬菜飯~搭各式印度特有醬料

    拉茶有一點點薑的味道~卻沒有違和感~好喝

   台北美福彩滙自助餐

  ↑腰果烤嫩雞~鷹豆咖哩~牛奶起司烤鷄~胡椒脆餅

    都是非常道地的印度餐點

   台北美福彩滙自助餐

   台北美福彩滙自助餐

   台北美福彩滙自助餐

  ↑週日的彩匯~滿滿的人潮~看大家都吃的心滿意足

    在這用餐~環境清爽~有著氣派的裝潢~高雅的氛圍

    還可盡情的享受美食~真是令人心情愉悅~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

   台北美福彩滙自助餐

  ↑這包廂像似某單位的聚餐活動~有主管還披彩色值星帶

   台北美福彩滙自助餐

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  ↑cheers乾杯~歡樂四人幫~再度聚會~吃頓隆重豐盛的午餐

    慶祝菁生日快樂~小青和爸爸30週年珍珠婚紀念

    part 3篇~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

   台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

  ↑本月外出用餐~都可以說成慶祝日~開心

    part one篇~苗栗荷塘居田園餐廳

    part two篇~中壢the moment異國早午餐

    有興趣都請點我聯結~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

   台北美福彩滙自助餐

  ↑菁夫婦喜歡滿滿的生魚片~沾哇沙咪~新鮮好吃~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

   台北美福彩滙自助餐

  ↑我家爸爸專攻松葉蟹~有吃回本的概念~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

   台北美福彩滙自助餐

  ↑好吃鮮嫩的油封鴨腿佐櫻桃醬

   台北美福彩滙自助餐

  ↑小青的大蝦+炙燒握壽司+日式米茄醬~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

   台北美福彩滙自助餐 

   台北美福彩滙自助餐

   台北美福彩滙自助餐

    ↑拿取的都是自己愛的喜歡的菜色

    吃buttet可完全掌控個人自主權及選擇權

    也不必拘泥於餐桌客套的禮節~自由的用餐方式

    滿滿的各式美食~只滿足自己挑剔的嘴

    難怪有這麼多人~喜歡如此的用餐方式~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚    

   台北美福彩滙自助餐

  ↑用完主食~開啓另一個胃~甜點+咖啡

    吃甜食有一種幸福的感動~心情非常的放鬆 

    配上咖啡~絕配~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

   台北美福彩滙自助餐

  ↑菁生日快樂~雖然檯面上的甜點已經非常的多樣

    美福還是為菁現上這可愛的黑熊巧克力小蛋糕

    這是甜點櫃裡沒有的~特製的生日快樂~驚喜~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

   台北美福彩滙自助餐

  ↑帳單壽星月~4人同行壽星免費~原價4位是7920元

    折價後僅付6120元~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

 台北美福彩滙自助餐 

   台北美福彩滙自助餐   

  ↑美福大飯店為台北五星級飯店~除提供尊爵不凡的旅宿

    更有七間中西美饌餐廳及酒吧~這大廳給人非常高挑氣派

    水晶燈飾富麗堂皇~還有二樓至一樓的樓梯~想像著

    公主與王子牽手下樓~是不是很有童話故事的fu~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

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  ↑歡樂四人幫在美福潮粵坊港潮餐廳外合影

    2位男士覺得這裡超級中國風~合影留戀~台北美福palette彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚

   台北美福彩滙自助餐

  ↑拍了照~2位男士想休息一會再前行~此時

    便是菁與小青的另一拍照時間~台北美福彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚紀念日~文湖線

    台北美福彩滙自助餐

   ↑地標美福大樓~手遊寶可夢~與實境同景補給站

     截圖留影~台北美福彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚紀念日~文湖線

   台北美福彩滙自助餐

  ↑吃飽喝足~也休息夠了~歡樂四人幫~秉持健走消耗熱量

    搭捷運文湖線~來到南港展覽館站1號出口~步行約3分鐘

    就到最新最夯的lalaport~湊熱鬧~美食街及各夯店

    都是滿滿的排隊人潮~想來要過好一陣子

    才能來這吃美食了~台北美福彩滙自助餐~生日快樂 & 0316結婚紀念日~文湖線

   台北美福彩滙自助餐

  ↑店家資訊

    店名~palette彩匯自助餐廳 

    地址~台北巿中山區樂群二路55號1樓 台北美福大飯店

    電話~02-77223395 

         文湖線捷運劍南路站3號出口 步行約8分鐘

附記   

               0316結婚29週年~新北淡水肉多多火鍋店~(有興趣點我聯結)

      0316結婚28週年~台北福華大飯店~彩虹座自助下午茶~有興趣點我聯結)

      0316結婚27週年~鬥牛士二鍋壽喜燒-吃到飽小火鍋 ~(有興趣請點我聯結)

     0316結婚26週年~板橋小遠百12F饗食天堂~~ (有興趣請點我聯結)

    0316結婚25週年 & 0328兒生日快樂~蔬鍋藝鍋物~鶯歌店~(有興趣請點我聯結)

    0316結婚24週年~大倉久和大飯店~2樓歐風館~ (有興趣請點我聯結)

    0316結婚23週年~夏部壽喜燒~淡水店~ (有興趣請點我聯結)

    0316結婚22週年~八里ton up café~ (有興趣請點我聯結 

  0316結婚21週年~漢來海港餐廳台茂店~ (有興趣請點我聯結)

   0316結婚20週年紀念~大山無價~無菜單料理餐廳~ (有興趣請點我聯結)

  0328兒生日快樂&0316結婚20週年~夏幕尼鐵板燒板橋店~ (有興趣請點我聯結)

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台北美福 美福彩滙自助餐 文湖線捷運劍南路站 甜點美食 (五星級飯店 美福牛肉麵 palette彩滙自助餐
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台北美福大飯店 palette彩匯自助餐廳

phone02-7722-3395
place台北市中山區樂群二路55號1樓
4.16 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.20
服務品質
4.24
裝潢氣氛
4.18
CP值
3.98
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