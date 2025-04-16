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台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺享受~

2025-04-16 16:44:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

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   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑在高速公路辛苦開車的旅人~南來北往需要到各服務區 

    上洗手間~填飽肚子~甚至放鬆休息~提振精神

    若能不急不徐的喝上一杯星巴克咖啡~也是幸福的一刻~台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺   

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑114年3月29日週六~小青台中一日輕旅

    第1站~28日晚進住國軍英雄館~大魯閣新時代瀧厚牛排晚餐

    第2天~29日新社青青湖畔親水花園~逛園區順道午餐

    回程~我們來到~國道3號清水服務區~被許多遊客

    喻為最美休息站~它終於整修完工~我們來逛逛囉~台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺

   台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺

   ↑整修後的清水服務區~由統一集團經營中

     進駐了不少知名的新品牌~樓層櫃位介紹

     本張照片是從網路上下載~借用~台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑7-11星級饗宴~你的美味廚房~限定門巿販售

    這裡擺滿了各式好料~快來嚐鮮~台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑高速公路各服務區幾乎都有星巴的蹤跡

    清水服務區也無例外~喜愛咖啡的人們~挺多的

    沒太多時間停留~外帶1杯咖啡~喝著提神醒腦~台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑重新裝修後的清水服務區~每層樓都有用餐區

    新穎~明亮~更有50攤美食~伴手禮進駐

    可規劃到此~慢慢遊逛~拍照~吃美食的景點啦~台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺    

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑整修前的清水服務區~有很大的水世界生態水族館

    小青有幸記錄了一篇~有興趣點我聯結

    現在卻變成虛擬的海底世界~五光十色甚為美麗~台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺    

   台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺

  ↑上了二樓茶茶小王子~這可愛公仔吸引不少眼球

    使用來自日本京都的宇治抹茶~有甜點~冰淇淋

    排隊人潮甚多~台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺

   台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺

  ↑東港漁鄉伴手禮~也很受遊客喜愛

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑三樓美食區~五花馬水餃館

   台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺

  ↑台客燒肉粥~米其林必比登推介~有機會都要品嚐一下

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑台灣小吃~王塔米糕

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑雲象泰式料理~在台南小青也吃過這家餐廳

    記錄文有興趣點我聯結~三樓美食街也是各項好料都有

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑用餐區的桌椅裝潢~也尤如來到了網美餐廳

    南來北往的遊客~有幾位像小青這樣~專程拜訪~台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑本篇重點要分享~清水休息區3樓的星巴克

    看這外觀原來是以潮蟹為意象~打造的外型

    真有螃蟹的fu~那兩支長長的螫~有意思~台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑逛到3樓~還想著要吃什麼~可以坐下來休息一會

    原來還有這麼可以休息喝咖啡的星巴克在此駐點

    想來~多數人都在趕路中~進休息站~只為上洗手間

    填飽肚子~就迅速離場~台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺    

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑不同地方的星巴克~各項設計與裝潢均不同

    但販售的相品卻相同~這就是連鎖店的魅力

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑小青和爸爸~長年累月都是高速公路上的遊民

    小青是高雄人~爸爸是台南人~記得剛結婚的時候

    因年輕~也因無家累~幾乎每週或每二週就回南部

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑之後有小孩~就變成每3週或每4週~回乙次    

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

 ↑直到小孩唸小學~才改成有節日或有重要事情再回南部

   所以都在南來北往的趕路中~來到各服務區

   今日可以如此不急不徐的~坐下來~喝咖啡

   著實放鬆~非常的悠閒~之前也曾記錄過乙篇

    清水服務區的純逛拍篇~有興趣點我聯結~台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺     

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑儲值星巴克卡~可累點送好禮~今日帳單留影~台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺   

   台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺

  ↑哈~好像每回都點一樣

    巧克力可可碎片星冰樂+檸檬塔~台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑檸檬塔~那酸甜的檸檬香~搭著口感酥脆的千層塔皮

    真是百吃不膩~台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑可以不趕路~不趕時間的在服務區喝咖啡

    當然要記錄這一刻~台中星巴克清水站3樓門巿~重新裝修後的清水服務區~全新的視覺

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

   ↑清水服務區交通資訊

     地址~台中市清水區吳厝二街87號 (國道3號 172K+600)

     電話~04-26201380

     服務台電話~04-26201378

   台中清水服務區星巴克~清水站3樓門巿

  ↑店家資訊

    店名~星巴克咖啡廳 清水站3樓門巿

    地址~台中市清水區吳厝二街89號3樓

    電話~04-26201191

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清水休息站 清水服務區 星巴克清水門巿 停車方便
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星巴克 清水站3樓門巿

phone04-26201191
place台中市清水區吳厝二街89號3樓
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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