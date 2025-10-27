[ 台北美食 ] 碌碌洋食 Lulu Yoshoku-民生社區新開幕日式洋食餐廳 綜合水果吐司 水果大福 咖哩飯

民生社區新開幕質感日式洋食餐廳

店內空間以木質的日式風格為主，氛圍溫暖又放鬆還是寵物友善餐廳！

店內設有可預訂包廂，非常適合家庭聚會或商務用餐。

路邊有機車停車格，附近也有停車場，交通相當方便。

首推綜合水果吐司，去邊的柔軟吐司抹上香濃 cream cheese 鮮奶油醬，再搭配季節新鮮水果，整體清爽不膩，奶香與果香交織。

日式海鮮咖喱飯，濃郁香氣飽滿的咖喱是經過細火熬煮後靜置一晚的熟成風味，米飯選用北海道夢美人米，粒粒飽滿、口感香甜。

搭配黃金炸蝦與兩顆廣島牡蠣外酥內嫩、海味十足。

附上味增湯與精緻小菜，呈現出細膩的日式家常風味。

炸豬排外層酥脆肉質好入口，搭配炙燒起司、生菜與BBQ醬，層次豐富、鹹香開胃。

套餐附麥片蜂蜜優格、薯條與蔬食。

強烈建議升級 B套餐，可搭配飲品與獨享鬆餅，一個人享用剛剛好！

軟嫩玉子燒搭配炙燒明太子醬與柴魚，鹹香濃郁，是日式單點的經典選擇。

想吃甜點的不能錯過手工製作的水果大福。目前推出的是「葡萄大福」，一份有兩顆，使用紅地球葡萄與日本麝香綠葡萄。綠葡萄內餡是日式蜜香白豆沙，紅葡萄是香甜的紅豆內餡，口感細緻、甜度剛好。 口味會隨季節更換，冬季將推出大家最期待的草莓大福。

整體來說，餐點口味有層次、空間舒適明亮，無論是聚餐或帶毛孩一起來都很合適。

-

更多文章分享 🔗https://www.instagram.com/earth85_/

-

✔️ 酥炸日式海鮮咖哩 $470

+$199 B套餐 漂浮蘇打+獨享鬆餅

✔️ BBQ炸豬排三明治 $390

✔️ 明太子玉子燒 $180

✔️ 季節水果大福 $120

✔️ 綜合水果吐司 $180

-

📍 臺北市松山區民生東路四段97巷1弄2號

🚉 #捷運小巨蛋站

☎️ 02-2717-1007

🕰 11:30-15:30 17:00-19:30 (週一休)