[台北美食] 六米麻辣滷味｜鼎王全新品牌開幕！西門看電影必買美食

鼎王竟然推出「滷味」品牌，「六米麻辣滷味」首間店就位在西門町電影街的轉角處，開幕就吸引大批民眾排隊，現在有開幕優惠活動，消費滿額就送招牌滷味「銷魂麻辣米血」、「蒜小辣烏龍豆干」二選一！大家趕快來西門買麻辣滷味，香氣十足非常涮嘴，銅板價只要35元起！

六米麻辣滷味｜鼎王全新滷味品牌開幕！

前天去西門町看電影，發現電影街轉角新開了一間滷味，原來是鼎王餐飲集團的新品牌「六米麻辣滷味」，就在誠品正對面，復古可愛的裝潢很吸引眼球，店員在門口熱情招呼試吃，吃了一口麻辣豆乾，是我愛的味道，馬上買了一盒滷味去看電影～

不愧是大集團開的品牌，裝潢設計很用心，很有傳統小吃的風格，乾淨明亮的店面環境，讓人買的很放心，透明櫥窗可以看到滷味本人，每一樣看起來都好可口，經過就能聞到香噴噴的麻辣滷味，大家來西門町玩，可以來試試唷！

六米主打平價小吃，外帶即食的麻辣滷味，滷味口味是微辣，我個人覺得剛剛好不會很辣，滷味都是調味好，無法調整辣度，不敢吃辣的朋友要自己斟酌，我覺得是香辣不會太辣的那種辣～

六米麻辣滷味｜菜單Menu

六米麻辣滷味｜優惠活動

✨消費滿額贈

單筆消費滿$200元

贈「六米必點」銷魂麻辣米血、蒜小辣烏龍豆干2選1

（活動期間：114/12/1 ~ 115/2/28）



✨跨年聚享受

單筆消費滿$350元

贈「好辣鴨」鴨脖、鴨胗盒裝2選1

（活動期間：114/12/27 ~ 114/12/31）



※以上兩者活動擇一參加，單筆消費限招待1份（不累贈）

六米麻辣滷味｜招牌「蒜小辣烏龍豆干」

我最愛的是招牌「蒜小辣烏龍豆干」，絕對是必點的品項，一份55元，是碗裝可以拿在手上，邊逛街邊享用的街邊小吃！

厚切大豆乾份量不會太少，每一塊都吸飽湯汁，吃起來有茶香、蒜辣的香氣，我覺得辣度只有小小辣，是很香很涮嘴的味道，大推！

另外這一碗銷魂麻辣米血我也超愛，米血滷的非常入味，滷汁鹹香麻辣，吃起來Ｑ軟有口感，這兩碗是必買！看電影必配的涮嘴小吃！

看完電影又買了一袋滷味，回家跟家人一起享用！

六米麻辣滷味｜必點滷味推薦

分享幾樣我們全家都很滿意的品項～

「ＱＱ豬頭皮」一份55元，份量很多很划算，口感Ｑ彈不會太油，我覺得很好吃～另外還有很特別的「辣個麻鴨腱帶」一份也是55元，口感更Ｑ彈，吃起來爽脆可口，每一口都是麻辣香氣，越嚼越涮嘴！

另外可以點到鳥蛋、小香腸、雞心、蒟蒻丸、甜不辣，都是銅板價30元起，價格不貴味道又不錯，是好吃的冷滷味，回家不用加熱，冰冰箱隔夜吃也還是很美味。

身為鼎王麻辣鍋的愛好者，這次的新品牌六米麻辣滷味，我覺得味道都是水準之上，獨家特製的麻辣滷汁，可以吃到鼎王麻辣鍋的靈魂麻辣味，喜歡吃麻辣的朋友推薦試試！外國朋友來台灣玩，也推薦去試試唷！

除了比較常見的滷味品項，六米有推出「好辣鴨系列」，可以吃到麻辣鴨頭、麻辣鴨翅、麻辣鴨胗，鴨頭很入味，越啃越香～鴨胗好有嚼勁，越嚼越過癮！

喜歡內臟的朋友可以試試ＱＱ的雞心，比較特別的「膨膨皮」是油炸過的豬皮，吃起來不油膩，吸飽湯汁很Ｑ彈，鹹香入味很下飯，吃著吃著突然就想來一碗白飯了！

鼎王新品牌「六米麻辣滷味」現在開幕有滿額禮，滿200元送55元的烏龍豆乾，超划算！去西門町逛街、看電影，大家可以去買來吃吃看唷！聖誕節跟朋友在家小聚，下酒菜也是很不錯的選擇！

六米麻辣滷味｜店家資訊

六米麻辣滷味 台北西門町門市

地址：台北市萬華區武昌街二段100號1樓

訂購專線：0966-021-357

營業時間：14:30~22:30



