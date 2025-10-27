新竹一碗鮮米線＆砂鍋菜｜香辣嗦粉＋下飯紅燒肉吃的超滿足！

有時候不是餓，是想吃「爽的」這家《一碗鮮米線＆砂鍋菜》就是那碗會讓你整個人被喚醒的熱食。

外觀看起來低調樸實，但亮橘色的招牌在夜裡特別顯眼，店門口的招牌上寫著不想做飯，就吃一碗鮮砂鍋菜，一口吃盡媽媽味！瞬間擊中我這個懶得煮又嘴饞的心那就一起來嗦粉吧！

踏進店裡是一種回到家吃熱飯的熟悉感木桌木椅、暖黃燈光、沒有壓迫感。

牆上滿滿餐點介紹加上暖黃燈光照著真的會讓人越坐越餓而且座位寬敞、不會擁擠不管一個人嗦粉還是兩三好友一起來暖肚子都很自在、很剛好。

菜單砂鍋菜、米線、小菜通通有每一道看起來都很欠點，會忍不住想：不然全部上好了啦！準備好一起吃爆了嗎？

香辣牛五花米線$240這碗一上桌就香到讓人動作變超快！湯頭是那種辣度很可以、微微麻的舒服感。

不會衝上來咬舌頭，而是越喝越上癮牛五花軟嫩剛剛好、蔬菜加分解膩。

嗦一口米線，滑彈又吸飽湯汁，每口都很有味道、越吃越順嘴最喜歡那種微麻停在舌尖的延續感～

紅燒肉（小）$260 砂鍋一到桌，香氣就先給滿分熱氣不斷往上冒、滷汁在鍋裡微微滾著，肉塊沈甸甸地鋪好鋪滿，看了就口水直流了！

咬下去才知道什麼叫「對味」肉塊滷到軟嫩入味，帶點膠質的Q彈口感，配上脆口青椒、嫩菇醬香味很足有了這些蔬菜這肉不會太膩口。

白飯、滷汁、紅燒肉，來一口肉淋點滷汁扒一大口飯整個靈魂直接升天 那種滿足度是會想叫老闆！飯真的先幫我多一碗！

醬香悶豆腐$160第一眼看到這道，我還以為豆腐外層那層醬汁會是那種 濃到黏嘴、重口味衝擊型的！

結果一吃完全顛覆想像豆腐湯汁意外清爽，微微的番茄酸香讓每一口都很舒服柔嫩豆腐在嘴裡一壓就化開，湯汁尾韻帶點甘甜還不錯。

四季豆燒茄子這豆子脆口茄子軟而不爛，兩個口感在嘴裡互相拉扯，調味不是那種死鹹路線，反而香得剛剛好，讓你一筷接一筷大家可以點看看。

吃貨心得：這家我會直接推 米線必點湯頭香麻帶勁、米線吸汁滑順，嗦到完全停不住砂鍋菜部分，我平常比較少吃這類料理，這次覺得不錯下飯有潛力再更亮眼。

如果你本來就是砂鍋控，應該會吃得更開心！另外 店員真的很親切，上菜速度、回應態度都讓人感覺舒服，這家值得來一起來嗦碗米線吧～

📍 店家資訊｜一碗鮮米線＆砂鍋菜

🏠 新竹市東區長春街102號

📞 03-6662345

⏰ 每日營業

11:00–14:30

17:00–21:30