宅配美食｜費南雪禮盒＋開心果千層捲開箱｜大阪人氣甜點品牌台灣限定版！儀式感下午茶首選｜Katachi形 – 貪...

最近在尋找適合當作節慶禮盒的甜點時，意外發現這家來自大阪的洋菓子品牌「Katachi形」，每一款甜點都像是小巧的藝術品，從香氣、口感到包裝，都散發著日本甜點特有的細膩與講究！更讓人驚喜的是，Katachi形台灣販售的甜點全為「台灣限定款」，日本本店可買不到！雖非日本直送，但配方與原物料皆由日本甜點師嚴格指定，吃得到正統的日式風味與職人精神！

品牌介紹

「Katachi形」來自日本大阪的洋菓子品牌，以「形」為名，象徵對每一份甜點造型與風味的極致講究！品牌堅持使用高品質原料與手工製作工法，將甜點化為藝術品般的存在~在台灣，Katachi形延續日本甜點師的原配方與職人精神，打造僅在台灣限定販售的甜點系列，無論是午後茶時光、野餐聚會、或節慶送禮，都能以一份甜點傳遞溫柔與品味！

開箱介紹

開心果日式千層捲

採用義大利頂級開心果醬製成的香濃餡料，堅果香氣飽滿卻不膩口！搭配絲滑的檸檬奶黃醬，酸甜平衡出豐富層次

柔軟細緻的餅皮一圈圈堆疊出職人手感~冷藏享用時濃郁順口、冷凍食用則像冰淇淋般清爽，是午後甜點或款待貴賓的優雅選擇

之前嘗試過冷凍解凍食用口感，個人較喜歡冷藏口感，較滑順綿密！

費南雪禮盒

原味費南雪

以焦化奶油與杏仁粉完美融合，外層微脆、內裡濕潤綿密，這款「原味」最能體現費南雪的本質，簡單卻令人著迷，每一口都散發出奶油香與堅果氣息的溫柔餘韻！

鳳梨費南雪

使用台灣在地金鑽鳳梨入餡，酸香果粒在口中綻放，焦化奶油的香氣與鳳梨的酸甜交織，帶來如陽光般清爽的明亮滋味，甜中帶果香，清新不膩

抹茶紅豆費南雪

嚴選宇治抹茶粉與日本井村屋紅豆餡製作，抹茶的微苦與紅豆的甘甜完美平衡，濃郁的茶香層層堆疊，伴隨紅豆溫潤的甜味，整體風味沉穩細緻、令人回味再三

結語

Katachi形的甜點，不僅適合當作下午茶點心、辦公室小確幸，更是企業贈禮、年節伴手禮、彌月禮盒的體面選擇！從包裝到口感，都傳遞著一份日系的溫柔與精緻~每一口，都是生活裡的小確幸，讓平凡時光多一點甜的儀式感！

品牌資訊

【 Katachi形 】

▸ 官網 ｜ https://www.katachi-tw.com/

▸ 品牌FB ｜ https://www.facebook.com/katachi.tw

▸ 品牌IG ｜ https://www.instagram.com/katachi.tw_dessert/