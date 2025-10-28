桃園萬聖城2025│萬聖魔幻夜光踩街秀│魔蛛古堡│桃園萬聖城必拍場景│魔幻光影秀│一起來桃園感受黑暗奇幻萬聖...

2025桃園萬聖城開城了～感覺一年辦的比一年好，夜晚驚嚇指數百分百，一起來感受詭異搞怪氣氛萬聖節，這次以"魔蛛古堡"為主題，結合魔幻光影秀"蛛影幻境"，還有魔幻夜光踩街秀，打造沉浸式冒險場域，超好玩的，從主舞台魔幻蜘蛛王開始，還有孟婆奈何橋、魔神照妖鏡、詭異盤絲洞、萬聖夜總會、鬼吹燈迷宮、盤絲光纖樹、魅影眼球人、鬼面南瓜人、殭屍木乃伊、萬聖魔幻城堡、搞怪糖果屋等十二座藝術主題，好拍又好玩，周邊還有許多美食和活動，每天都有不同驚喜，今年萬聖節就來桃園萬聖魔幻城堡感受黑暗奇幻氛圍。





2025桃園萬聖城

地點：桃園藝文廣場及綠園道；展期：2025/10/25 -2025/11/2 ；時間：平日17:00-21:00、假日12:00-22:00，更多資訊請參考官網

準備好闖進魔蛛古堡了嗎？一起來桃園感受一下黑暗奇幻的萬聖魔幻城堡。

魔蛛古堡是一座萬聖魔幻城堡，魔幻蜘蛛王是城堡的守護者，歡迎來到黑暗奇幻氛圍萬聖城。來一場視覺與聽覺雙重享受，感受神秘與恐懼的沈浸式體驗～

萬聖城必看：萬聖魔幻夜光踩街秀於每晚18:35-19:00。影片分享

2025桃園萬聖城最大亮點:

三條通往城堡的魔徑:孟婆奈何橋、魔神照妖鏡、詭異盤絲洞

三處魔域:萬聖夜總會、鬼吹燈迷宮、盤絲光纖樹

三大魔怪:魅影眼球人、鬼面南瓜人、殭屍木乃伊

萬聖城必看：魔幻蜘蛛王燈光秀：每日18:00起，每半小時演出一次，平日最後一場21:00、假日最後一場22:00，影片分享

傳說城堡裡到處隱藏著無數的寶藏，一起來尋寶探險～

桃園萬聖城必拍：孟婆奈何橋

桃園萬聖城必拍：魅影眼球人

桃園萬聖城必拍：鬼吹燈迷宮

桃園萬聖城必拍：萬聖夜總會

2025桃園萬聖城：桃園市桃園區中正路1188號（桃園藝文廣場及綠園道：時間：2025-10/25 -2025/11/2；平日17:00-21:00；假日12:00-22:00

