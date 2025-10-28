嘉義民族街美食新選擇！現做現蒸清蒸肉圓，還有讓你一次滿足肉粽、刈包、四神湯的美味小吃大集合！！

嘉義的清蒸肉圓老饕們，是否曾懷念那口熟悉的滋味？一道傳承二十餘年的清蒸肉圓，如何從嘉義到台中，再從台中回到嘉義？這段美味的旅程，藏著一對姊妹的深厚情誼。曾休息了一段時間的嘉義『真味肉圓』老闆娘，近日與在台中獨當一面的『奇珍肉圓』妹妹，在嘉義民族街聯手開了新店！這對姊妹的重逢，不只讓嘉義人有機會再次品嚐到傳說中的清蒸肉圓，還能一次滿足刈包、肉粽、四神湯等多樣小吃。

奇珍肉圓就位在嘉義市民族路上，開幕期限更有買五送一的活動！目前提供內用、外帶，亦可先電話預訂(05-2160339)，到達時告知、老闆娘就會將你的美食迅速拿到門口給你，也不用擔心停車問題喔！

附上姊妹們的合照，右邊就是前真味肉圓的老闆娘姐姐～

奇珍肉圓營業時間從11:30~20:00，中間無休息、想吃隨時來都有！目前固定星期一公休喔！

奇珍肉圓的招牌就是『現做現蒸』！老闆娘堅持每一籠賣完，才製作下一籠，確保你吃到的每一顆都是熱騰騰、最新鮮的。這肉圓的美味關鍵，來自於Q彈的在來米外皮，以及內餡飽滿的後腿瘦肉，搭配獨門秘方調味，吃起來紮實又多汁。現場看著老闆娘行雲流水的動作，一顆顆手工肉圓在她手中誕生，那畫面本身就是一種享受。

純手工製作的肉圓，看起來大小竟然可以很平均，這就是20幾年真功夫的最佳證明。

奇珍肉圓的美味秘訣，就在於那份清爽無負擔的滋味！大約清蒸8到10分鐘，一顆顆大小均勻、渾圓飽滿的肉圓就出爐了。有些客人可能會看到肉圓之間有些湯汁或油光，那可不是額外加的油喔！那是肉餡在清蒸時自然爆開，將肉汁和油脂精華鎖在裡面後分泌出來的唷！！

奇珍肉圓以肉圓(每份二粒)，刈包，肉粽、魯肉飯、爌肉飯為主，湯品則有豬血、四神湯、酸菜等口味來搭配肝連、豬肚、腸子或可以選擇綜合唷！！除了鹹食以外還有薏仁湯；養生銀耳湯等甜湯唷！！以上餐點均可內用、外帶！！

無辣不歡的朋友們，奇珍肉圓的手工特製辣椒你一定不能錯過，不管是家清蒸肉圓、肉粽、刈包都好過癮！

清蒸肉圓一份有兩顆！不吃香菜的朋友、記得點餐時先告知老闆喔！

眼前這兩顆飽滿晶瑩的清蒸肉圓，在醬汁的襯托下更顯美味，讓人不自覺地嚥了嚥口水，只想趕快拿起叉子，品嚐這份期待已久的好味道！

這清蒸肉圓的皮嫩如雪，一咬即開，Q軟厚實的口感令人回味。內餡以精準的肥瘦比例，紮實中帶著彈牙嚼勁，滋味清爽不油膩。如此美味討喜，真的會讓人一顆接一顆，不知不覺間就掃光整盤，大呼過癮！！

吃肉圓，不能沒有這碗『綜合四神湯』！這碗湯特別用大量薏仁熬煮，口感濃稠醇厚，與一般四神湯大不相同，真材實料到讓人驚艷。

湯料則包含肝連、豬肚、和腸子，所有內臟都處理得非常乾淨，沒有多餘的油膩和雜質。豬肚Q彈、腸子軟嫩，完美襯托出四神湯的獨特風味。店家還能依個人喜好選擇單點豬腸或豬肚，這點超加分！

這碗四神湯的用料真的很大方！不只薏仁給得滿滿一碗，裡面還特別加入了新鮮的山藥，讓湯喝起來的口感更豐富、更棒！

刈包不管當下午茶點心或正餐都是很棒的選擇！

這刈包的口感真的很有層次！而且搭配的爌肉可以依照自己喜歡肥、瘦提早告知店家喔！

鬆軟Q彈的刈包皮，夾著肥瘦適中的滷控肉，一口咬下，能同時品嚐到控肉的軟嫩入味與外皮的香Q，滋味超搭。裡頭的花生粉鹹中帶甜，搭配酸菜的爽脆解膩，還有香菜畫龍點睛的清香，讓整個刈包吃起來濕潤又豐富，一點也不油膩。

這碗豬血豬肚湯，湯頭清澈卻不失濃郁，帶有酸菜的微酸甘醇，喝起來相當開胃。裡頭的料更是處理得細心，豬肚Q彈有嚼勁，完全沒有腥味；豬血則是滑嫩細緻好入口。

搭配酸菜的脆口和韭菜的特殊香氣，讓整碗湯層次豐富，清爽不油膩！

身為南部人的小吃代表，這顆肉粽在奇珍肉圓也吃得到！特別是南部粽的特色，用『水煮』的方式處理糯米，讓米粒吃起來特別軟黏香Q，口感超棒。

飽滿的糯米裡，藏著鹹香的蛋黃、香氣十足的香菇、滷得入味的爌肉，還有鬆軟的花生，每一口都超級豐富。最後，淋上店家特別熬煮的獨門醬汁，那鹹甜的滋味瞬間讓整顆肉粽的香氣大噴發，超建議再加上特製辣椒，真的會讓人一吃就上癮，完全停不下來！

如果你不吃豬肚、腸子，就可以點肝連(隔間肉)來吃唷！！這邊的隔間肉不會很難咬、搭配豬血的口感嘟嘟好唷～

鹹食後的完美收尾，就用這碗養生銀耳湯！清甜潤口的湯頭，搭配軟Q銀耳、香甜紅棗、枸杞，以及畫龍點睛的南杏，每一口都是真材實料。不只滋潤養生，也為這趟美食之旅畫下完美句點。

奇珍肉圓

電話：05-2160339

地址：嘉義市西區民族路627號

營業時間：11:30~20:00(星期一公休)