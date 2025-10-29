臭豆腐外酥內嫩，口齒留香，搭配酸菜別有一番風味

位於白沙屯香客餐廳大樓旁的廟口阿嬤臭豆腐只要一開店，人潮總是絡繹不絕，一開始沒有特別留意，這家店在通霄別的地方也有，是我們去吃鍋貼的時候看到才想到，對耶!這是之前在附近本來想吃的臭豆腐，除了臭豆腐以外還有賣湯品跟小菜。

廟口阿嬤臭豆腐-店家環境

上面有特別標榜，這裡的炸臭豆腐素食的也可以。

不論內用或是外帶都需要排隊點餐，內用同行者可以先找座位，但因為工作人員只有兩位，一位負責製作，一位要組裝臭豆腐，所以在收桌上可能會慢一點，在排隊等待點餐的時候聞著鍋裡的香味好猶豫要點甚麼，麻辣的香味最先撲鼻而來，接著是藥膳的中藥香，然後當店員把臭豆腐放進油鍋裡那臭的味道又好誘人，會有一種三種都好想吃，但肚子空間沒這麼大的小小困擾，於是看了一下大家桌上都點了甚麼，當天每桌幾乎人人一盤臭豆腐，只看到一碗湯品，就先決定都點炸的吧，下次來再喝湯。

隨著油鍋啵滋波滋作響，滿滿一鍋臭豆腐，加上乾淨的油質，讓我們好有食慾感也好期待。

餐具需要自行到抽屜這一區來自取，抽屜為位於店家組裝臭豆腐的斜前方，裡面的座位旁。

廟口阿嬤臭豆腐-製作過程

廟口阿嬤臭豆腐-菜單

2025.06.19已更新‹ 文章皆有時效性，菜單、優惠活動如有修正皆以店家為主 ›

廟口阿嬤臭豆腐-餐點介紹

上桌囉~辣椒一樣也是要自己裝的，除了泡菜外還有酸菜。第一次看到這樣的組合。

形狀是方形帶點高度的，寬度比一般的臭豆腐再短一點，但高度有高一些。

醬汁覺得有稍微偏甜，跟烤臭豆腐的醬有一點點像。

跟新台幣50元的對比

泡菜跟酸菜的量給得不算少，基本上每一塊都可以把菜塞滿滿的吃。

辣椒除了用沾著吃之外，喜歡的直接加上去更過癮。

金黃酥脆的感覺又沒有油膩感，聞著好臭又好香。

帶點鹹味的酸菜，通常在牛肉麵店最常看見，爽口脆甜的泡菜是臭豆腐的經典搭配。

酥酥香香加上鹹酸，然後帶點蔬菜的甜，這個組合不違和，但我自己還是愛只有泡菜多一點。

外酥內嫩，裡面還有豆腐的湯汁，因為豆腐是有高度的，所以咬下的那一口嫩的感覺會比一般的還再多一些，但不影響整體的美味，反而讓臭豆腐的香甜濃縮在了一起，身為臭豆腐控的我吃得很過癮，通常我吃一盤就差不多了，這個會想要直接再來一盤。

廟口阿嬤臭豆腐-店家資訊

【店家名稱】 : 通霄廟口阿嬤臭豆腐白沙屯店

【訂購專線】 :0926 841 434

【營業地址】 :苗栗縣通霄鎮白西里2鄰8號 香客餐廳大樓的斜對面

【營業時間】 : 09:00-17:00

【公休日期】 : 不定期

【交易方式】 :現金

【停車方式】 : 旁邊有一個免費停車場

【備 註】 :內用座位為路邊

