波赫士領地精品咖啡館明水店｜台北大直不限時咖啡廳推薦，開心果奶霜千層必吃甜點 – Maji食尚旅圖

風雨交加的天氣，我終於來到好友口中極力推薦的咖啡館 – 波赫士領地精品咖啡館明水店 BorgesPlace。

玻璃窗上的羽翼、濕潤街道與低語空氣，喚醒我對療癒與美食的渴望。

走進明水店，街道的喧囂瞬間被隔絕，只剩下靜謐與香氣緩緩瀰漫。

品牌特色

波赫士領地精品咖啡館的靈感來自於阿根廷文學大師 Jorge Luis Borges，品牌結合哲思美學與精品咖啡。空間設計細膩、餐點精緻，主打平日未客滿不限時、親子友善，讓每位來訪者都能在靜謐氛圍中品味咖啡與甜點的層次。

營業資訊

波赫士領地精品咖啡館 明水店

訂位電話｜(02) 2532-9990

店內地址｜台北市中山區明水路441號

交通資訊｜文湖線捷運大直站三號出口步行約 7 分鐘。

行走路線 : 往北安路538巷口前進至明水公園旁的永安國小，直走到對面紅綠燈的明水路439巷口看到有羽翼圖案的大坡璃窗建築就到了波赫士領地精品咖啡館明水店。

停車相關資訊可參考波赫士領地精品咖啡館官網交通停車資訊。

空間環境

挑高的天花板與大片落地窗讓空間明亮通透，木質桌椅與溫潤燈光交織出柔和而不造作的氛圍。

窗邊高腳椅是獨自喝咖啡、看書或放空的理想角落。

座位間距寬敞，無論是一人靜坐、兩人對話，或三五好友聚會，都能自在地擁有一方天地。

湖水綠復古單車掛牆：像一件裝置藝術，為空間注入一絲輕盈與詩意。

吧檯與咖啡工藝

走進店內，最先吸引目光的是吧檯區。木質天花板與層架交錯出溫暖的節奏，後方陳列著各式茶壺、杯盤與器皿，像是一場靜物展。

在這裡，你可以近距離欣賞咖啡師使用世界咖啡師錦標賽(WBC)指定的Victoria Arduino 的VA388 Black Eagle 黑鷹咖啡機，萃取咖啡，或是觀察手沖、拉花的過程。

這台價值不斐約新台幣六十萬元的黑鷹咖啡機，能精準控制萃取，呈現細膩風味。製作出備受好評的咖啡。

一排倒置的白瓷咖啡杯，藍色標誌低調卻充滿質感。這就是被譽為「歐洲第一名瓷」、「瓷器界的勞斯萊斯」創立於1710年的MEISSEN麥森瓷器。杯上兩支藍色交叉的劍就是麥森的手繪商標，代表著其三百年歷史的精湛工藝和品質保證。

波赫士領地精品咖啡館明水店 ，對咖啡的研究不只在豆子和萃取技術，連咖啡杯的選擇也極具品味。

整面展示櫃：擺滿德國麥森 MEISSEN 瓷器，白瓷上藍色交叉劍低調閃耀。每一組麥森瓷器杯組都像是一段被收藏的記憶，不只是裝飾，更是空間敘事的一部分。

玻璃展示櫃裡陳列著瓶裝飲品和甜點，像是療癒儀式的前奏。櫃台上方的磚牆掛盤與復古時鐘，讓整體氛圍多了一份靜謐的時間感。空間乾淨有序的洗手間裡面還有嬰兒尿布台的設置，細節中見體貼。

店內規範及菜單

波赫士領地精品咖啡館 明水店 BorgesPlace，是間親子寵物友善空間的餐廳。

低消一杯 160 元以上的飲品或一份精緻排餐。內用酌收一成服務費。

平日不限時，例假日及客滿有候位時每組顧客用餐時間為 2 個小時。

為提供客人的最佳體驗，店內提供MEISSEN麥森瓷器盛裝飲品。如損毀需照價賠償。

店內也提供場地租借，詳細可諮詢店家。

波赫士領地精品咖啡館 明水店菜單品項繁多豐富有早午餐盤、精緻排餐、脆皮披薩&脆餅、手工鹹派、溫沙拉、美式炸物、精品手沖咖啡、義式精品咖啡、Twinings英國皇室茶&鮮奶茶、抹茶焙茶巧克力、鮮果汁&果昔、店家手作蛋糕等。

※ 菜單內容、價位變動調整請依店家現場菜單公布為主※

餐點分享推薦

🐷BBQ經典烤豬肋排 580元

精緻排餐-BBQ經典烤豬肉排，以蜂蜜烹調濃郁香甜的醬汁、獨特的誘人香氣。搭配爽脆櫛瓜與多汁蔬果，肉質紮實、甜鹹交錯。讓人食指大動允指回味，是道滿滿的飽足感餐點。適合兩人共享。

(主餐+90元可升級套餐，含手工麵包一份與熱美式咖啡一杯或熱紅茶)

🐔酥炸唐揚雞180元

外酥內嫩的美式炸物 –酥炸唐揚雞，鹹香中帶著一點日式的溫柔。沒有油耗味是讓人安心的味道。

🍰開心果奶霜千層/限量 280元

原本想品嚐招牌提拉米蘇，但意外遇見這款每日限量隱藏甜點。店家手作蛋糕– 開心果奶霜千層。

20層薄皮推疊的開心果果醬融合北海道十勝鮮奶油，是道繁瑣工序的手工製作蛋糕。

口感輕盈卻層次分明，堅果香氣與奶香交織的綿密細緻風味，令人回味無窮。

☕️經典拿鐵 200元

淺中焙咖啡豆沖煮的義式精品咖啡-經典拿鐵熱咖啡。以價值高達8000元的麥森瓷器MEISSEN杯組盛裝，有種奢華高貴的感覺。杯緣設計提升香氣層次，讓喝咖啡成為一種感官體驗。

奶泡綿密、拉花細緻，咖啡香氣溫潤不苦澀，風味平衡、口感圓潤滑順。非常適合怕喝苦咖啡的人。

🍰十勝奶霜巴斯克乳酪蛋糕230元

十勝奶霜巴斯克乳酪蛋糕，巴斯克乳酪蛋糕一入口是品嘗甜點的純粹幸福香甜，淋上柔滑細緻的十勝奶霜，奶香濃郁又絲滑軟綿的層次豐富口感，完全滿足味蕾的享受。

🍵Twinings英國伯爵鮮奶茶 160元

伯爵鮮奶茶一上桌，先是愛上了這組盛裝灰白紋理陶瓷杯組，杯盤相襯如霧中水墨，靜置於溫潤木桌上。

在這裡，用餐不只是味覺享受，更是視覺的饗宴。

伯爵鮮奶茶帶有淡雅的佛手柑香氣，與鮮奶融合，茶香不澀、奶香不膩，比例調和剛剛好。是奶茶控的最愛。

優惠好康道相報

餐點優惠時段

早餐優惠時段 09:00 – 11:00 享用早午餐並搭配指定飲品，可享有指定飲品半價特別優惠。

11:00 後任一鹹食餐點搭配一杯飲料，享有 50 元折扣優惠。

雙人優惠活動，凡點滿 2 份餐點＋2 杯飲品免費招待一份原味脆薯。 (注意事項詳見活動菜單，不與其他折扣併用。限早餐優惠時段以外適用）

甜點推薦外帶

提拉米蘇與巴斯克乳酪蛋糕是招牌熱門甜點，現場數量有限，建議三日前預約訂購。

✅提拉米蘇

(1盒 NT$460；2盒 NT$900)

滿2盒加贈保冷袋1個 (加購價99元，單購保冷袋199元)

到店自取送手工餅乾

✅巴斯克乳酪蛋糕

(1盒 NT$680；2盒 NT$1350)

附贈矽膠保鮮盒 (可微波、耐高溫210度，食用完畢空盒可當便當盒，也可以當烤模)。

提拉米蘇與巴斯克乳酪蛋糕可組合成禮盒，附贈保冷袋，適合送禮或外帶。

外送服務: 雙北市兩盒以上或金額滿 NT$900，免運費配送。

結語

波赫士領地精品咖啡館明水店融合文學哲思與精品咖啡，空間靜謐優雅，適合靜靜閱讀、低聲聊天或獨自沉思的空間。

歐式空間設計但不過度裝飾，保留了足夠的留白。餐點精緻但不浮誇，份量與味道都讓人感覺被照顧。

無論晴雨，這裡都是讓人自在、慢下來的療癒角落。