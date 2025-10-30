台北最新約會景點《大巨蛋秀泰影城》全台獨家高規格特殊影廳/全台唯一芬蘭大師設計座椅/全台唯一270° 全景...

期待已久的大巨蛋影城終於開幕了，為歡慶開幕於10/27推出一日限定體驗活動，當天全影城票價居然全部199元，搶先體驗最新科技影廳，非常值得推薦，這裡有好多全台第一，使用芬蘭大師設計人體工學座椅、270° 全景視野沉浸式享受、高規格特殊影廳、4DX動態座椅體驗等，放假不知去那就來大巨蛋秀泰影城約會吧～
不可思議，這居然是電影院，感覺就像五星級飯店也太豪華了吧～一走進去挑高兩層樓的大廳、還有巨型LED螢幕，一整個設計超有現代感。影片分享
尤其搭乘手扶梯有種穿越未來時空的感覺，超震撼的，到處都設有座椅可以休憩，還有超大的落地窗，可以欣賞窗外的風景和101，讓我們等待也是一種享受。
大巨蛋秀泰影城於2025/10/28 正式開幕，一樓有商場可以逛街，2-5樓為影廳，交通便利，搭捷運到國父紀念館站，走路約5分鐘就到，吃喝玩樂一應俱全。
全場設有31座自動售票機，可自行完成購票取票點餐等所有流程。
這裡有全台獨家的ULTRA 4DX、SCREENX270°全景銀幕和杜比環繞音響，呈現最高規格特殊影廳。
全球首創的Remmi Chair影廳，呈現多面環景的包覆感、4DX動態座椅體驗。
採用專業劇院級音響Dolby Vision+ Atmos 系統，讓我們享受極致視聽盛宴。
連洗手間都超美的～
入場採用自助掃描，快速辨識入場資格，實現數位科技時代，無人的全新服務模式。
最讓人驚豔的就是採用由芬蘭設計大師設計的人體工學椅，全台首度用於電影院座椅，還可以往後躺，坐久也不會腰酸背痛，超超適的～
實際觀感心得，不管是環境、音效、座椅、螢幕等各方面都非常好，讓我們享受一場極至奢華的視聽饗宴。
周邊美食：西堤牛排，過馬路就到。
經典套餐698起就可以一次享有7道精緻擺盤美味餐點，還有沙瓦、麵包可續，CP值超高。
第一次遇到機器人還會唱生日快樂歌，也太可愛了～
剛好幫女兒過生日。
西堤最新療癒甜點-水豚造型奶凍，還有萬聖節限定版，可愛到爆表，大人小孩都喜歡
生日不僅會幫你慶生送你蛋糕吃，還幫你拍照(相片含相框送您做紀念)記錄美好的一刻，會員生日用餐可享88折優惠。
用餐環境寬敞舒適，燈光美氣氛佳充滿儀式感，為情人約會、家人慶生最佳首選。
周邊美食：水豚屋日式涮涮鍋
大巨蛋秀泰影城：北市信義區光復南路105號2樓
