高雄義大世界2026跨年煙火秀一次看！999秒藍色流星雨、煙火樹打造最浪漫跨年夜。

跨年怎麼過已成討論焦點，高雄義大世界將於2026年1月1日施放999秒煙火，搭配超巨大煙火樹與星光趴活動，打造最具震撼的跨年夜。

即將迎向嶄新的2026年，高雄最受矚目的跨年盛事「義大世界跨年煙火秀」再度成為全台焦點。活動將於2026年1月1日凌晨0點施放長達999秒的震撼煙火，首波曝光的「藍色流星雨煙火」已掀起熱議，今日進一步揭露第二波亮點，將在義大草坪上以創新技術「種出一棵超巨大煙火樹」，象徵新年希望與城市活力，預計吸引大批民眾前往，延續高雄近年觀光熱潮，成為跨年夜最令人期待的浪漫視覺盛典。



▲義大世界2026跨年煙火 打造史上最浪漫的花火盛典





超巨大煙火樹亮相跨年夜 煙火綠冠金瀑象徵生命力

今年跨年煙火秀邁入第17年，義大世界再次突破傳統，以綠色樹冠結合炙金火花構成主幹，於高空綻放出巨大樹形，並以數千道金色光粒垂落，打造壯闊光瀑畫面。同步加碼「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」、「千輪小花」、「變光煙火」等特色煙花，讓整段煙火從開場至壓軸毫無冷場。最終施放「金星錦冠」，低空以蜂鳴火陣演繹，搭配高空黃金瀑布煙火如絲綢般覆下，迎接倒數瞬間，將夜空點亮至最璀璨。



▲義大世界用煙火打造出一棵超巨大的煙火樹 充滿生命力與希望





高空視角全面升級 義大皇家酒店與摩天輪最佳觀賞位

煙火施放地點位於購物廣場後方草坪，視野遼闊，今年特別增加高空煙火區域，使各視角均可清晰觀賞。推薦民眾至義守大學欣賞全景，亦可預訂「義大皇家酒店、義大天悅飯店星光宵夜場」，同步享受餐飲與煙火。另推出「摩天輪VIP跨年派對」，於22:00先於平台欣賞現場演唱，跨年倒數時登上海拔215公尺享受煙火搖滾區震撼，6人包廂套票含樂園全票與抵用券，售價7,520元，限時販賣至12月10日，數量有限，勢必成為今年最夢幻跨年選擇。



▲義大世界煙火模擬圖-金星錦冠的璀璨耀眼





義大跨年星光趴熱力開場 夜間遊樂與明星見面會先嗨一波

義大遊樂世界12月31日延長營業至20:00，「義大跨年星光趴」16:30後入場票價350元，享夜間人氣設施暢玩，並安排歡樂遊行、波力見面會及YOYO家族開唱等互動活動，更有抽萬元大獎機會，讓民眾在欣賞煙火前先嗨翻樂園，共迎2026年到來。



▲義大遊樂世界跨年夜推出摩天輪VIP煙火派對，享受煙火景第一排的震撼之美









2026義大世界跨年煙火秀

活動時間：

・跨年煙火：2026年1月1日00:00施放

・義大跨年星光趴：2025年12月31日16:30入園至20:00

・摩天輪VIP跨年派對：2025年12月31日22:00起於平台登場，跨年時刻登高觀賞

活動內容：

・999秒跨年煙火

・藍色流星雨煙火

・超巨大煙火樹

・金星錦冠煙火壓軸

・義大遊樂世界跨年星光趴夜間暢玩、波力見面會、YOYO家族表演

・摩天輪VIP高空煙火視角＋不插電音樂

・飯店星光宵夜場同步欣賞煙火

訂位資訊：

・摩天輪VIP跨年派對6人套票7,520元，含6張樂園全票與抵用券，限義大世界網路商城販售至12月10日

・義大跨年星光趴16:30後入場票價350元，12月31日限時開放

・義大世界跨年官網：https://www.edaworld.com.tw/2026/





如果還在規劃跨年後的第一趟旅行，高雄周邊景點也能順勢一併安排

