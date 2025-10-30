九份老街美食推薦！魚丸伯仔70年老店天天排隊，魚丸湯 乾冬粉全都35元。

九份老街美食！魚丸伯仔飄香70年的九份必吃小吃，以現做手工魚丸湯與豆干包聞名。

來到新北市瑞芳區的九份老街，在熱鬧的基山街上，總會看到一家店門口大排長龍，那就是在地超過70年歷史的「魚丸伯仔」，它位於老街前段，離入口不遠處，非常好找，這裡沒有華麗的招牌，店面也非常樸實，賣的東西更是簡單到不行，就只有三樣，卻憑著這三樣美味，成為九份老街最經典的美食代表，無論什麼時候經過，都能看到店員忙碌的在攤位前，將新鮮魚漿一把一把現捏下鍋，那熱氣蒸騰的畫面與撲鼻而來的香氣，就是最吸引人的活招牌。



九份必吃美食，Q彈手工魚丸湯

「魚丸伯仔」的招牌就是一碗35元的手工魚丸湯，這裡的魚丸跟一般常見的福州魚丸那種鬆軟包餡的口感完全不同，而是走扎實Q彈的路線，每一口咬下，都能感受到魚漿的彈牙口感與單純的鮮甜海味，越嚼越香，一碗湯裡有滿滿7顆小魚丸，搭配的湯頭是清澈的大骨高湯，看似簡單卻充滿韻味，最後撒上胡椒與香油提香，喝起來就是記憶中最懷念的古早味，這也是店家從1950年代創立至今，始終堅持不變的老味道。



九份小吃推薦，層次豐富的獨家豆干包

店內的另一樣必點美食，就是同樣35元的「豆干包」，這項小吃的外觀乍看之下，有點像淡水知名小吃阿給，但內容物截然不同，「魚丸伯仔」的豆干包是使用薄韌的油豆腐皮，裡面塞滿了調味過的豬肉內餡，最後再用Q彈的魚漿封口，一口咬下，先是吸飽湯汁的豆皮香氣，接著是魚漿的彈牙，最後是豬肉餡的鮮甜肉汁，三種風味在口中層層堆疊，鹹香不膩，是層次感非常豐富的獨特小吃，也是許多人專程前來的主因。



九份銅板美食，乾冬粉與老饕必點套餐

店內的第三樣美味，就是一碗35元的「乾冬粉」，滑順的冬粉淋上店家特製的醬汁，充滿了油蔥與蒜香，拌勻後非常夠味，許多在地人或熟客，都是直接點一套「魚丸湯加豆干包加乾冬粉」享用，最推薦的吃法，就是吃一口鹹香的乾冬粉，再配一口清爽的魚丸湯，湯頭的胡椒香氣剛好可以平衡冬粉的醬香，簡單的組合卻能帶來最大的滿足感，這樣一套吃下來也非常有飽足感，是來到九份老街不能錯過的銅板美食。



魚丸伯仔

地址：新北市瑞芳區基山街17號

營業時間：平日 10:00–19:30