宜蘭交流道旁超人氣烤雞！大仁哥脆皮桶仔雞，外酥內嫩蔗香入味。

宜蘭交流道旁的大仁哥蔗香脆皮桶仔雞，以中藥醃製黑羽土雞直火桶烤，外皮酥脆，肉質鮮甜，是宜蘭美食必吃選項。

近年來在宜蘭地區，如果要選擇一間最具話題性的烤雞店，大仁哥蔗香脆皮桶仔雞無疑是超人氣選項，這間店從早期的攤車經營累積了深厚的烤雞專業與良好口碑，最終成功開設了寬敞的宜蘭旗艦店，這份烤雞的高品質在眾多宜蘭甕仔雞的選擇中，以其獨特的甘蔗煙燻風味脫穎而出，即使在平日的營業時段，餐廳內部經常都是高朋滿座，一位難求，顯示出其在市場中的超高人氣，想吃到這隻外皮酥脆、肉質鮮甜的桶仔雞，建議顧客一定要事先透過電話預約，以免臨時路過需要長時間等候，這樣才能更輕鬆地享受到這份美味的烤雞盛宴。



宜蘭交流道旁地理優勢

大仁哥蔗香脆皮桶仔雞宜蘭旗艦店的地理位置非常優越，它位於宜蘭縣壯圍鄉大福路三段232巷20號，地點就在宜蘭交流道旁邊，對於開車的顧客來說極為便利，顧客下匝道後，只需要幾分鐘的時間就能直接抵達餐廳，讓尋找美食的過程更加順暢，這間店的停車設施也規劃完善，餐廳正前方就是一整片自家的專屬停車場，顧客完全不需要擔心停車的問題，光是這份便利性，就為整趟美食之旅加分不少，餐廳的營業時間是從上午11點00分到晚上21點00分，全年無休，電話是03 930 3189，由於人氣相當高，強烈建議顧客先打電話訂位再出發，確保用餐權益。



脆皮手撕雞的專業工藝

大仁哥蔗香脆皮桶仔雞的美味並非浪得虛名，而是建立在對於食材的精準挑選與烤製工藝的堅持上，這間店選用重量約2點5斤的溫體黑羽土雞，黑羽土雞的肉質結實且風味濃郁，非常適合用來烤製，在烤製之前，土雞會先經過秘製中藥的醃製處理，確保雞肉的內裡充分入味，隨後再使用甘蔗煙燻的方式進行直火桶烤，顧客在餐廳一旁就能看到烤爐一字排開的壯觀景象，這代表著店家對於現烤品質的堅持，剛出爐的烤雞色澤金黃到會反光，並散發出淡淡的甘蔗清香，這份專業技術確保了雞肉的外皮酥脆，同時將豐富的雞汁牢牢地鎖在肉質纖維之中。



宜蘭美食脆皮手撕雞的極致風味

當這隻蔗香脆皮雞熱騰騰地上桌時，那股濃郁的炭香與蔗香會瞬間充滿整個空間，這隻雞的靈魂就在於外皮的酥脆感，顧客只要輕輕用手一撕，就能聽到「卡滋」作響的清脆聲，這證明了雞皮的薄脆與烤製的完美程度，服務人員會貼心地提供桌邊協助剝雞與擺盤，當烤雞被撕開時，豐沛的雞汁會沿著肉的纖維滲出，油亮誘人，讓人感到非常滿足，即使是通常較容易乾柴的雞胸肉部位，這裡的肉質也保持了鮮嫩不柴的口感，伴隨著淡淡的蔗香與炭火的氣息，單獨品嚐原味就已經足夠迷人，如果想要增添風味，可以沾上店家提供的雞油或胡椒鹽，那股香氣會瞬間爆發，非常下飯。



必點熱炒與蔗香雞油麵線

來到大仁哥，除了主角桶仔雞，搭配幾道現炒熱炒絕對是更完整的用餐方式，讓多人一起分享，吃起來更過癮，其中，「蔗香雞油麵線」被許多顧客視為桶仔雞的最佳拍檔，麵線口感滑溜且不糊口，熱騰騰地上桌後立刻拌入雞油，每一口都充滿了油香與鹹香，順口又涮嘴，許多顧客都會兩份起跳，再來是「鐵板豆腐」，這道菜一上桌就發出吱吱作響的聲音，香氣直衝鼻尖，豆腐的口感滑嫩，幾乎可以在舌尖打滑，豆腐飽滿地吸進了鹹香的醬汁，咬下時還有細碎肉末的層次，並帶有一抹奶油的香氣，熱氣蒸騰，讓人不自覺地多添一碗白飯。



其他熱炒的風味層次表現

在眾多快炒品項中，「三星蔥爆牛肉」也是一道不可多得的美味，宜蘭的三星蔥是當地的知名食材，廚師透過熱鍋的快速拋炒，將蔥香完全炸開，與嫩口的牛肉片一同翻炒，整體風味鹹香裡帶點清甜與淡淡的酒香，牛肉的熟度掌握得恰到好處，嫩而不乾柴，蔥段則保持了爽脆多汁的口感，讓人一口接一口，另外，「五更腸旺」看似重口味，但辣度其實拿捏得剛好，湯汁的精華被豬血完全吸收，入口滑嫩又有韻味，大腸處理得非常乾淨，咬起來Q彈帶勁，整鍋鹹香微辣鮮香，讓人瞬間能吃完一碗白飯，而「鮮蚵老油條」則是用酥香的油條搭配肥嫩的鮮蚵，油條的外層酥脆，內部軟綿多汁，一口吸滿了蚵仔的鮮甜湯汁，鹹香裡帶著海味回甘，咬下去先脆後嫩，口感層次豐富，讓人越吃越停不下來，最後，「蒜炒溫泉空心菜」則是在一桌大魚大肉中，提供了清爽的解膩效果，空心菜梗脆葉嫩，蒜香足夠，油亮卻不油膩，為整體用餐體驗帶來完美的平衡。

大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-宜蘭旗艦店

地址：宜蘭縣壯圍鄉大福路三段232巷20號

營業時間：11:00-21:00，全年無休

電話：03 930 3189

大仁哥蔗香脆皮桶仔雞FB