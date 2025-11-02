【宜蘭食記】清珍早點 - 開業近40年，礁溪最著名的人氣平價早餐店

清珍早點是礁溪在地經營接近40年的在地早餐，是許多礁溪人從小吃到大的早餐店，近幾年也很受到觀光客的歡迎，假日生意非常好常常座無虛席，他們的黃金蔥餅是必吃招牌，常常一出爐就被掃光，燒餅油條、餡餅、小籠包、煎餃也非常受大家喜愛，有機會在礁溪過夜一定要吃一下！

開車前往可停對面的水景廣場停車場。

▲內用外帶都需排隊口頭點餐，櫃台上方有紅色菜單可以參考。

▲陳列架上有各式現做的熱食，價格也有標示在上方。

▲醬料區有各式醬料可自取。

這次因小孩還在車上睡覺，因此外帶到車上吃就沒內用了。

▲豆漿(小) 15元、米漿(小) 15元：豆漿和米漿不是非常濃郁類型，但也不會水水的，整體甜度適中，15元能買到一杯小豆漿CP值很高。

▲小籠包 30元：小籠包一份有4粒，麵皮非常厚，內餡碎肉比較多，感覺幾乎都在吃麵皮，整體口味偏甜，個人不推。

▲燒餅油條 25元：燒餅油條一份25元相當便宜，餅皮烤得脆脆的有酥香感，但油條偏濕軟不夠酥脆。

▲煎餃 5元(一顆)：煎餃外觀較像鍋貼，是長型的，內餡飽滿夠味吃起來很香，可自行加上醬油提味。

雞蛋糕短評：礁溪在地老字號早點，招牌為燒餅類早餐，豆漿奶茶品質不錯，鍋貼也很夠味，用餐時段生意非常好。



用餐環境★★★☆

餐點★★★☆

服務★★★☆

CP值★★★★



【清珍早點美食資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段208號

電話：039889658

官網：無

營業時間：04:30–11:00 (周三公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團