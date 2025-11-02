【宜蘭食記】清珍早點 - 開業近40年，礁溪最著名的人氣平價早餐店

清珍早點是礁溪在地經營接近40年的在地早餐，是許多礁溪人從小吃到大的早餐店，近幾年也很受到觀光客的歡迎，假日生意非常好常常座無虛席，他們的黃金蔥餅是必吃招牌，常常一出爐就被掃光，燒餅油條、餡餅、小籠包、煎餃也非常受大家喜愛，有機會在礁溪過夜一定要吃一下！
開車前往可停對面的水景廣場停車場。
▲內用外帶都需排隊口頭點餐，櫃台上方有紅色菜單可以參考。
▲陳列架上有各式現做的熱食，價格也有標示在上方。
▲醬料區有各式醬料可自取。
這次因小孩還在車上睡覺，因此外帶到車上吃就沒內用了。
▲豆漿(小) 15元、米漿(小) 15元：豆漿和米漿不是非常濃郁類型，但也不會水水的，整體甜度適中，15元能買到一杯小豆漿CP值很高。
▲小籠包 30元：小籠包一份有4粒，麵皮非常厚，內餡碎肉比較多，感覺幾乎都在吃麵皮，整體口味偏甜，個人不推。
▲燒餅油條 25元：燒餅油條一份25元相當便宜，餅皮烤得脆脆的有酥香感，但油條偏濕軟不夠酥脆。
▲煎餃 5元(一顆)：煎餃外觀較像鍋貼，是長型的，內餡飽滿夠味吃起來很香，可自行加上醬油提味。
雞蛋糕短評：礁溪在地老字號早點，招牌為燒餅類早餐，豆漿奶茶品質不錯，鍋貼也很夠味，用餐時段生意非常好。
用餐環境★★★☆
餐點★★★☆
服務★★★☆
CP值★★★★
【清珍早點美食資訊】
地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段208號
電話：039889658
官網：無
營業時間：04:30–11:00 (周三公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】
檢視較大的地圖
延伸閱讀：
- 【宜蘭食記】玉仁八寶冬粉(1號店) - 台灣百大小吃榜，附設停車場超方便
- 【宜蘭食記】一香飲食店 - 隱藏在北館市場內，在地人吃了一甲子的炸醬麵
- 【宜蘭食記】鐘氏肉羹 - 位在礁溪的文青風在地老店，琥珀光澤的羹湯超誘人
- 【宜蘭食記】城隍早餐店 - 創業於民國40年，焦香豆漿、控肉飯糰、煎餃都是必吃
- 【宜蘭食記】礁溪瑪德琳 Café de Madeleine - 隱藏在田野間的絕美歐式甜點店
新竹美食懶人包，請點我↓↓↓
下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓