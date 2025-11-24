【月山志津温泉雪旅籠の灯り】日本山形雪旅籠燈祭，浪漫雪白大地打造出雪旅籠，點燈之後夢幻迷人

「月山志津温泉雪旅籠燈祭」是這趟山形月山之旅中，非常期待一個行程!! 雖然它的期間很短，但來過之後真的會永生難忘! 旅籠，也就是現在的旅館，也就是客棧、驛站之類的! 這也跟當時的修行者有關。 月山志津溫泉利用豐富的雪量，將高達數公尺的雪壁，一斧一鑿，復刻出江戶時代的「雪之旅館」，這裏除了內部展示月山地區的相關資訊外，也搭配小朋友滑雪板的動態活動，再加上 ICE BAR等，非常有趣，特別是晚上五、六點左右點起浪漫燭火至九點左右，吸引不少遊客來此觀賞，也刺激了在地觀光，非常棒的活動

地點：山形県西川町志津温泉

營業時間：每年2月的17:00～20:00，平日限定鄰近住宿客入場，週末及國定假日開放一般民眾

入場費：一般民眾入場費1,000日圓（國中生以下免費）

每年資訊活動時間請參考官方網站

雪旅籠的地點，就在月山志津溫泉區的大馬路上，山形縣因為受到日本海的影響，積雪量也是日本排前幾名的!!

整條溫泉大街大約只有二、三百公尺的距離之遠，但打造出來的夢幻場景，令人驚嘆不已，就算凍到唉唉叫，還是要冒著風雪出來看啊

原以為內部會真的像是旅社一樣呢，沒想到，裏面只是打造成展覽空間而已!! 並不如想像中有床、有相關物品之類的







但是裏面擺出相關的物品，反倒變成一個小小的文創市集，還滿有趣的

聽說這裏都是在地居民和外地來的志工們徒手捏製出來的，雖然不是大師作品，但也有幾分樸實之美

一個一個旅籠相連在一起，探頭探腦的在裏面看來看去，滿有趣的! 只是腳下真的很滑啊!!一不小心就會跌倒

碰巧也有日本藝人前來採訪

工作人員來回不斷的走動，確保每個細節都要完美!!

這裏也有販賣一些東西!! 但還是熱咖啡之類的熱食最暢銷!!喝下肚暖呼呼的。 因為零下的氣溫真的不是開玩笑的，冷到鼻水直流!! 就算帶上口罩也是一樣難受啊

這裏有小朋友的划雪盆活動!! 這應該有60度的斜坡吧，難怪驚叫聲連連，我就是被這聲響吸引來的

一、二 、三 推啦

咻一聲就滑下去了，速度還滿快的

哈哈，還得自已把輪胎拉上去還給主辦單位，不要說用拉的，光是用走的就快滑倒了

來此必訪的ICE BAR ! 裏面有磚砌起來的吧台和座位，在裏面可以喝個小酒，感覺很棒!!

而且在入夜之後燈光點亮，感覺又更夢幻呢！

不同的燈光助陣下，真的超浪漫的

我們來的太早了，所以在這裏等了很久，等到時間一到，燈光高起，浪漫又夢幻的雪旅籠就出現了

點燈之後人潮湧現，有從外地來的遊客，也有當天入住溫泉旅店的住客!! 整條大街變的好熱鬧

白天和夜晚呈現不同的迷人景色!! 這對於亞熱帶國家的我們，真的可算是此生必看的啊

真的好會利用，純白的雪壁反倒成為免錢的投影地點!!

好幾位攝影大叔帶著專業的設備來拍，但~~我們可是一面拍一面抖啊

ISO 太高，畫質變的很差!!

月山的志津溫泉利用本身的特色，原本是對生活極為不變的大雪，反變成期間限定的雪旅籠，創造不同的觀光特色，真的很棒。同時，雪旅籠燈這樣的活動結合周邊的月山美景，更能創造它獨特的魅力！但月山志津溫泉區交通不便，如果想前往參觀，可能安排入宿一晚比較好好，如果想來的朋友，要好好規劃一下明年的旅遊計劃囉～^^

