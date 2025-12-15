台中直飛濟州島攻略，四天三夜自駕遊秋季粉黛子與橘子園，人均兩萬爽吃黑豬肉。

台中人有福了！從台中直飛濟州島，四天三夜自駕行程超順暢，不僅能欣賞粉黛亂子草與金黃橘子園，還能大啖海鮮與黑豬肉。

秋季是造訪濟州島的最佳時節，氣溫約 13 至 20 度相當宜人。透過台中直飛航班，安排一趟四天三夜的自駕之旅，不僅能欣賞夕陽染紅海面的絕美景色，還能正好趕上橘子盛產與粉黛亂子草的季節。這趟旅程涵蓋了黑豬肉一條街、網美咖啡廳與奢華度假村，包含機票、住宿、交通與餐費分攤，平均每人花費約 22,000 元，是一趟高貴不貴的超值享受。

行前準備：電子入境卡申請與自駕紅燈右轉規則

出發前 72 小時可線上申請電子入境卡，省去現場填寫時間；2026 年底前台灣旅客免申請 K-ETA。自駕部分需備妥國際駕照、台灣駕照與護照。濟州島速限多為 30 或 50 公里，且紅燈在禮讓直行車後「可以右轉」，這點與台灣法規不同，務必特別留意。

黑豬肉一條街飽餐一頓，入住高CP值天狼星飯店

抵達後前往樂天租車取車，KIA Seltos 安全配備齊全。首站直奔「黑豬肉一條街」的豚香氣餐廳，享用黑豬肉、鮑魚與花枝套餐。晚上逛完七星街購物區後，入住鄰近機場且高 CP 值的「天狼星飯店」，晚餐則推薦金寧海岸邊的 Gimnyeong Orai，品嚐新鮮生魚片與烤魚。

東門市場豬肉湯麵暖胃，Snoopy Garden與London Bagel Museum必訪

早餐前往東門市場品嚐清爽不油膩的豬肉湯麵，順道購買橘子主題伴手禮與 Umu 布丁。身為粉絲絕對不能錯過「Snoopy Garden」，戶外公園還原經典場景超好拍。下午茶安排高人氣的「London Bagel Museum」與充滿鮮花光影秀的 Super Flower 咖啡廳，享受悠閒午後。

Chunshim去骨白帶魚秀，入住神話世界藍鼎飯店

晚餐來到「Chunshim」，這裡有專業服務人員桌邊去刺，讓大口吃肥美白帶魚成為享受。晚間入住規模龐大的「濟州神話世界藍鼎飯店」，飯店內就有商場與樂園，設施豐富不用怕無聊，是預算友善的住宿選擇。

Hello Kitty樂園與橘子咖啡，三姓穴海鮮鍋活章魚上桌

Hello Kitty 迷必訪島上限定的海女與石頭爺爺造型玩偶。秋季特產當然少不了橘子，Gamtanam 咖啡廳的橘子甜點與佈景充滿儀式感。午餐推薦「三姓穴海鮮湯」，滿滿的活章魚、鮑魚與螃蟹入鍋，鮮味十足。午後則到 Saebil Cafe 欣賞壯觀的粉黛亂子草與蘆葦花海。

琥珀純山度假村奢華享受，熟成到燒肉排隊也值得

第三晚入住位於漢拏山下的「琥珀純山度假飯店」，房間坪數大且配備 Dyson 吹風機與寶格麗備品，園區大到可租高爾夫球車移動，奢華感滿分。傍晚可到 Haejigae Cafe 欣賞夕陽，或造訪以火山熔岩為主題的 FloWave Cafe。晚餐壓軸則是排隊名店「熟成到」，肉質極佳且價格合理。

機場免稅店最後衝刺，樂天租車退費機制超佛心

若遇天氣因素班機提前，樂天租車提供退費服務，相當人性化。離境前別忘了在機場免稅店做最後衝刺，這裡有可愛的橘子主題選物店與各式伴手禮，機場亦設有專人退稅櫃檯，可選擇退美金或韓幣，方便快捷。

