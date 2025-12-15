新北瑞芳美食！三貂嶺的緩慢時光與美味佳餚「寬哥那裡」。

新北市瑞芳區不乏許多特色景點及美食，從火車站前的美食街到三貂嶺一帶，遍佈範圍相當廣闊，曾經造訪的關於咖啡About Cafe’令我印象深刻，而這回來到寬哥那裡，也讓好鼻師明太子嗅出了新的美食據點。

沿著基隆河岸，靠近三貂嶺車站及步道的魚寮路上，除了寬哥那裡，對面還有一家供應中式套餐的媛滿屋，以及封閉的三貂煤礦旁販售甜點飲料的木治部，這兒有停車場，但能停的數量不多，不過沿線的小路上只要是白線且不擋道也能小停一會兒。

探索 寬哥那裡

看了介紹才意識到，原來寬哥那裡、食不厭及關於咖啡About Cafe’是一家親，1999年在這個山頭發跡，寬哥是品牌創始人，從木工轉型做餐飲，雖二者互不相干，但提供的溫度依舊。

當天臨時起意探訪三貂嶺生態友善隧道，並沒有事先安排用餐地點，打算看到什麼就吃什麼。疏不知一停好車就看到寬哥那裡，立刻被它獨特的風格所吸引，想都沒想直接入內點餐。本以為山區裡的店大概會以野食或是傳統熱炒類型居多，乍見寬哥那裡彷彿是種小確幸，帶給全家大大的驚喜！

寬哥那裡的洗手間有點特別，必須走出門外，穿過短短廊道方能抵達，眼前這一幕看了實在很逗趣，第一時間放進文章裡跟大家分享。看來寬哥本人除了挺有個性，還很幽默。

或許是週末的關係，店裡的生意很好，而且寬哥那裡不提供訂位服務，幸好我們在12點前抵達，沒有遇上用餐的塞車時段，後頭陸續進來的幾乎都得候位至少30分鐘起跳。

寬哥那裡有獨特的風格，原始的水泥牆面透露出屋舍的年紀，開放式廚房裡正忙著料理顧客們的餐點，其中這座大型磚窯吸引住我的目光，看來手工披薩是非點不可的品項。

寬哥那裡的咖啡豆是自己烘的，喜歡喝咖啡的朋友不妨一試。

寬哥那裡 菜單

店裡供應手工披薩、義大利飯麵、沙拉小食、咖啡及非酒精/酒精飲品，比較需要注意的是店裡「僅收現金」，也有「低消規定」，請大家做好心理準備再前往。

寬哥那裡 料理

漁夫蝦膏義大利麵

去了腸泥也剝了殼，口感厚實的白蝦，飽滿多汁的蛤蜊，搭配自製蝦膏與寬麵條，醬汁緊緊巴附著，讓嘴裡又香又濃郁。

明太子一看到是寬麵條，不加思索地選擇了它，果然沒令他失望。

煙燻豬頭皮佐洋蔥醬底披薩

這道是依循著黑板上的主廚推薦下單的，既然是菜單上沒有的，表示它很特別。

據說這豬頭皮剛開始是一位高手在深山裡自個兒煙燻的，寬哥嚐過之後覺得相當獨特，於是請自家員工複製並加以改良，成了餐桌上最特別最道地的台式口味。老實說，真的挺好吃，不鹹不膩也不油，一定要親自品嚐。

厲害的手工披薩，餅皮是靈魂，Q彈有勁，愈嚼愈香，沒有中空，每一口都紮實。

馬告豬五花糯米椒披薩

來自花蓮的馬告香氣濃郁，自帶香茅與檸檬氣息，國產嚴選溫體上等豬五花，完美的黃金肥瘦比例，是餐桌上不容錯過的好味道，也是我們心中第一名的披薩。

鹹奶油紅茶

這也是一道黑板上才有的飲品！

據說鹹奶油系列在店裡大受歡迎，我們也跟風點了一杯試試，果然！超搭，超好喝！比起一般的紅茶拿鐵來得更有層次，更不膩口。

舒適悠閒的山區，時間流動的特別緩慢，喜歡這兒的氛圍，也愛上寧靜帶來的美好，四周景物填滿了心靈，在寬哥那裡則餵飽了肚子，我們很快會再訪，繼續未完成的風景拼圖～

店家資訊

1100AM – 1900PM

（免收服務費）

(僅收現金)

(每人低消一個品項)

（假日與晚餐限時1.5小時)

☎️ 0989-688949

📍 新北市瑞芳區魚寮路110-1號

🚗 碩仁里停車場