士林美食鬍鬚張魯肉飯，日式咖哩炸雞丼飯新品上市，大份量外帶便當推薦。

鬍鬚張魯肉飯不僅是魯肉飯代名詞，近期更推出大份量「日式咖哩炸雞丼飯」。甜味咖哩醬搭配香酥炸雞，加上多款 85 元起的外帶便當與經典湯品，是士林區午晚餐的高 CP 值選擇。

「鬍鬚張魯肉飯」作為台灣魯肉飯的經典品牌，全台分店林立，是許多人從小吃到大的熟悉美味。這次造訪位於捷運芝山站旁的台北福國店，除了品嚐經典魯肉飯，更為了全新上市的「日式咖哩炸雞丼飯」而來。餐廳營業時間長，從早午餐到宵夜時段皆能滿足饕客需求。店內環境明亮寬敞，並設有方便的外帶點餐機與窗口，無論是內用享受或外帶便當回家加菜都非常便利。

士林芝山站美食推薦，營業至深夜外帶內用皆宜

鬍鬚張福國店地理位置極佳，距離捷運芝山站 1 號出口步行僅需 2 分鐘。店內環境寬敞明亮，打破傳統小吃店的擁擠印象，提供舒適的用餐空間。最貼心的是營業時間從早上 10 點半一路到晚上 11 點，下午時段不休息，無論是錯過正餐時間的上班族，還是想吃宵夜的夜貓子，隨時都能來此享用熱騰騰的美食。

外帶便當85元起，多元支付點餐機超方便

因應數位潮流，店門口設有自助點餐機，支援各類電子支付與載具，點餐流程快速便捷。外帶窗口設計貼心，便當價格從 85 元起跳，包含魯肉飯便當、香腸雞肉便當等多種選擇。菜單內容豐富，除了主餐外還有各式單點肉類、湯品與小菜，是用餐尖峰時刻外送平台訂單不斷的人氣店家。

新品日式咖哩炸雞丼飯，甘甜醬汁與酥脆炸雞絕配

本次新品「日式咖哩炸雞丼飯」誠意十足，五塊金黃香酥的炸雞鋪滿碗面，完全覆蓋白飯。咖哩醬汁呈現誘人的金琥珀色，洋蔥、胡蘿蔔與馬鈴薯燉煮至綿密入味，口感帶有淡淡果香與柔順辛香。炸雞麵衣薄脆，咬下時卡滋作響，內部雞肉鮮嫩多汁，沾裹濃郁咖哩醬後層次更豐富，搭配煮得恰到好處的白飯，每一口都是滿足。

醬燒豬丼飯肉量滿滿，特製醬汁鹹甜甘香超下飯

另一款「醬燒豬丼飯」同樣份量驚人，選用油脂分佈均勻的厚切肉片，以高溫封住肉汁並吸附特製醬汁。經過燒製的肉片散發誘人光澤，連同洋蔥都煮出焦糖色澤，入口鹹香圓潤帶有回甘。建議灑上附贈的七味粉，微辣滋味能讓整體風味更立體，鹹甜交織的醬汁淋在飯上，讓人忍不住一口接一口。

紅糟豆乳腿排便當，酒香奶韻交織肉質軟嫩

喜愛便當的朋友首推「紅糟豆乳腿排便當」，配菜包含木耳、青花椰等四種家常菜色，乾淨清爽。主角雞腿排經過長時間醃漬，吸滿了紅糟的微酸酒香與豆乳的溫潤奶香。雞腿肉質柔軟多汁，紅糟帶來的酒釀水果感與豆乳的滑順尾韻完美融合，鹹度適中不燥口，展現了細膩的調味功夫。

原盅雞湯與四神湯，慢火細燉湯頭清甜回甘

鬍鬚張的湯品也是一絕，「原盅香菇剝皮辣椒雞湯」湯色澄清呈淡琥珀色，雞腿肉燉煮至軟嫩不柴，香菇吸飽湯汁爆漿口感迷人，剝皮辣椒的微辣提升了湯頭甜度。另一款「原盅四神湯」豬腸處理得極為乾淨，口感彈牙不韌，湯頭帶有薏仁與淮山的清甜，喝起來溫潤順口，沒有厚重的中藥味，是暖胃的最佳選擇。

經典烏梅湯與冰糖銀耳露，清爽解膩完美句點

餐後甜點推薦「冰糖銀耳露」，銀耳慢火細熬至晶瑩剔透，膠質釋放口感細滑，甜度適中清爽無負擔。若想解膩則可選擇「經典烏梅湯」，入口微酸後回甘，帶有甘草與冰糖的溫和甜味，是搭配重口味丼飯或便當的絕佳飲品。

鬍鬚張年菜早鳥優惠，大份量新品嚐鮮好時機

除了日常餐點，鬍鬚張也推出豐富的年菜組合，目前正值早鳥優惠期間，適合家庭預訂。這次品嚐的日式咖哩炸雞丼飯與各式便當，展現了鬍鬚張在傳統魯肉飯之外的創新實力。大份量的滿足感加上多樣化的湯品甜點，無論是想嚐鮮新品或解決日常三餐，鬍鬚張都是值得推薦的好選擇。