SWISS STYLE雙開行李箱，上掀擴充大容量，日本靜音輪一鍵煞車。

SWISS STYLE DUO 行李箱採上掀與對開雙設計，解決小空間收納難題，是出國旅遊的高規首選。

每次準備出國，最讓人頭痛的往往是行李收納，特別是入住日本市區飯店時，傳統對開式行李箱常因空間不足而難以攤開。這次開箱的「SWISS STYLE DUO 雙開系列行李箱」，正是為了解決旅人痛點而生。它結合了高彈性的收納設計、滑順耐用的拖行體驗以及防刮質感外觀。不僅擁有燕麥奶色的高顏值，更專注於機能與穩定度，從航太級拉桿到杜邦抗菌內裏，處處展現對細節的堅持，是一款能陪你長久旅行的實用夥伴。

上掀對開兩用設計，小空間整理行李超輕鬆

DUO 系列最大的亮點在於其「雙開設計」，完美適應各種住宿環境。在空間充裕時，可使用「中間對開模式」，讓衣物、鞋子與盥洗用品分區清楚；而在狹窄的飯店走道或床邊，則能切換為「上掀前開模式」，不佔空間即可輕鬆拿取物品。前開式的分層設計更如同壓縮袋般，能將蓬鬆衣物層層堆疊，最大化利用儲存空間，用過就回不去。

可擴充大容量收納，套疊設計省空間好收納

此系列提供 20、25、29 吋三種尺寸，且設計上可以互相套疊收納，對於家中空間有限或高頻率旅行者來說非常友善。內裡夾層豐富，其中 25 與 29 吋款更配備了「可擴充拉鍊」，需要多裝戰利品時，29 吋的容量能瞬間從 110L 擴充至 127L。這項設計對於回程行李總是爆炸的人來說，絕對是救星般的實用功能，輕鬆應付長短途旅行需求。



日本靜音輪一鍵煞車，航太鋁合金拉桿穩固

拖行順暢度是檢驗行李箱的重要指標，DUO 系列採用日本靜音輪，實際使用在機場移動、轉彎或通過地毯時都非常滑順，幾乎不需費力。最令人驚豔的是搭載「一鍵煞車系統」，在斜坡或搭乘大眾運輸時，輕輕一推就能固定輪子，不用擔心行李箱滑走。搭配穩固不晃動的航太級鋁合金拉桿，讓推行過程更加省力且安心，展現出品牌對穩定度的高標準要求。

霧面防刮頂規細節，側邊掛勾與AirTag袋

針對細節控，這款行李箱展現了許多貼心設計。外殼採用霧面磨砂材質，不僅質感極佳且不易刮傷，長久使用依然如新；安全方面配備日本 YKK 防盜拉鍊與 TSA008 海關鎖。25 與 29 吋款式側面設有掛勾，方便掛飲料或購物袋；底部則有輔助把手，便於搬運重物。此外，內建專屬的 AirTag 收納袋，讓旅人能隨時追蹤行李位置，大幅降低遺失風險，設計非常周到。

杜邦銀離子抗菌內裏，一年無條件免費保固

長途旅行難免會將穿過的髒衣物暫放箱內，DUO 系列內裡特別採用「美國杜邦 SILVADUR 銀離子抗菌技術」，能有效減少悶味與細菌滋生，保持箱內清新。對於重視耐用度的使用者，SWISS STYLE 提供「一年無條件免費保固」，證明品牌對產品品質的自信。這款行李箱不僅解決了收納效率與空間問題，更兼顧了衛生與售後保障，是非常值得投資的旅行裝備。